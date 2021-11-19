Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Путь к флагу

Виктор Маматов со школьных лет преуспевал в разных видах спорта. Особенные успехи прослеживались в лыжных гонках и стрельбе. Два этих элемента Маматов впервые совместил лишь в 23 года на чемпионате СССР-1960 по биатлону. Спорсмен из Сибири не поднялся на подиум, зато опередил на дистанции чемпиона мира Владимира Меланьина.

В течение следующих пяти лет Маматов показывал достойные результаты, но тренеры национальной сборной его будто не замечали. Команда успешно выступала на международных соревнованиях, поэтому специалисты не спешили менять то, что и так хорошо работало.

Маматову надоело стучаться в закрытые двери – в 28 он решил оставить биатлон и сконцентрироваться на профессии железнодорожника. Спустя год Виктора попросили принять участие в Спартакиаде народов СССР от Сибири. Маматов неохотно согласился и неожиданно занял третье место в индивидуальной гонке, несмотря на травмированную руку.

На тех соревнованиях Маматов выглядел сильнее некоторых сборников, поэтому вскоре все же получил приглашение в национальную команду: «Несмотря на то, что еще совсем недавно страстно желал этого, согласился все-таки не сразу. Я уже аспирантом в институте был, предзащиту успешно прошел, диссертация была на носу».

Выступление на Олимпиаде

В 1967 году аспирант и примерный семьянин стал первым чемпионом мира по биатлону из СССР. Это достижение сделало его идеальным кандидатом для выноса советского знамени на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1968 года в Гренобле.

«Когда шел по стадиону, мурашки по коже бегали, вся спина от переживаний была мокрой. Я видел до этого по телевизору, как несли знамя штангисты на вытянутой руке, и старался делать так же», – вспоминал Виктор.

У всех советских знаменосцев прошлых зимних Игр не получалось завоевать золото на той Олимпиаде, где они несли флаг. После индивидуальной гонки в Гренобле, казалось, что Маматова ждет та же судьба. Виктор финишировал на седьмой позиции, потому что стартовал среди последних, когда трасса превратилась в кашу из-за плохих погодных условий.

Тем не менее Маматов все же разрушил проклятье знаменосцев, завоевав золото в эстафете, которая впервые попала в олимпийскую биатлонную программу. На третьем этапа советский биатлонист расправился с норвежцем Магнаром Сольбергом, выигравшим индивидуальную гонку.

Жизнь после Игр

На следующих Олимпийских Играх в Саппоро Маматов повторил успех в эстафете и перешел на тренерскую работу. Под его руководством на Олимпиаде-1984 команде СССР вновь не было равных в мужской эстафете.

Позже Маматов работал в IBU и Союзе биатлонистов России. Сейчас Виктору Федоровичу 84 года, и он до сих пор активно интересуется биатлоном.

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964