У Александра Овечкина нет олимпийского золота. Пекин-2022 – последний шанс

«Похоже, это мой последний шанс», – слова Александра Овечкина о приближающихся зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 36-летний хоккеист выиграл три чемпионата мира и завоевал Кубок Стэнли, но до звания олимпийского золота пока так и не добрался.

Недостающая награда – главная цель в карьере Овечкина. Золото Олимпийских игр он котирует выше Кубка Стэнли: «На Олимпиаде я играю за сборную: представляю всех друзей и знакомых, весь народ, всю страну. А в Кубке Стэнли за меня болеет максимум сто тысяч человек».

На прошлой зимней Олимпиаде в Пхенчхане сборная Олимпийских атлетов из России по хоккею выиграла золотые медали, но Овечкина в составе не было – в 2018 году хоккеисты из НХЛ не участвовали в Играх.

На Олимпиаде-2022 в Пекине у немолодого Овечкина будет, возможно, последний шанс стать олимпийских чемпионом. Три предыдущие попытки получились не очень удачными.

Турин-2006

На Игры в Италию 20-летний нападающий приехал после дебютного сезона в НХЛ. Сменив «Динамо» на «Вашингтон», Александр без раскачки ворвался в североамериканский хоккей: в первом же сезоне он набрал 106 очков и получил приз лучшему новичку лиги.

На Олимпийских играх в Турине Овечкин не сбавил обороты. Форвард забросил пять шайб на турнире. В четвертьфинале точный удар Алекса принес победу над Канадой. Казалось, что золото уже никуда не денется, но затем последовали проигрыши финнам и чехам.

Победив грозного соперника, сборная России не развила успех и осталась вообще без медалей. Тем не менее Овечкина включили в символическую сборную турнира. Как выяснится позже, первая Олимпиада будет для него наиболее удачной.

Ванкувер-2010

К Играм в Ванкувере статус Овечкина в мировом хоккее взлетел до суперзвезды. Три сезона подряд больше 100 очков, множество индивидуальных наград, две победы на чемпионатах мира, капитанская повязка. Наличие такого игрока делало сборную России главным фаворитом Олимпиады.

Высокие ожидания и надежды разбились о суровую реальность на стадии четвертьфинала, где Россия снова сошлась с Канадой. Хозяева разгромили соперников со счетом 7:3. За весь турнир Овечкин набрал четыре очка и отложил мечту об олимпийском золоте еще на четыре года.

Сочи-2014

На домашней Олимпиаде картина получилась еще печальнее. В группе сборная России уступила первое место команде США. Из-за этого до плей-офф пришлось добираться через квалификационный раунд.

Во второй раз подряд Овечкин и его партнеры оступились на стадии четвертьфинала. На этот раз мечты об олимпийском золоте разбила сборная Финляндии. В индивидуальном плане для Овечкина Олимпиада-2014 оказалась самой неудачной: всего одна заброшенная шайба и одна голевая передача.

Пекин-2022 станет четвертой Олимпиадой для Овечкина. Пока все его попытки войти в олимпийскую историю не принесли результата, но мотивации у Алекса предостаточно. Ему уже 36 – вполне возможно, что это последние Олимпийские игры, в которых он примет участие. Когда, если не сейчас, воплощать мечту?