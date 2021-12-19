Биатлон. Кубок мира-2021/22. Состав сборной России на январские этапы

Тренерский штаб сборной России по биатлону сразу по окончании декабрьской части Кубка мира-2021/22 объявил состав национальной команды на последние январские предолимпийские этапы кубковые этапы – в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце. Не стало сюрпризом, что костяк сборной России, заметно прибавившей в Хохфильцене и Анси, сохранится, но не обойдется и без замен. Так, на Кубок мира в нынешнем сезоне в январе дебютируют опытные Антон Бабиков и Максим Цветков, а также Анастасия Шевченко.

Состав сборной России на январские этапы Кубка мира-2021/22

Мужчины. Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков

Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков Женщины. Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Анастасия Шевченко

Напомним, что по утвержденным критериям отбора – российские биатлонисты, дабы сохранить прописку на Кубке мира в январе, должны были к концу декабря находиться в топ-30 общего зачета или дважды финишировать в топ-20 личных гонок. У мужчин с этой задачей справились пятеро. Латыпов – 5-й в Кубке мира, Логинов – 12-й, Карим Халили – 22-й, а Поварницын и Серохвостов пусть и не входят в топ-30, выполнили задачу не менее двух раз попасть в топ-20.

Максим Цветков несколько лет назад был одним из лидеров биатлонной сборной России Фото © 2017 Getty Images

Был близок к этому и Василий Томшин, хотя выступал только в четырех личных гонках. В гонке преследовании в Хохфильцене он замкнул топ-10, совершив феноменальный прорыв. Но в Анси чуть отступил, заняв 25 и 36 места. Теперь Василий в январе вернется на Кубок IBU, а его заменят экс-чемпионы мира Бабиков и Цветков. Антону – 30 лет, Максиму – 29, в последние годы они выпали из основной обоймы сборной России, однако в нынешнем сезоне доказали свою профпригодность. Так, Бабиков идет в топ-5 общего зачета Кубка IBU с двумя победами в личных гонках, Цветков начинал сезон с побед на этапах Кубка России, на Кубке IBU провел всего три гонки в Обертиллиахе, зато дважды замкнул топ-3 в спринте и в индивидуальной гонке и в составе сборной выиграл смешанную эстафету.

«Почему 7 человек на Оберхоф? У нас мало времени, чтобы попробовать. Кому-то дадим одни гонки, другим другие – такая ротация внутри. Все имеют шансы на Олимпиаду – в том числе Бабиков, Цветков и даже Томшин», - прокомментировал «Матч ТВ» выбор состава старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

У наставника женской сборной Михаила Шашилова задача была проще. Критерии отбора выполнили Резцова (9-я в общем зачете), Нигматуллина (13-я), Миронова (25-я) и Казакевич (28-я), а Васнецову, прибавившую на последних этапах, оставили в команде на январь тренерским решением. Лариса Куклина, провалившая декабрьский отрезок, пока из команды выбыла, ее заменит лидер Кубка IBU 22-летняя звездочка Шевченко, чье приглашение в команду напрашивалось еще пару недель назад. Шестой в зачете Кубка IBU идет Евгения Буртасова (в девичестве - Павлова), но ее тренеры на Кубок мира пока решили не возвращать.

Добавим, что Кубок мира после небольшой паузы возобновится 6 января в Оберхофе.

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