Биатлон. Кубок мира-2021/22. Состав сборной России на январские этапы

Тренерский штаб сборной России по биатлону сразу по окончании декабрьской части Кубка мира-2021/22 объявил состав национальной команды на последние январские предолимпийские этапы кубковые этапы – в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце. Не стало сюрпризом, что костяк сборной России, заметно прибавившей в Хохфильцене и Анси, сохранится, но не обойдется и без замен. Так, на Кубок мира в нынешнем сезоне в январе дебютируют опытные Антон Бабиков и Максим Цветков, а также Анастасия Шевченко.
Состав сборной России на январские этапы Кубка мира-2021/22
- Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков
- Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Анастасия Шевченко
Напомним, что по утвержденным критериям отбора – российские биатлонисты, дабы сохранить прописку на Кубке мира в январе, должны были к концу декабря находиться в топ-30 общего зачета или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. У мужчин с этой задачей справились пятеро. Латыпов – 5-й в Кубке мира, Логинов – 12-й, Карим Халили – 22-й, а Поварницын и Серохвостов пусть и не входят в топ-30, выполнили задачу не менее двух раз попасть в топ-20.
Был близок к этому и Василий Томшин, хотя выступал только в четырех личных гонках. В гонке преследовании в Хохфильцене он замкнул топ-10, совершив феноменальный прорыв. Но в Анси чуть отступил, заняв 25 и 36 места. Теперь Василий в январе вернется на Кубок IBU, а его заменят экс-чемпионы мира Бабиков и Цветков. Антону – 30 лет, Максиму – 29, в последние годы они выпали из основной обоймы сборной России, однако в нынешнем сезоне доказали свою профпригодность. Так, Бабиков идет в топ-5 общего зачета Кубка IBU с двумя победами в личных гонках, Цветков начинал сезон с побед на этапах Кубка России, на Кубке IBU провел всего три гонки в Обертиллиахе, зато дважды замкнул топ-3 в спринте и в индивидуальной гонке и в составе сборной выиграл смешанную эстафету.
«Почему 7 человек на Оберхоф? У нас мало времени, чтобы попробовать. Кому-то дадим одни гонки, другим другие – такая ротация внутри. Все имеют шансы на Олимпиаду – в том числе Бабиков, Цветков и даже Томшин», - прокомментировал «Матч ТВ» выбор состава старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.
У наставника женской сборной Михаила Шашилова задача была проще. Критерии отбора выполнили Резцова (9-я в общем зачете), Нигматуллина (13-я), Миронова (25-я) и Казакевич (28-я), а Васнецову, прибавившую на последних этапах, оставили в команде на январь тренерским решением. Лариса Куклина, провалившая декабрьский отрезок, пока из команды выбыла, ее заменит лидер Кубка IBU 22-летняя звездочка Шевченко, чье приглашение в команду напрашивалось еще пару недель назад. Шестой в зачете Кубка IBU идет Евгения Буртасова (в девичестве - Павлова), но ее тренеры на Кубок мира пока решили не возвращать.
Добавим, что Кубок мира после небольшой паузы возобновится 6 января в Оберхофе.
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