Пекин-2022. Хоккей с шайбой: что нужно знать и за кого болеть

Хоккейный финал всегда является одним из самых ожидаемых и зрелищных событий зимних Олимпийских игр. На Играх в Пекине в хоккее будет разыграно два комплекта наград – в мужском и женском турнирах. Мужская хоккейная сборная ОКР считается одним из главных фаворитов соревнований, поскольку в 2018 году, когда Олимпиада также проходила без участия игроков НХЛ, турнир выиграла именно команда Олимпийских атлетов России. Женская сборная ОКР также входит в число претендентов на медали Игр в Пекине, хотя безусловными фаворитами этого турнира являются хоккеистки Канады и США.

Комплекты медалей: 2

мужчины

женщины

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1920 год (мужчины), 1998 год (женщины)

Самые успешные сборные среди мужчин – Канада, СССР-СНГ-ОКР (по 9 комплектов золотых медалей)

Самая успешная команда среди женщин - Канада (4 комплекта золотых медалей)

Первый мужской турнир по хоккею с шайбой в рамках олимпийских соревнований состоялся на летних Играх 1920 года в бельгийском Антверпене. С 1924 года соревнования по хоккею были включены в программу зимних Олимпийских игр. В период с 1920 по 1968 год олимпийский турнир имел также статус чемпионата мира по хоккею с шайбой. Первый олимпийский турнир по хоккею среди женщин состоялся на Играх в Нагано в 1998 году, и с тех пор этот вид также неизменно входит в программу Олимпиад.

Формат

Мужчины

Мужской олимпийский турнир в Пекине будет проводиться по той же формуле, что и на трех предыдущих Олимпиадах. На предварительном этапе 12 сборных распределены на три группы по четыре команды в каждой (соперниками хоккеистов ОКР на этой стадии станут сборные Чехии, Швейцарии и Дании). В плей-офф сыграют все команды, однако три победителя групп и лучшая по дополнительным показателям сборная из числа занявших вторые места попадают в четвертьфинал напрямую, а остальным для этого предстоит провести дополнительные стыковые матчи.

Женщины

В женском олимпийском турнире 2022 года впервые примут участие 10 команд. Формула соревнований Игр в Пекине повторяет ту, которая в последние годы применяется на чемпионатах мира среди женщин. Команды распределены на две группы по пять сборных. Сильнейшие по рейтингу Международной федерации хоккея (в их числе – сборная ОКР) составят группу А, и все они затем продолжат борьбу в четвертьфинале. Оставшиеся пять сборных сыграют в группе В, и из нее в плей-офф попадут три лучшие команды по итогам предварительного раунда.

Успехи россиян

Сборная СССР впервые приняла участие в олимпийском турнире по хоккею в 1956 году и сразу же выиграла золотые медали. Впоследствии хоккеисты СССР еще шесть раз завоевывали титул олимпийских чемпионов – в 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 и 1988 годах. На Играх в Альбервиле 1992-м году этот успех повторила сборная, выступавшая под названием «Объединенная команда» и представлявшая все страны СНГ. Свой следующий олимпийский титул российские хоккеисты завоевали лишь в 2018 году в Пхенчхане, выступая как сборная «Олимпийских атлетов России». Сборная России имеет также еще два комплекта олимпийских наград: серебро Игр 1998 года в Нагано, и бронзу Игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити. На Олимпиаде в Пекине в составе сборной ОКР выступят сразу несколько победителей турнира в Пхенчхане, которые получат возможность стать двукратными олимпийскими чемпионами.

Женская сборная России пока ни разу не становилась призером Олимпийских игр, хотя в Сочи в 2014 году российские хоккеистки дошли до четвертьфинала, а спустя четыре года в Пхенчхане команда «Олимпийских атлетов России» попала в четверку сильнейших. После поражения от канадок в полуфинале (0:5) российские хоккеистки в матче за бронзу были близки к первому в истории попаданию на олимпийский пьедестал, но все же уступили команде Финляндии – 2:3. При этом на чемпионатах мира женская сборная России уже трижды становилась бронзовым призером – в 2001, 2013 и 2016 годах. Так что шансы побороться за медали в Пекине у команды ОКР определенно есть, хотя, помимо традиционных фаворитов из Канады и США, очень сильна в женском турнире сборная Финляндии, которая в 2019 году остановилась буквально в шаге от завоевания золотых медалей чемпионата мира.

За кем следить

Мужчины

Канада (9-кратные чемпионы Олимпийских игр и 26-кратные чемпионы мира в турнире без участия игроков НХЛ вряд ли могут считаться главными фаворитами, но все равно наверняка будут в Пекине в числе претендентов на победу)

Финляндия (6-кратные призеры Олимпийских игр и трехкратные чемпионы мира под руководством тренера Юкки Ялонена уже не раз доказывали, что как раз для них отсутствие в составе хоккеистов НХЛ отнюдь не является фатальной проблемой, и свой последний на данный момент титул чемпионов мира в 2019 году они завоевали в похожей ситуации)

уже не раз доказывали, что как раз для них отсутствие в составе хоккеистов НХЛ отнюдь не является фатальной проблемой, и свой последний на данный момент титул чемпионов мира в 2019 году они завоевали в похожей ситуации) Швеция (двукратные олимпийские чемпионы в последние годы становились серебряными призерами Игр-2014 в Сочи, дважды подряд – в 2017 и 2018 годах - завоевывали титул чемпионов мира, и в любом составе будут претендентами на попадание на олимпийский пьедестал)

США (при участии в турнире игроков НХЛ двукратные олимпийские чемпионы безоговорочно входили бы в число главных фаворитов Игр в Пекине, но и сейчас бронзовые призеры чемпионатов мира-2013, 2015, 2018 остаются в числе соискателей олимпийских медалей)

Женщины