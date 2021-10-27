100 дней до Игр: спортсмены со 100% результатами на зимних Олимпийских играх

Каролин Уэллетт выиграла 100% матчей

Если составлять список спортсменов, которые набрали 100% на зимних Олимпийских играх, невозможно не упомянуть Каролин Уэллетт. Член женской сборной Канады по хоккею с шайбой, которая выиграла четыре (да, четыре) олимпийских золота подряд (Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-2006, Ванкувер-2010 и Сочи-2014), ни разу не проиграла ни одного матча за всю олимпийскую карьеру.

На протяжении четырех Олимпийских игр, 12 матчей группового этапа, четырех полуфиналов и четырех финалов Уэллетт только выигрывала. После Сочи-2014 она стала первой спортсменкой, участвовавшей как минимум в четырех зимних Олимпийских играх и взявшей золото во всех из них.

После Сочи-2014 настоящая героиня хоккея завершила спортивные выступления, оставшись третьим по результативности бомбардиром национальной сборной с 234 очками. Тем не менее ее до сих пор помнят как олимпийскую легенду – что-либо подобное мы увидим еще нескоро.

Уэллет поделилась впечатлениями о великой карьере в интервью Hockey Canada: «Играть за Канаду было огромной честью, я дорожила каждым моментом и наслаждалась каждой минутой. Мой путь в команде Канады научил меня важности сложной командной работы, стремлению всегда быть лучше и способности работать в стрессовых ситуациях».

Каролин Уэллетт Фото © 2010 Getty Images

Эрик Хайден выиграл 100% возможных золотых медалей в конькобежном спорте в 1980 году

Если говорить о самых чистых результатах, обратите внимание на выступление Эрика Хайдена на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Не удовлетворившись золотой медалью в одном соревновании, американский спортсмен продолжил одерживать победу за победой на пяти различных дистанциях на коньках: от спринта на 500 м до 10 000 м.

Уроженец Висконсина не только снова и снова удерживал первое место на пьедестале почета, он также установил новый олимпийский рекорд во всех соревнованиях, в которых участвовал, помимо того, что побил мировой рекорд на 6,2 секунды в финале на 10 000 метров. Даже близость падения на финальном забеге на 1500 м не смогла остановить этого олимпийского чемпиона: он восстановил преимущество и выиграл гонку с отрывом в 0,37 секунды.

Хайден стал первым человеком, когда-либо завоевавшим пять золотых медалей на одних Играх. После Олимпиады Хайден продолжил карьеру в шоссейном велоспорте, кульминацией которой стало участие в «Тур де Франс» 1986 года. Сейчас он работает хирургом-ортопедом, изучив медицину в Стэнфорде.

Кто сказал, что нельзя объять необъятное? Бывший спортсмен поделился секретом успеха для Speaker.com: «Если вы хотите добиться успеха, став чемпионом в спорте, или чемпионом в своей профессии, вы должны усердно работать над этим. И вы обнаружите, что те вещи, над которыми вы работаете, принесут вам наибольший результат».

Торвилл и Дин – 100% «Болеро»

Британская пара Джейн Торвилл и Кристофер Дин вошла в историю зимних Олимпийских игр в Сараево-1984 незабываемым танцем на льду под незабвенную классику «Болеро» композитора Мориса Равеля.

После выступления с вращениями, прыжками и пурпурным плиссированным шифоном пара была удостоена самых высоких оценок за программу фигурного катания, которая включала 12 шестерок и шесть оценок 5,9 – причем каждый судья присудил им «шесть» за артистизм.

Торвилл и Дин стали настоящими профессионалами после Олимпиады и вернулись в 1994 году, взяв бронзу в Лиллехаммере. Но нет ничего более запоминающегося, чем их завораживающий танец под «Болеро».

Пара поделилась своими воспоминаниями для the Guardian: «Это было извержение вулкана, и мы должны были подняться на самую вершину, прежде чем броситься в вечность. Раздался рев. И он нарастал все сильнее. Он продолжался и продолжался. Я не завидовал тем, кто выступал следующими».

100% в двух разных видах спорта

Два золота в одной дисциплине? Впечатляюще. Но два золота в двух разных видах спорта? Это просто на 100% великолепно.

