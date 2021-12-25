Биатлон. «Рождественская гонка»-2021: что ждать и где смотреть

Традиционная биатлонная «Рождественская гонка» (World Team Challenge) в 2020 году подарила россиянам исключительно положительные эмоции, ведь победу в ней одержали Евгения Павлова и Матвей Елисеев. На сей раз 28 декабря 2021 года в Рупольдинге (второй год подряд соревнования переносятся туда из Гельзенкирхена) Буртасова (Евгения сменила фамилию после замужества) и Елисеев будут защищать чемпионский титул. Правда, фаворитами они с учетом обстоятельств точно не считаются.

«Рождественская гонка» или проводится в Германии с 2002 года. Причем россияне побеждали в ней довольно часто – пять раз. В 2007 году отличились Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко, в 2010 году – Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, в 2012-м – Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин, в 2017 году – Юрлова и Алексей Волков. В прошлом году настал черед Буртасовой и Елисеева – подробности той гонки читайте здесь. Примечательно, что наряду с норвежцами россияне побеждали в Рождественской гонке чаще всех.

Однако на сей раз шансы не столь велики. Так, Матвей находится в не самых лучших кондициях, даже на Кубке IBU в декабре он показывал слабые результаты и принял решение после Нового года прервать карьеру на несколько месяцев, дабы поправить здоровье. Буртасова в нынешнем сезоне выступала исключительно на Кубке IBU, где занимает в общем зачете на данный момент шестое место. То есть тоже находится не на пике своих возможностей. Тем не менее, в Рождественской гонке, где очень важна точная стрельба, россияне все же способны на очередной приятный сюрприз. Хотя конкуренты очень сильны, особенно итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер. Могли претендовать на победу и белорусы Динара Алимбекова и Антон Смольский, но они решили отказаться от приглашения.

Формат соревнований «Рождественской гонки» остался прежним. По традиции сначала проводится масс-старт, по итогам которого (но с сокращенными вдвое отставаниями) команды уходят в гонку преследования, где и определяются чемпионы.

В прошлом году Евгения Буртасова (Павлова) и Матвей Елисеев стали триумфаторами "Рождественской гонки" Фото © 2020 Getty Images

Составы команд на «Рождественскую гонку»-2021

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев

Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль

Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер

Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер

Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж

Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля

Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер

Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер

Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный

Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.

Биатлон. «Рождественская гонка»-2021 (World Team Challenge). Рупольдинг, Германия. Расписание

время начала гонок – московское

Масс-старт. Начало в 20:00

Гонка преследования. Начало в 21:00

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