Конькобежный спорт. Календарь Кубка мира-2021/22

Календарь Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне-2021/22 включает четыре этапа в ноябре – декабре и финал в марте. Olympics представляет подробное расписание Кубка мира в олимпийском сезоне

Календарь Кубка мира-2021/22

12 – 14 ноября. 1-й этап. Томашув-Мазовецки, Польша

12 ноября. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 3000 м. Начало в 18:00

13 ноября. Мужчины. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 500 м. 1000 м. Командная гонка. Начало в 16:30

14 ноября. Мужчины. 500 м. 1000 м. Командная гонка. Женщины. 1500 м. Масс-старт. Начало в 16:30

19 – 21 ноября. 2-й этап. Ставангер, Норвегия

19 ноября. Мужчины. 1000 м. Женщины. 1000 м. 5000 м

20 ноября. Мужчины. 500 м. 10000 м. Командный спринт. Женщины. 500 м. Командный спринт

21 ноября. Мужчины. 500 м. 1500 м. Женщины. 500 м. 1500 м

3 – 5 декабря. 3-й этап. Солт-Лейк-Сити, США

3 декабря. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 3000 м

4 декабря. Мужчины. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 500 м. 1000 м. Командная гонка

5 декабря. Мужчины. 500 м. 1000 м. Командная гонка. Женщины. 1500 м. Масс-старт

10 – 12 декабря. Кубок мира. 4-й этап. Калгари, Канада

10 декабря. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 3000 м

11 декабря. Мужчины. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 500 м. 1000 м. Командная гонка

12 декабря. Мужчины. 500 м. 1000 м. Командная гонка. Женщины. 1500 м. Масс-старт

12 – 13 марта. Кубок мира. Финал. Херенвен, Голландия

12 марта. Мужчины. 500 м. 1000 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 1500 м

13 марта. Мужчины. 500 м. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 500 м. 1000 м. 3000 м. Масс-старт

Календарь всех крупнейших соревнований в конькобежном спорте в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Смотрите прямые трансляции Кубка мира по конькобежному спорту на каналах холдинга «Матч» (в основном, «Матч! Арена») и на Sportbox.ru