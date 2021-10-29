Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Путь к флагу

Несмотря на то, что мать будущего олимпийца была чемпионкой Украины по велоспорту, Олег влюбился в зимний вид спорта. На коньках он будто превращался из человека в птицу – это чувство затмевало все остальное.

В послевоенном Харькове отсутствовали условия для занятий конькобежным спортом, поэтому в подростковом возрасте Гончаренко тренировался самостоятельно, придумывая собственные упражнения на льду. Чтобы нарастить мощь, хватался за любую физическую нагрузку: колол дрова, разгружал вагоны. А для повышения выносливости курсант пожарно-технического училища добровольно вызывался в наряды для бесконечной мойки полов.

Такая система подготовки дала результат – в 19 лет Гончаренко занял третье место в забеге на 10000 м в рамках чемпионата СССР по конькобежному спорту. Спортсмен прогрессировал невероятными темпами. Спустя всего два года, в 1953-м, он выиграл мировое первенство в классическом многоборье. Это достижение моментально сделало его популярным, так как последняя победа русскоговорящего конькобежца на чемпионате мира датировалась далеким 1911 годом.

Спортивная карьера Гончаренко совпала с дебютом команды Советского Союза на зимних Олимпийских играх. К Играм в Кортина д’Ампеццо атлет добавил в коллекцию два серебра чемпионатов мира и второе место на чемпионате Европы. Однако к Олимпиаде конькобежец подходил не в лучшей форме. Спортсмен чувствовал, что нуждается в отдыхе, и приостановил тренировки несмотря на отговоры тренеров. 24-летний бегун возобновил работу лишь за неделю до Игр.

Выступление на Олимпиаде

Гончаренко узнал, что понесет национальный флаг на церемонии открытия, уже находясь в Италии: «В один из вечеров состоялось общее собрание олимпийской команды, где было решено, что почетное право нести флаг нашей Родины на торжественной церемонии открытия предоставлено мне. Такое неожиданное решение вызвало в душе некоторое смятение и гордость».

Свалившаяся ответственность добавила мотивации. Гончаренко достойно представил страну, завоевав две бронзовые медали, однако испытывал легкое сожаление. Выигранные награды вполне могли быть золотыми при более удачном стечении обстоятельств.

В забеге на 5000 м Гончаренко наехал левым коньком на ледяную бровку и чуть не упал на лед. Из-за этого время прохождения круга увеличилось на четыре секунды по сравнению с предыдущим. Несмотря на казус, спортсмен улучшил личный рекорд. Однако для звания олимпийского чемпиона этого оказалось недостаточно.

На дистанции 10000 м помешали погодные условия. В день забега над замерзшим озером Мизурина, где проходили соревнования по конькобежному спорту, повис густой туман. Каток полностью не просматривался. Услышав удар колокола, извещавший о последнем круге дистанции, Гончаренко выложился на максимум. Финишировав, спортсмен с облегчением выпрямился, но вскоре услышал крик с трибун. Произошла ошибка, колокол прозвучал раньше времени – бежать еще два круга!

Каток на Олимпиаде-1956

«Дальше ничего не помню. После финиша я упал в объятия нашего переводчика и на какое-то время потерял сознание. Когда открыл глаза, увидел толпу репортеров. Кто-то сообщил, что я побил олимпийский рекорд», – написал Гончаренко в книге «Повесть о коньках».

В раздевалке партнеры по сборной поздравляли рекордсмена и уверяли, что в такую плохую погоду никто не приблизится к его времени. Однако Гончаренко не спешил радоваться – дистанцию предстояло преодолеть еще 14 парам конькобежцев. Чтобы скоротать время и не испытывать нервную систему, спортсмен отправился в гостиницу:

«Выйдя из ванной, я не поверил глазам: в окно ослепительно светило солнце. Неправдоподобно голубое небо смотрело на Мизурину. Едва успел дойти до катка, как узнал, что мой олимпийский рекорд побит норвежцем Кнутом Юханнесеном. У меня аж в глазах потемнело». Чуть позже результат норвежца превзошел еще и швед Сигвард Эрикссон.

Жизнь после Игр

Спустя всего 10 дней после завоевания второй бронзовой олимпийской медали в итальянских горах Гончаренко показал класс на чемпионате мира. Советский конькобежец опередил всех соперников с Олимпиады и одержал важную для себя победу.

Гончаренко соревновался до 1962 года, а после завершения карьеры работал в структуре Международного союза конькобежцев (ISU). Первого советского знаменосца знали и уважали по всему миру – в Денвере и Осло ему даже присвоили звание почетного гражданина.