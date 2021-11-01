Конькобежный спорт. Итоги чемпионата России-2021 и состав сборной на Кубок мира

Чемпионат России по конькобежному спорту-2021 на отдельных дистанциях в Коломне за две недели до старта международного сезона принес ряд достаточно высоких для конца октября результатов. По два золота завоевали Виктор Муштаков, Евгения Лаленкова и Елизавета Голубева, без побед или призовых мест не остались и другие сильные конькобежцы, принявшие участие в чемпионате страны. Кроме того, определился и состав на ноябрьские – декабрьские этапы Кубка мира в Европе и Северной Америке.

В мужском спринте в последнее время в России есть сразу четыре сильных скорохода – Муштаков, Руслан Мурашов, Артем Арефьев и, конечно же, знаменитый Павел Кулижников. Но Арефьев и Мурашов соревнования в Коломне пропустили. В частности, известно, что Руслан приболел коронавирусом. Кулижников недавно признавался, что не форсировал форму на старте сезона, поэтому его 35,27 и второе место на 500 м не должны особо расстраивать. Как и тот факт, что 1000 м Павел и вовсе пропустил. В такой ситуации дубль Муштакова, пробежавшего 500 м за 34,94 и 1000 м за 1.09,38, сюрпризом не стал. Впрочем, и сам Виктор не слишком сильно придавал значение показанным результатам – о готовности к олимпийскому сезону лучше скажут этапы Кубка мира.

У женщин на ЧР-2021 выступили все лидеры спринта. Причем Ольга Фаткулина выиграла 500 м со временем 37,53 - результатом, всего 17 сотых уступающим рекорду катка. Ангелина Голикова первенствовала на 1000 м (1.15,79), отметим также вторые места Дарьи Качановой на 500 м и Голубевой – на 1000 м. К тому же Голубева еще и победила на 1500 м (1.56,65) и в масс-старте. «Есть запас в плане скорости, пока не очень комфортно себя чувствую, но все еще впереди. Я к себе требовательно отношусь, в техническом плане еще много что нужно исправить - смотрю трансляции и прям больно это видеть. Надеюсь прибавить к Кубку мира», - цитирует Голикову «Матч ТВ». Кроме того, Лаленкова первенствовала на 3000 м (4.04,78) и 5000 м (7.13,14).

У мужчин на средних и длинных дистанциях также обошлось без сюрпризов. Сергей Трофимов, заметно прибавивший в прошлом сезоне, победил на 1500 м (1.47,27), олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи Руслан Захаров – на 5000 м (6.19,96), Александр Румянцев – на 10 000 м (13.05,24), а Данила Семериков – в масс-старте. Добавим, что один из многолетних лидеров сборной России на средние дистанции Екатерина Шихова объявила о завершении карьеры в возрасте 36 лет, а многократный чемпион мира Денис Юсков из-за дегенеративных изменений в мениске рискует пропустить олимпийский сезон. В свою очередь, Татьяна Воронина, перенесшая на днях операцию по удалению камня в почках, планирует выступить уже на стартовом этапе Кубка мира в Томашове-Мазовецком 12 – 14 ноября.

Состав сборной России по конькобежному спорту на этапы Кубка мира

Мужчины. Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Виктор Лобас, Даниил Беляев, Данила Семериков, Даниил Алдошкин, Дмитрий Куражов, Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Егор Юнин.

Женщины. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Елена Еранина, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева, Кристина Силаева (под вопросом), Елизавета Агафошина (под вопросом)

Полные результаты чемпионата России смотрите здесь

Повторы чемпионата России по конькобежному спорту смотрите на YouTube-канале Конькобежного центра «Коломна», также в группе ВКонтакте #вместеонлайн.