9 иностранных биатлонистов, которые могут быть фаворитами болельщиков

В последние сезоны у российских поклонников биатлона не так много поводов для радости – на пьедестале почета чаще оказываются представители других сборных. Чтобы не так сильно расстраиваться в ожидании медалей от своих спортсменов Olympics.com предлагает найти любимцев в других командах

Автор: Индира Шестакова
Биатлон
Dorothea WIERER
Фото © Getty Images

Биатлон – один из самых популярных в России видов спорта, который хорош тем, что местные болельщики поддерживают не только своих, но и иностранных спортсменов. Зачастую у биатлонных звезд поклонников в России даже больше, чем в родных странах. 

В преддверии третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене Olympics.com рассказывает о спортсменах, которые давно входят в число любимцев российской публики и о тех, кто только начал завоевывать сердца фанатов биатлона. Нет сомнений, что кого-то из них мы увидим на пьедестале почета зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Доротея Вирер

31-летняя итальянка Доротея Вирер является одной из главных любимиц российских болельщиков среди иностранных спортсменов. В этом сезоне есть повод поддерживать ее как никогда, хотя его начало у действующей обладательницы Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках пока не складывается. За свою карьеру Доро выиграла практически все, включая два Больших хрустальных глобуса и три золота чемпионата мира, но олимпийской чемпионкой пока не стала. У Вирер уже есть две олимпийские бронзы, выигранные в смешанной эстафете, однако ее главная цель – личное золото.

«Я сделаю все, что в моих силах, – сказала Вирер в интервью Olympics.com. – Надеюсь, что буду спокойна, когда приеду в Китай и буду помнить, что я делала во время осенних и зимних тренировок, даже если это не единственный секрет [для победы]… Нужно, чтобы объединилось так много вещей, особенно в биатлоне, где важна стрельба и лыжный ход, так что давайте надеяться, что все пойдет хорошо».

Доротея Вирер о еде, моде и веселье

Лиза Тереза Хаузер

27-летняя австрийская биатлонистка из деревни под Китцбюэлем – открытие прошлого сезона. Биатлонный мир привык к высоким результатам мужской сборной Австрии, а вот в женской команде такая звезда появилась впервые.

Лиза Тереза Хаузер
Фото © 2021 Getty Images

Вместе с Доротеей Вирер она выиграла Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок и завоевала три медали чемпионата мира, включая золото в масс-старте. Хаузер стала первой представительницей женской сборной Австрии по биатлону, которой удалось стать чемпионкой мира.

Лиза Тереза мощно начала новый сезон и после двух этапов лидирует в Кубке мира. Следующую остановку биатлонисты сделают в Хохфильцене и у Хаузер будет дополнительная мотивация укрепить лидерские позиции на домашнем этапе. На чемпионате мира спортсменка уже сотворила историю – осталось дело за Олимпиадой.

Ханна Эберг

26-летняя шведская биатлонистка не первый год регулярно радует своих поклонников призовыми местами. Она не уезжала без наград чемпионатов мира три года подряд, правда, после единственного золота в индивидуальной гонке в 2019 году все медали были серебряными или бронзовыми. Зато в активе Ханны уже есть главное золото в жизни спортсмена – олимпийское. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она стала лучшей в индивидуалке, а также выиграла серебро в составе женской эстафетной четверки.

В текущем сезоне Ханна Эберг уже выиграла одну гонку, хотя в общем зачете Кубка мира пока стоит ниже своей сестры Эльвиры. Победа Ханны в спринте на домашнем этапе Кубка мира в Эстерсунде также запомнилась ее милым поступком после награждения – она дала свою медаль юным болельщицам на трибунах.

Ханна Эберг
Фото © 2021 Getty Images

Динара Алимбекова

Есть в женском биатлоне и более близкие россиянам спортсменки, которые могут порадовать медалями. 25-летняя Динара Алимбекова, представляющая Белоруссию, в предыдущем сезоне четыре раза поднималась на подиум и получила приз Международного союза биатлонистов (IBU) как лучшая спортсменка до 25 лет. В этом сезоне медаль, что называется, назревает. В первых трех гонках Динара заняла четвертое место, а также помогла сборной завоевать серебро в женской эстафете – свой этап она прошла без промахов.