Эстер Ледецкая из Чехии участвовала в Играх Пхенчхана-2018 в качестве основного претендента на титул чемпиона в параллельном слаломе на сноуборде, но сначала приняла участие в соревнованиях по горнолыжному спорту в супер-гиганте, в которых она была далеко не фаворитом. На склоне, полном настоящих профи, Ледецкая, никогда не финишировавшая выше 19-го места на чемпионате мира, сделала невозможное, обойдя действующую чемпионку из Австрии Анну Файт на 0,01 секунды и завоевав золотую медаль.

В тот день ее лицо, олицетворение невероятного шока, стало одним из символов Игр. Когда Эстер выиграла золото в параллельном слаломе на сноуборде всего неделю спустя, она стала первым спортсменом в истории, выигравшим золото в двух видах спорта на одних и тех же зимних Олимпийских играх.

Мораль истории? Зачем довольствоваться одним видом спорта, если вы можете на 100% иметь преимущество сразу в двух: «Я подумала: «Хорошо, они изменят время. Я немного подожду, и они переключат и накинут несколько секунд». Я просто смотрела на доску, и ничего не происходило, все кричали. Я начала думать: «Ок, это очень странно».

Элизабет Ярнольд выигрывает 100% золота в скелетоне

Справедливости ради стоит заметить, что спортсмены из Великобритании не слишком часто завоевывают золото на зимних Олимпийских играх. Но Лиззи Ярнольд явно не в курсе. Ее золото в скелетоне Сочи-2014 стало десятой победой британцев за 90 лет Игр. Ярнольд ​​улучшила результат в Пхенчхане-2018, установив два рекорда.

Победа была более примечательной тем, что у Ярнольд случались приступы головокружения, из-за которых она думала отказаться от участия во время Игр 2018 года.

Ярнольд остается самым успешным зимним олимпийцем Великобритании и самой успешной олимпийской скелетонисткой за всю историю. Элизабет рассказала о сложностях на пути к Олимпиаде: «В спорте никогда не знаешь, что может случиться. У меня были настоящие американские горки на чемпионате мира, и это научило меня, что что-то может пойти не так. Но спорт – это верить в себя и знать, что зимние Игры только в феврале, а не в декабре, когда я упала с саней и была 23-ей».

Джейси-Джей Андерсон участвует в 100% Игр

Иногда дело не в победе, а в участии. И никто не принимал участие в большем количестве олимпийских соревнований по сноуборду, чем канадка Джейси-Джей Андерсон. Это было бы даже невозможным, поскольку Андерсон принимала участие во всех соревнованиях по сноуборду с тех пор, как этот вид спорта впервые был включен в олимпийскую программу Нагано-1998.

Шесть раз Андерсон квалифицировалась на Игры, и ее венцом стала золотая медаль в параллельном гигантском слаломе, которую она выиграла в Ванкувере-2010. Сейчас ей 46 лет, и она снова пытается продолжить свой путь, получив квалификацию в Пекин-2022. На 100% умопомрачительно.

Андерсон прокомментировала невероятный успех: «Быть ​​самым возрастным – это большая проблема. Иногда это даже неловко! Однако моя карьера оправдывает это. Каждый раз, когда я участвовала в Олимпийских играх, у меня были разные причины и разные подходы к ним. Если у вас есть хорошая мотивация и чувство сопричастности, важно следовать своему сердцу».

Ниже – четыре спортсмена, которые могут показать свои 100% в Пекине-2022

Хлоя Ким (США). Уже став золотой медалисткой после победы в соревнования по хафпайпу Пхенчхана-2018 в 17 лет, Ким может отличиться на Играх еще одной победой в Пекине.

Ханю Юдзуру (Япония). У японского фигуриста Ханю Юдзуру две золотые олимпийские медали: победа в Сочи-2014 и триумф Пхенчхана-2018. Если он выиграет в Пекине, то станет первым спортсменом, взявшим золотую тройку с 1928 года.

Микаэла Шиффрин (США). После выигрыша двух золотых медалей в слаломе (Сочи-2014) и гигантском слаломе (Пхенчхан-2018) у Шиффрин теперь есть шанс получить три золота в трех различных дисциплинах, после того, как она уступила первенство в общем зачете в Пхенчхане-2018.

Франческо Фридрих (Германия): Фридрих, 13-кратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы, штурмом взял Олимпийские игры в Пхенчхане 2018, выиграв золото бобслея и в двойках, и в четвёрках. В Пекине 2022 он будет стремиться к еще лучшему результату, так как хочет укрепить статус настоящей спортивной легенды.