Конькобежный спорт. Календарь сезона-2021/22: Кубок мира, Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы

Если прошлый сезон в конькобежному спорте получился из-за пандемии компактным и коротким, то в сезоне-2021/22 всех ждет традиционный набор стартов. Конечно же, важнейшими соревнованиями станут Олимпийские игры в Пекине, но и полноценный Кубок мира, а также чемпионаты Европы и мира также будут важны для сильнейших конькобежцев, в том числе и для россиян во главе с Ангелиной Голиковой, Натальей Ворониной и Павлом Кулижниковым. Olympics представляет календарь сезона по конькобежному спорту.

Календарь сезона-2021/22

12 – 14 ноября. Кубок мира. 1-й этап. Томашув-Мазовецки, Польша

19 – 21 ноября. Кубок мира. 2-й этап. Ставангер, Норвегия

27 – 28 ноября. Кубок мира среди юниоров. 1-й этап. Инцелль, Австрия

1 – 3 декабря. Кубок России в многоборье. Челябинск

3 – 5 декабря. Кубок мира. 3-й этап. Солт-Лейк-Сити, США

15 – 17 декабря. Чемпионат четырех континентов. Калгари, Канада

27 – 28 ноября. Кубок мира среди юниоров. 2-й этап. Инцелль, Австрия

10 – 12 декабря. Кубок мира. 4-й этап. Калгари, Канада

7 – 9 января. Чемпионат Европы. Херенвен, Голландия

21 – 23 января. Кубок Союза конькобежцев России. Спринт. Нижний Новгород

22 – 23 января. Кубок мира среди юниоров. 3-й этап. Инсбрук, Австрия

28 – 30 января. Чемпионат мира среди юниоров. Инсбрук, Австрия

4 – 20 февраля. Олимпийские игры. Пекин, Китай

28 – 30 января. Кубок Союза конькобежцев России. Многоборье. Коломна

3 – 6 марта. Чемпионат мира. Хамар, Норвегия

10 – 13 марта. Кубок России на отдельных дистанциях. Иркутск

12 – 13 марта. Кубок мира. Финал. Херенвен, Голландия

Подробный календарь Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне-2021/22 смотрите здесь

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