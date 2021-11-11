Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Путь к флагу

Детство Гришина выпало на Вторую мировую войну, что едва не лишило его спортивной карьеры. В один из морозных декабрьских вечеров 1942 года мальчик Женя катался на улице на коньках вместе с другом. Внезапно с неба начали сыпаться снаряды, один из которых упал в нескольких метрах от детей.

От взрывной волны Гришина фактически закрыл товарищ, который мгновенно погиб. Испуганного ребенка доставили в больницу, не снимая коньков. В госпитале врачу пришлось без наркоза извлечь из тела 12 осколков – только так можно было спасти ноги.

Со временем раны затянулись, и уже через 10 лет Гришин готовился к выступлению на летней Олимпиаде-1952 в Хельсинки. Он был одним из сильнейших велосипедистов-трековиков в стране, но так и не принял участие в Играх из-за того что, хотел соревноваться на английском велосипеде, а не на советском.

Гришин полностью переключился на конькобежный спорт, которым не переставал заниматься с детства. Евгений специализировался на спринте: на Олимпиадах 1956 и 1960 годов он завоевал по две золотые медали на дистанциях в 500 и 1500 м. Мировые рекорды в этих дисциплинах также принадлежали ему.

Выступление на Олимпиаде

На Игры-1964 в Инсбруке Гришин отправился в 32 года. В команде четырехкратного олимпийского чемпиона называли дедом, но он планировал показать, что забрал еще не все олимпийское золото. За год до Олимпиады Гришин обновил свой же мировой рекорд, поэтому в Инсбруке считался явным фаворитом.

Однако на этот раз знаменосцу советской сборной не повезло. В забеге на 500 м левый конек спортсмена не держал поворот, из-за чего едва не случилось падения. Позже Гришин объяснил это тем, что наехал на песчинки, которые случайным образом оказались на льду. Но даже с затупленным коньком Евгений показал достойное время. Улучшить его показатели сумел только американец Терри Макдермотт.

«Проигрыш проигрышу рознь. Бывало, я оступался, когда не был готов. Ничего не поделаешь – бессилен. Но есть проигрыши, когда лишь случайность зачеркивает многолетний труд. То, что произошло со мной в Инсбруке, не укладывалось в голове. Это ужасно обидно!» – поделился Гришин воспоминаниями в книге «500 метров».

Жизнь после Игр

Серебро серьезно ударило по самолюбию атлета – он не собирался уходить из спорта побежденным. Гришин хотел хлопнуть дверью на Олимпиаде-1968 в Гренобле, но в 37 лет это оказалось непросто.

Прославленный конькобежец занял четвертое место на дистанции 500 м и переключился на тренерскую деятельность. Гришин готовил олимпийскую команду СССР к Олимпиадам 1972 и 1976 годов.

Спортивная и тренерская карьера знаменитого атлета была очень насыщенной. В свободное время Гришин подробно все изложил на бумаге – под его именем вышло четыре книги о конькобежном спорте.

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960