Алимбекову уже называют преемницей Дарьи Домрачевой, с которой она вместе выиграла олимпийское золото Пхенчхана-2018 в женской эстафете. Перед Играми спортсменка перенесла операцию после травмы плеча, последствия которой мучали ее не один сезон. Но, похоже, что сейчас биатлонистке ничто не мешает замахнуться и на личную олимпийскую медаль.

Cтурла Холм Легрейд

24-летний норвежец ворвался в элиту мирового биатлона в прошлом сезоне, выиграв первую же гонку. На чемпионате мира 2021 года он завоевал четыре золота – два личных в индивидуальной гонке и масс-старте, а также два в эстафете. При этом результаты на трассе – не единственное, чем интересен Легрейд. Этот спортсмен настоящий интеллектуал: он хорошо учился в школе и поступил на факультет нанотехнологий, правда, учебу пока пришлось временно отложить, чтобы сосредоточиться на биатлоне. В прошлом сезоне Стурла едва не отобрал корону у Йоханнеса Бе, но более опытному норвежцу удалось сохранить Большой хрустальный глобус.

Стурла Холм Легрейд
Фото © 2021 Getty Images

В новом сезоне Легрейд снова стартовал с победы, в следующей гонке был лишь 37-м, затем занял шестое место в спринте, а гонку преследования пропустил из-за болезни. Но нет сомнений, что у Легрейда будет немало подиумов и вполне вероятно, что он порадует своих болельщиков на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Йоханнес и Тарьей Бе

Норвежские братья на протяжении многих сезонов остаются одними из главных фаворитов российских болельщиков. Действующий победитель Кубка мира Йоханнес Бе завоевал уже все титулы, включая олимпийский (индивидуальная гонка Пхечхана-2018), но теперь у него появилась новая мотивация. Если раньше единолично занять биатлонный трон ему мешал француз Мартен Фуркад, то теперь это постарается сделать Легрейд.

Йоханнес Бе: "Хочу быть как Мартен Фуркад"

Желающие поностальгировать по предыдущему поколению биатлонистов могут болеть за старшего брата Йоханнеса. Тарьей Бе свою единственную победу в Кубке мира одержал еще в сезоне 2010/11 до гегемонии Фуркада, но и сегодня 33-летний спортсмен продолжает периодически «заезжать» на подиум, как, например, в стартовой гонке этого сезона. А в прошлом сезоне старшему Бе не было равных в зачете масс-стартов.

Кентен Фийон Майе

Среди французов, как и среди норвежцев, немало спортсменов, которые могут радовать призовыми местами. Один из них – 29-летний Кентен Фийон Майе, который в последние сезоны регулярно замыкает тройку сильнейших в общем зачете Кубка мира. В активе спортсмена 10 медалей чемпионата мира, но личного золота пока нет, как и олимпийских наград, а значит, что он будет особенно замотивирован в олимпийский сезон. Кентен не скрывает, что в текущем сезоне его главная цель – Олимпиада, поэтому Кубок мира отходит на второй план.

В этом сезоне Кентен уже выиграл бронзу в спринте и без ошибок прошел свой этап в эстафете, в которой французы выиграли серебро.

Кентен Фийон Майе
Фото © 2021 Getty Images

Эмильен Жаклен

26-летний француз не так стабилен, как Кентен Фийон Майе, но тоже входит в число претендентов на все награды. Кроме того, в отличие от старшего партнера по команде, Жаклен уже выигрывал личные гонки на чемпионатах мира и не один раз. Его любимая дистанция – гонка преследования, в которой он является действующим чемпионом мира (он также выиграл золото в этом виде в 2020 году), а в позапрошлом сезоне Жаклен выиграл в пасьюте Малый хрустальный глобус.

Эмильен Жаклен
Фото © 2021 Getty Images

После четырех личных гонок текущего розыгрыша Кубка мира Эмильен пока лучший из французов, на его счету серебро, бронза и одно четвертое место. Жаклен признавался, что на него очень давят успехи Мартена Фуркада, с которым он боится никогда не сравниться, но у этого биатлониста еще есть время, чтобы одержать главные победы в карьере.

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