В чем разница между парным катанием и танцами на льду?

Для неискушенных зрителей фигурное катание в паре может казаться абсолютно одинаковым, однако если присмотреться, то в выступлениях спортивных пар и танцевальных дуэтов можно заметить ощутимую разницу.

Танцы на льду – самая молодая олимпийская дисциплина (не считая командного турнира), она появилась в программе только на Играх-1976 в Инсбруке, а парное катание впервые было представлено на Олимпиаде вместе с мужским и женским одиночным катанием – в 1908 году. Первое время пары именно танцевали на льду, но со временем этот вид стал меняться и превращаться в более «акробатический». Интересно, что изначально правила ISU (Международный союз конькобежцев) допускали участие однополых дуэтов в парном катании, однако в начале XX века стали проводить соревнования высочайшего уровня между смешанными парами.

Читайте далее, чтобы всегда понимать, что вы смотрите – парное катание или танцы на льду.

В чем разница между двумя видами спорта?

Одежда

Для начала можно упомянуть, что в этих дисциплинах различаются названия двух программ, которые исполняют фигуристы. В парном катании они называются короткая и произвольная, а в танцах на льду – ритм-танец и произвольный танец.

Определить с первого взгляда, кто выступает на льду – спортивные или танцевальные дуэты невозможно, ведь фигуристы выглядят одинаково. Раньше, если вы видели, что партнерша выступает в брюках, то могли быть точно уверены, что это парное катание, поскольку в танцах на льду существовало правило, обязывающее девушек носить только юбки или платья. Но это изменилось. С текущего сезона в танцах на льду партнершам разрешены брюки как в ритм-танце, так и в произвольном танце.

Александра Степанова и Иван Букин Фото © 2016 Getty Images

Разница в элементах

Но главное, если вы заметили, что спортсмены не выполняют прыжки – значит, перед вами танцы на льду. Это единственная дисциплина фигурного катания, в которой запрещены прыжки более чем в один оборот. Также здесь не допускаются выбросы, поддержки, в которых партнерша целиком оказывается выше головы партнера, подкрутки и другие элементы, напоминающие акробатические. Кроме того, партнеры в этой дисциплине не должны долго кататься по отдельности и расстояние между ними не должно составлять «более двух рук», тогда как в парном катании фигуристы могут выполнять ряд элементов на расстоянии.

В танцах на льду ключевыми являются твизлы (серия параллельных вращений на одной ноге в движении), паттерн-танец, поддержка, дорожка шагов, вращение и три хореографических элемента.

В парном катании в число главных входят гораздо более сложные для исполнения элементы – подкрутка (когда партнер подбрасывает партнершу в воздух и ловит ее), параллельные прыжки (лучшие пары делают три оборота), выброс (прыжок с помощью партнёра, в котором партнёрша бросается партнёром в воздух и приземляется самостоятельно), тодес, поддержка, вращения и дорожка шагов.

Алена Савченко и Бруно Массо исполняют выброс Фото © 2018 Getty Images

Из-за отсутствия сложных акробатических элементов в танцах на льду на первый план выходит качество владения коньком, скатанность пары и артистизм, поэтому танцы на льду нередко называют субъективным видом.

Самые титулованные фигуристы в танцах на льду и парном катани

Канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр – двукратные олимпийские чемпионы (Ванкувер-2010, Пхенчхан-2018) и серебряные призеры (Сочи-2014) личном турнире в танцах на льду

и – двукратные олимпийские чемпионы (Ванкувер-2010, Пхенчхан-2018) и серебряные призеры (Сочи-2014) личном турнире в танцах на льду Советская фигуристка Ирина Роднина – трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (Саппоро-1972 с Алексеем Улановым, Инсбрук-1976 и Лейк-Плэсид-1980 с Александром Зайцевым)

Разница в музыке

Еще на Олимпиаде-2010 в Ванкувере танцы на льду от всех остальных дисциплин фигурного катания отличало то, что в нем было три выступления, а не два. Вместо короткой и произвольной программы танцоры исполняли обязательный, оригинальный и произвольный танцы. Начиная с сезона 2010-2011 в танцах на льду исполняют только ритм-танец и произвольный танец. Для первого на каждый сезон ISU задает определенную тему, в олимпийский год Пекина-2022 это блюз и стрит-дэнс.

Таким образом, фигуристам в обязательном сегменте программы, который называют паттерн, нужно показать именно заданный на сезон вид танца, дорожку шагов и вращения, соответствующие требованиям ISU. Музыка для ритм-танца выбирается парой, но она должна соответствовать назначенным теме, ритму и темпу.

Парное катание в этом плане отличает то, что спортсмены сами выбирают любую музыкальную тему для своих выступлений в обеих программах.

Количество участников

Есть мнение, что заниматься танцами на льду проще, чем парным катанием. Возможно, что именно поэтому на чемпионатах мира в первом виде участников обычно больше. Например, в 2021 году в танцах участвовало 32 дуэта, а в парном катании – 24, а в 2019 году соотношение было 27 к 19.

На Олимпиаде количество участников ограничено. На Играх-2022 в Пекине на лед в парном катании смогут выйти только 19 пар, а в танцах на льду – 23.