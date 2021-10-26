Олимпийские династии: Александр Овечкин и его мама, выигравшая две Олимпиады

36-летний капитан «Вашингтон Кэпиталз» и нападающий сборной ОКР будет одной из главных звезд зимней Олимпиады 2022 в Пекине. Для Александра Овечкина эти Игры станут уже четвертыми в карьере (их могло бы быть пять, но в Пхенчхане в 2018 году игроки НХЛ не выступали), но олимпийских медалей в активе нападающего пока нет. Лучший результат, которого он добивался с национальной командной – четвертое место Турина-2006. Учитывая возраст игрока, эта Олимпиада, вероятно, станет для него последней, поэтому и желание попасть на пьедестал почета будет особенно сильным. Тем более, что Александру есть на кого равняться.

Его мама Татьяна Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка в составе женской сборной СССР по баскетболу (Монреаль-1976, Москва-1980), чемпионка мира и многократная чемпионка Европы, которую признали лучшей разыгрывающей XX века. После окончания карьеры она была главным тренером женского московского «Динамо», а сейчас является президентом клуба. Папа хоккеиста Михаил Овечкин тоже был профессиональным спортсменом и выступал за «бело-голубых», но только в футболе.

Неудивительно, что с такими генами Александру с самого детства стали прочить спортивное будущее, причем в разных областях, но он выбрал хоккей. Несложно догадаться, в какой клуб мог пойти сын двух динамовцев.

Татьяна Овечкина рассказывала, что назвала сына в честь героя приключенческого романа Вениамина Каверина «Два капитана», который читала во время беременности.

«Я решила, что дам ребенку имя в честь главного героя произведения Сани Григорьева. Появится на свет девочка – станет Александрой. Мальчик – будет Сашкой. И вот родился малыш весом в пять с половиной килограммов, – цитирует ее сайт НХЛ. – А фраза «Бороться и искать, найти и не сдаваться» – словно девиз его жизни».

Бороться и не сдаваться – это действительно про Александра Овечкина. Ему 36 лет, но он по-прежнему является одним из сильнейших игроков лучшей хоккейной лиги мира и гонится за рекордом легендарного Уэйна Гретцки (канадец за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы, а в активе Овечкина на момент публикации этого материала – 737 шайб). А что уж говорить о том, сколько лет Овечкин безрезультатно бился за Кубок Стэнли. Начав карьеру в НХЛ в 2005 году, хоккеист, не меняя команду, смог поднять над головой главный трофей в клубном хоккее лишь в 2018-м.

Скоро он сыграет на Олимпийских играх в Пекине и, возможно, что именно там старания в игре за сборную наконец-то принесут плоды – спустя 16 лет после его олимпийского дебюта.

Чтобы понять, откуда в этом спортсмене столько упорства, достаточно привести историю из жизни его мамы. Когда Татьяна училась в первом классе, ее сбила машина. Девочка получила множественные переломы, ей провели несколько операций, она больше полугода провела в больницах. Врачи даже ставили вопрос об ампутации ноги, но, к счастью, обошлось. Конечно, после такого ей запретили все занятия физкультурой, но у Татьяны были другие планы. В то время она с родителями жила в бараке на Хорошевке, где во дворе были спортивные площадки. Ей так хотелось заниматься спортом, что травма не стала помехой.

«Когда родители отправлялись на работу, я брала мяч и ходила бросать в кольцо. Получалось не очень хорошо – ноги были слабыми. И тогда я придумала, что мне нужно подкачать мышцы, – рассказывала она сайту НХЛ. – Клала кирпичи в авоську и тренировалась. Сама не понимаю, как мне это пришло в голову в восемь лет».

Александр Овечкин неоднократно говорил, что мама является для него примером как в спорте, так и в жизни. Он даже выбрал тот же игровой номер, под которым выступала она – 8.

«Иногда я спорю с мамой. Но она дает мне отличные советы. Лучший совет касался не контракта, а жизни: просто будь собой», – говорил после подписания первого большого контракта в НХЛ Александр, слова которого приводит Sports Illustrated.

Интересный факт – если Татьяна и Михаил Овечкин бывают на матчах сына на стадионе, то садятся отдельно, потому что оба очень переживают. Отец хоккеиста даже получил инфаркт после драматичного матча сборных России и США на Олимпийских играх 2014 года, который россияне проиграли. Но все же поводов для радости у родителей Александра больше. Иногда, когда он превосходит очередной рекорд, они пишут ему трогательные открытые письма для сайта НХЛ. Читая их, понимаешь, что мама и папа Овечкина желают своему ребенку не забивать голы, а быть счастливым и получать удовольствие от жизни.

«Можно из фантастики представить и 1000 голов. Но мы на такой вопрос всегда отвечаем журналистам: «Не считайте шайбы. Пусть парень играет в свое удовольствие. У него все хорошо получается. И надо продолжать в том же духе».