Знаменосцы: Сергей Чепиков, Лиллехаммер-1994

Путь к флагу

Как и множество других советских мальчишек, в детстве Сергей занимался разными видами спорта: летом играл в баскетбол и волейбол, зимой занимался хоккеем и биатлоном. Дедушка будущего олимпийского чемпиона работал в тире, поэтому окончательный выбор в итоге пал на биатлон.

В 20 лет Чепиков выиграл все гонки на молодежном чемпионате мира, а через год отправился на зимние Олимпийские игры в Калгари. В составе сборной СССР молодой спортсмен выиграл эстафету и завоевал бронзовую медаль в спринте, уступив лишь соотечественнику Валерию Медведцеву и биатлонисту из ГДР Франку-Петеру Рёчу.

После успешной Олимпиады-1988 Чепиков продолжил путь наверх, дважды став сильнейшим в общем зачете Кубка мира. Достижение уникальное – ранее «Большой хрустальный глобус» в мужском биатлоне выигрывали только немецкие биатлонисты (11 раз) и норвежец Эйрик Квальфосс.

Олимпийские игры 1992 года сложились для Чепикова менее удачно. В эстафете Объединенная команда взяла серебро, но в личных гонках Сергей остался без медалей: в индивидуальной гонке финишировал десятым, а спринт закончил четвертым, проиграв бронзовому призеру Харри Элоранте меньше секунды.

Выступление на Олимпиаде

К третьим Олимпийским играм Чепиков подходил не в лучшей форме – в олимпийский сезон он лишь однажды поднялся на пьедестал в рамках Кубка мира. Тем не менее в России 27-летний Чепиков был очень уважаемым спортсменом. Когда национальный флаг на церемонии открытия доверили нести именно ему, никто в команде не удивился.

На Олимпийских играх в Лиллехаммере Сергей Чепиков удостоился чести нести флаг России на церемонии открытия Фото © Сергей Чистяков / ИТАР-ТАСС

«Была очень большая ответственность, я был знаменосцем команды России. Это дополнительная нагрузка: я был лидером команды, на это обращали внимание. Я чувствовал, что если у меня не получится на этой Олимпиаде, то может не получиться никогда» – поделился воспоминания Чепиков в интервью изданию «Алтай туристский».

И у Сергея получилось: в норвежском Лиллехаммере он не только завоевал очередное серебро в эстафете, но и стал олимпийским чемпионом в личной гонке, выиграв спринт.

Жизнь после Игр

После трех Олимпиад Чепиков нуждался в новом вызове. Через год после Лиллехаммера-1994 Сергей оставил биатлон и перешел в лыжные гонки. Спустя три года напряженных тренировок экс-биатлонист отправился на Олимпиаду-1998 уже в качестве лыжника. Лучший результат спортсмена на Играх в Нагано – пятое место в эстафете.

После Олимпиады в Японии Чепиков принял решение завершить спортивную карьеру, однако через три года вернулся – только не в лыжи, а в родной биатлон. На тот момент Сергею было уже 34 года, но возраст не помешал съездить еще на две Олимпиады, выиграть третью серебряную медаль в эстафете в Турине-2006, а также завоевать четыре серебра и золото на чемпионатах мира.

Окончательно попрощавшись со спортивными выступлениями, Чепиков запустил политическую карьеру, поработал со сборной России по биатлону тренером-консультантом и занимал руководящие должности в Союзе биатлонистов России.

Знаменосцы: Валерий Медведцев, Альбервиль-1992

Знаменосцы: Андрей Букин, Калгари-1988

Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972