Кубок мира по конькобежному спорту-2021/22: расписание, результаты, состав сборной России, где смотреть

В конькобежном спорте Кубок мира традиционно проводится вот уже более 35 лет. Правда, в прошлом сезоне он уложился всего в десять дней и два этапа на знаменитом катке «Тиалф» в Херенвене. Но на сей раз в сезоне-2021/22 конькобежцы получат полноценный Кубок мира из пяти этапов – начинается все 12 ноября в Польше, а завершается финалом 12 - 13 марта на «Тиалфе».

Хотя основная часть Кубка мира в олимпийском сезоне будет проведена фактически за месяц, с середины ноября по середину декабря – два европейских и два североамериканских этапа на быстрых высокогорных овалах Солт-Лейк-Сити и Калгари, после чего наступит трехмесячный перерыв в Кубке, во время которого конькобежцев ждут, в частности, чемпионат Европы и, конечно, Олимпийские игры в Пекине.

Подробный календарь Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь всех крупнейших соревнований в конькобежном спорте в сезоне-2021/22 смотрите здесь

В отличие от многих других видов спорта конькобежцы разыгрывают Кубки мира не в общем зачете, а на отдельных дистанциях. Так что у мужчин и женщин определяются сразу по шесть обладателей трофея – на 500 м, 1000 м, 1500 м, в командном спринте и командной гонке, а также в стайерских зачетах (5000 м /10000 м у мужчин и 3000 м / 5000 м у женщин). В прошлом, укороченном сезоне командный спринт не разыгрывался вообще, а в остальных дисциплинах россияне остались без побед в общем зачете.

Впрочем, сборная России во главе с Павлом Кулижниковым, Натальей Ворониной и Ангелиной Голиковой более чем конкурентособна. Так, Голикова, пусть и стала в Кубке мира-2020/21 в соперничестве с Фемке Кок второй на 500 м, затем победила на чемпионате мира. Выигрывали золото ЧМ и Кулижников с Ворониной. Что касается Кубка мира, то и здесь успехов было немало. К примеру, в сезоне 2018/19 россияне завоевали сразу четыре Кубка мира – на 500 м (Кулижников), на 1500 м (Денис Юсков), на 5000 / 10000 м (Александр Румянцев) и в командной гонке у женщин.

К сожалению, нынешний сезон с большой вероятностью может пропустить многократный чемпион мира Юсков – он уже второй год не может решить проблемы с мениском. Но все остальные лидеры в строю, в том числе Кулижников, Воронина, Голикова, Руслан Мурашов, Ольга Фаткулина, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Данила Семериков и вышедшие в прошлом сезоне на новый качественный уровень Сергей Трофимов и Артем Арефьев.

Ангелина Голикова стартует в Кубке мира в статусе действующей чемпионки мира на дистанции 500 м Фото © Getty Images

Состав сборной России по конькобежному спорту на первые четыре этапа Кубка мира

Мужчины. Павел Кулижников, Виктор Муштаков, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, Александр Румянцев, Виктор Лобас, Даниил Беляев, Данила Семериков, Даниил Алдошкин, Дмитрий Куражов, Руслан Мурашов, Артем Арефьев, Егор Юнин.

Женщины. Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Елена Еранина, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева, Кристина Силаева (под вопросом), Елизавета Агафошина (под вопросом)

Результаты этапов Кубка мира по конькобежному спорту по мере их проведения смотрите здесь

Также смотрите подробную информацию по каждому этапу Кубка мира в сезоне-2021/22 здесь

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