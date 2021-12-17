Знаменосцы: Валерий Медведцев, Альбервиль-1992

Путь к флагу

Когда дело доходит до спортивных соревнований между школ, учителя физкультуры порой вынуждены креативить – не всегда получается собрать команду из спортивных ребят. Пятиклассник Валера испытал это на себе: он был одним из самых низких и щуплых парней в классе, но отправился на биатлонные соревнования, чтобы команда школы была полностью укомплектована.

Несмотря на медленный лыжный ход Медведцев финишировал в топ-10 в гонке, где участвовали более 100 учеников. Все благодаря меткой стрельбе – на огневых рубежах парень не допустил ни одного промаха. Медведцева сразу же взяли в оборот биатлонные тренеры. После тренировок к точной стрельбе добавилась и скорость. Если у сверстников после интенсивной гонки пульс достигал 180 ударов в минуту, то у Валерия не поднимался выше 90.

В 21 Медведцев попал в сборную СССР и очень быстро доказал свою уникальность: меньше чем через год он стал абсолютным чемпионом мира по биатлону. На турнире 1986 года в Холменколлене Валерий выиграл все гонки: индивидуалку, спринт и эстафету. Ни один биатлонист из России пока не повторил это достижение.

На первых Олимпийских играх в карьере Медведцев в двух личных гонках уступил золото главному конкуренту – в Калгари-1988 Франк-Петер Рёч из ГДР был сильнее. Тем не менее Валерий все же завоевал звание олимпийского чемпиона в составе эстафеты.

Выступление на Олимпиаде

В 1992 году Медведцев принял участие во второй Олимпиаде, но уже не под флагом СССР. На церемонии открытия биатлонист нес олимпийский флаг, представляя Объединенную команду, в которую входили спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Украины, Узбекистана и Литвы.

«Естественно, это стало большой честью и большой ответственностью для меня. Я рад, что был знаменосцем на параде открытия Олимпийских игр», – рассказал Медведцев в интервью медиа-проекту «Сборная России-2014». На церемонии открытия 27-летний спортсмен последовал примеру Александра Карелина, который на летней Олимпиаде-1988 нес тяжелое знамя в одной руке.

В Альбервиле Медведцев не поднялся на подиум в личных гонках, но взял медаль в эстафете. Валерий уверенно пробежал первый этап и не использовал ни одного дополнительного патрона. Однако после шести подряд побед советской сборной в мужских олимпийских эстафетах серебро воспринималось как поражение.

Жизнь после Игр

На Олимпийские игры 1994 года в Лиллехаммере Медведцев отправился в составе сборной России. Получилось, что каждая Олимпиада, в которой Валерий принял участие, прошла для него под разными флагами. На Играх в Норвегии биатлонист занял лишь 24 место в спринте, допустив три промаха, и вскоре закончил карьеру.

Завершив профессиональные выступления, олимпийский чемпион сосредоточился на тренерской работе. В роли старшего тренера Медведцев поработал как с мужской, так и с женской сборной России по биатлону.

Знаменосцы: Андрей Букин, Калгари-1988

Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972