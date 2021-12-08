Великие олимпийские моменты. Биатлон. Чепиков-1994

Сергей Чепиков — личность для мира спорта неординарная: переходил из биатлона в лыжи, а не наоборот, как бывает чаще, самостоятельно выучил норвежский, куда больше собственных спортивных трофеев ценит коллекцию пластинок классической музыки, увлечен философией и японской поэзией. В том, что касается тренировок, Чепикова тоже многие считали чудаком: одним из первых в российском биатлоне он регулярно уделял внимание силовой подготовке (для чего возил на сборы бетонную плиту), в Норвегии увидел, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вегард Ульванг проводит много времени летом на байдарке и перенял эту практику. Причем, эти эксперименты Сергей проводил уже имея за плечами две успешные зимние Олимпиады (золото в эстафете и бронза в спринте в Калгари-1988 и эстафетное серебро Альбервиля-1992) и две победы подряд в общем зачете Кубка мира.

К стартам на Играх 1994 года в Мекке зимних видов спорта — норвежском Лиллехаммере — Чепиков подходил в статусе очень уважаемого спортсмена — удостоился чести нести флаг России на церемонии открытия. При этом, в спортивном плане претендентом на медаль титулованный биатлонист не считался. На этапах Кубка мира Чепиков не побеждал с января 1991 года, в олимпийский сезон лишь однажды был на пьедестале (в индивидуальной гонке на 20 км). Другие российские биатлонисты выступали успешнее и котировались выше: и Сергей Тарасов, и Валерий Кириенко перед Лиллехаммером были выше в общем зачете Кубка. Тарасов оправдал ожидания сходу — 20 февраля он показал лучшее время в индивидуальной гонке и стал первым в истории сборной России олимпийским чемпионом. Чепиков на аналогичной дистанции финишировал восьмым с пятью промахами.

На Олимпийских играх в Лиллехаммере Сергей Чепиков удостоился чести нести флаг России на церемонии открытия Фото © Сергей Чистяков / ИТАР-ТАСС

В День защитника Отечества мужчинам-биатлонистам предстояло выйти на старт спринтерской гонки (тогда в программе Олимпиады было по две личных дисциплины). Основными претендентами на победу считались два звездных спортсмена из Германии. Марк Кирхнер был настоящим королем гонок с двумя огневыми рубежами на самых важных соревнованиях: три победы подряд на чемпионатах мира плюс золото Олимпиады в Альбервиле-1992, Франк Люк в Лиллехаммере уже продемонстрировал отличную форму, финишировав вторым в индивидуальной гонке, к тому же он был победителем последнего предолимпийского спринта на этапе Кубке мира.

Ориентиром для всех лидеров стал результат другого немецкого биатлониста — стартовавшего под шестым номером Рикко Гросса. Серебряный призер Альбервиля чисто прошел оба огневых рубежа, но с мечтой о золоте расстался достаточно скоро. Ушедший на дистанцию тринадцать спортсменов спустя Чепиков не только не допустил ошибок на огневых рубежах, но и сумел добавить на последнем круге. На финише преимущество российского биатлониста над Гроссом составило шесть секунд. Главные фавориты стартовали позже, однако сместить с первой строчки Сергея не смогли: Кирхнер, Люк и лидер Кубка мира француз Патрис Байи-Сален промазали по два раза и выпали из числа соискателей медалей. Тарасов по чистой скорости на дистанции был быстрее Чепикова, но допустил ошибку на первом огневом рубеже — его времени хватило, чтобы вытеснить из тройки еще одного россиянина — Владимира Драчева.

Чепиков принял участие еще в трех Олимпиадах, на последней из которых, в Турине-2006 выиграл эстафетную медаль. Знаменосцев сборной на зимних Играх, которым удалось выиграть золото, в российском спорте кроме Сергея нет до сих. Говоря об уникальном достижении биатлонист отмечал полную концентрацию на спорте: по его словам, в олимпийский сезон он «или лежал, или тренировался».