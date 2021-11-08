Конькобежный спорт. Календарь Кубка мира-2021/22

Календарь Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне-2021/22 включает четыре этапа в ноябре – декабре и финал в марте. Olympics представляет подробное расписание Кубка мира в олимпийском сезоне
Календарь Кубка мира-2021/22
12 – 14 ноября. 1-й этап. Томашув-Мазовецки, Польша
12 ноября. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 3000 м. Начало в 18:00
13 ноября. Мужчины. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 500 м. 1000 м. Командная гонка. Начало в 16:30
14 ноября. Мужчины. 500 м. 1000 м. Командная гонка. Женщины. 1500 м. Масс-старт. Начало в 16:30
19 – 21 ноября. 2-й этап. Ставангер, Норвегия
19 ноября. Мужчины. 1000 м. Женщины. 1000 м. 5000 м
20 ноября. Мужчины. 500 м. 10000 м. Командный спринт. Женщины. 500 м. Командный спринт
21 ноября. Мужчины. 500 м. 1500 м. Женщины. 500 м. 1500 м
3 – 5 декабря. 3-й этап. Солт-Лейк-Сити, США
3 декабря. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 3000 м
4 декабря. Мужчины. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 500 м. 1000 м. Командная гонка
5 декабря. Мужчины. 500 м. 1000 м. Командная гонка. Женщины. 1500 м. Масс-старт
10 – 12 декабря. Кубок мира. 4-й этап. Калгари, Канада
10 декабря. Мужчины. 500 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 3000 м
11 декабря. Мужчины. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 500 м. 1000 м. Командная гонка
12 декабря. Мужчины. 500 м. 1000 м. Командная гонка. Женщины. 1500 м. Масс-старт
12 – 13 марта. Кубок мира. Финал. Херенвен, Голландия
12 марта. Мужчины. 500 м. 1000 м. 5000 м. Женщины. 500 м. 1500 м
13 марта. Мужчины. 500 м. 1500 м. Масс-старт. Женщины. 500 м. 1000 м. 3000 м. Масс-старт
Календарь всех крупнейших соревнований в конькобежном спорте в сезоне-2021/22 смотрите здесь
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