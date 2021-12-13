Что нужно знать о Томшине, Серохвостове и других новичках биатлонной сборной

Позади три этапа Кубка мира по биатлону. В гонках в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене в составе сборной России участвовали сразу несколько спортсменов, имена которых плохо знакомы болельщикам. Даниил Серохвостов и Василий Томшин дебютировали в элите, а Валерия Васнецова и Александр Поварницын уже выступали в Кубке мира, но редко.

Olympics.com в преддверии четвертого этапа Кубка мира во французском Анси знакомит с биатлонистами, которые пока не так хорошо известны, как лидеры сборной. Некоторые из них уже хорошо проявили себя и намерены закрепиться в основе, стремясь выступить на Олимпийских играх-2022 в Пекине в составе сборной ОКР.

Василий Томшин

24-летний спортсмен из Екатеринбурга вырос в семье биатлониста. Его папа – мастер спорта по биатлону. Своим кумиром в спорте Василий называет американского гольфиста Арнольда Палмера, а любимым книжным героем – Карла Лейона из повести Астрид Линдгрен «Братья Львиное сердце».

Первые большие успехи пришли к Томшину на юниорском уровне: в 2018 году он выиграл спринт на чемпионате мира, опередив норвежцев Стурлу Холма Легрейда и Йоханнеса Дале, а также стал чемпионом в составе эстафеты (в 2019 году он снова выиграл золото в эстафете).

В дебютной гонке Кубка мира, спринте в Эстерсунде, Василий занял 39-е место, а потом повторил этот же результат в пасьюте. Настоящий прорыв Томшин совершил в гонке преследования в Хохфильцене. После 47-го места в спринте он чисто прошел все четыре огневых рубежа, став лучшим в гонке по скорости стрельбы, и поднялся на 10-ю позицию. После этого дебютанта взяли в состав эстафеты на первый этап, но там он уже не справился со стрельбой из положения стоя (процент его попаданий на стойке 73%, а на лежке – 97%) и зашел на штрафной круг. К счастью для команды, у остальных биатлонистов гонка получилась лучше, и россияне выиграли бронзу. В интервью после эстафеты Василий не унывал и пошутил, что сделал все, чтобы гонка была интереснее и стартовавшим после него партнерам по команде не было скучно.

Александр Поварницын

Непопадание этого 27-летнего биатлониста из Ижевска в состав сборной на Кубок мира стало одной из самых обсуждаемых тем накануне первого этапа. Поварницын отобрался на Кубок мира по итогам контрольных стартов, где дважды занял второе место, но не был допущен IBU, так у него не было квалификационных очков. Александр долго не унывал и занял призовое место на Кубке IBU, что дало ему право выступить на Кубке мира.

Этот спортсмен, который был чемпионом юношеского первенства мира, дебютировал в Кубке мира еще в 2016 году. Поварницын сразу же проявил себя, на этапе Преск-Айле заняв 28-е место в спринте и 10-е в преследовании. Однако закрепиться в основной команде после столь яркого дебюта не удалось. Он возвращался в элиту в 2019 году и даже выиграл бронзу в составе эстафетной четверки, но потом снова потерял место в основной сборной, где не появлялся последние два года.

На данный момент в его активе 17 гонок Кубка мира. В текущем сезоне Поварницын выходил на старт четыре раза. Его лучшим результатом было 28-е место в спринте. Процент точных попаданий Александра в стрельбе лежа и стоя примерно одинаковый – 83% и 80%, соответственно.

Даниил Серховостов

22-летний спортсмен из Барнаула – самый молодой член сборной России на Кубке мира. В его анкете на сайте Союза биатлонистов России говорится, что если бы не биатлон, то он мог стать сноубордистом или лыжником. Еще в 2020 году он выступал на юниорском чемпионате мира, где выиграл золото в составе эстафетной четверки, а в конце ноября на первом этапе в Эстерсунде ярко дебютировал в Кубке мира в индивидуальной гонке. Серохвостов занял 15-е место (+2:48.6), допустив два промаха на четырех огневых рубежах. В спринте на первом этапе он также выступил неплохо, показав 23-й результат, а вот на следующих этапах личные гонки не складывались – 74-е и 63-е место в спринте. Зато Даниил внес свой вклад в две бронзовые медали сборной в эстафетах.

Над стрельбой спортсмену еще можно поработать – 83% на лежке и 75% на стойке, а на лыжне Серохвостов способен показывать вполне приличное время. Старший тренер сборной Юрий Каминский в разговоре с «Р-Спорт» отмечал, что Даниил может бежать «в одни ноги» с Эдуардом Латыповым.

Валерия Васнецова

Для самых внимательных болельщиков имя 24-летней Валерии Васнецовой не такое уж и новое, но она не так часто выступала в Кубке мира, поэтому рассказываем и о ней. Пока в активе спортсменки на международном уровне только титулы на юниорском чемпионатах мира и Европы, а также на Универсиаде.

На данный момент биатлонистка из Удмуртии, представляющая Пермский край, провела 19 гонок Кубка мира. Она дебютировала в основной сборной в 2017 году, а больше всего выступала в Кубке мира в сезоне 2018/19, в котором провела 12 гонок. Тогда ее лучшим результатом в личных гонках было 13-е место, также она занимала 4-е место в составе эстафетной сборной. Следующие два сезона Васнецова выступала в основном в Кубке IBU, а потом вновь получила шанс проявить себя на Кубке мира, к которому готовилась под руководством Михаила Шашилова. У Валерии хорошая статистика в стрельбе из положения лежа – на данный момент 94%, а вот на стойке всего 71%. Кстати, минувшим летом спортсменка сделала лазерную коррекцию зрения.

В текущем сезоне ее лучший результат – 26-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (один промах, полторы минуты отставания от победившей при чистой стрельбе Ханне Эберг), в остальных гонках она была 44-й, 63-й, 45-й и 28-й. На минувшем этапе в Хохфильцене ей доверили роль забойщицы в эстафете, в которой она допустила по промаху на каждом огневом рубеже и отстала на своем этапе от лидера на 38,4 секунды (россиянки выиграли серебро).