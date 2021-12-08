9 иностранных биатлонистов, которые могут быть фаворитами болельщиков

Биатлон – один из самых популярных в России видов спорта, который хорош тем, что местные болельщики поддерживают не только своих, но и иностранных спортсменов. Зачастую у биатлонных звезд поклонников в России даже больше, чем в родных странах.

В преддверии третьего этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене Olympics.com рассказывает о спортсменах, которые давно входят в число любимцев российской публики и о тех, кто только начал завоевывать сердца фанатов биатлона. Нет сомнений, что кого-то из них мы увидим на пьедестале почета зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Доротея Вирер

31-летняя итальянка Доротея Вирер является одной из главных любимиц российских болельщиков среди иностранных спортсменов. В этом сезоне есть повод поддерживать ее как никогда, хотя его начало у действующей обладательницы Малого хрустального глобуса в индивидуальных гонках пока не складывается. За свою карьеру Доро выиграла практически все, включая два Больших хрустальных глобуса и три золота чемпионата мира, но олимпийской чемпионкой пока не стала. У Вирер уже есть две олимпийские бронзы, выигранные в смешанной эстафете, однако ее главная цель – личное золото.

«Я сделаю все, что в моих силах, – сказала Вирер в интервью Olympics.com. – Надеюсь, что буду спокойна, когда приеду в Китай и буду помнить, что я делала во время осенних и зимних тренировок, даже если это не единственный секрет [для победы]… Нужно, чтобы объединилось так много вещей, особенно в биатлоне, где важна стрельба и лыжный ход, так что давайте надеяться, что все пойдет хорошо».

Лиза Тереза Хаузер

27-летняя австрийская биатлонистка из деревни под Китцбюэлем – открытие прошлого сезона. Биатлонный мир привык к высоким результатам мужской сборной Австрии, а вот в женской команде такая звезда появилась впервые.

Лиза Тереза Хаузер Фото © 2021 Getty Images

Вместе с Доротеей Вирер она выиграла Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок и завоевала три медали чемпионата мира, включая золото в масс-старте. Хаузер стала первой представительницей женской сборной Австрии по биатлону, которой удалось стать чемпионкой мира.

Лиза Тереза мощно начала новый сезон и после двух этапов лидирует в Кубке мира. Следующую остановку биатлонисты сделают в Хохфильцене и у Хаузер будет дополнительная мотивация укрепить лидерские позиции на домашнем этапе. На чемпионате мира спортсменка уже сотворила историю – осталось дело за Олимпиадой.

Ханна Эберг

26-летняя шведская биатлонистка не первый год регулярно радует своих поклонников призовыми местами. Она не уезжала без наград чемпионатов мира три года подряд, правда, после единственного золота в индивидуальной гонке в 2019 году все медали были серебряными или бронзовыми. Зато в активе Ханны уже есть главное золото в жизни спортсмена – олимпийское. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она стала лучшей в индивидуалке, а также выиграла серебро в составе женской эстафетной четверки.

В текущем сезоне Ханна Эберг уже выиграла одну гонку, хотя в общем зачете Кубка мира пока стоит ниже своей сестры Эльвиры. Победа Ханны в спринте на домашнем этапе Кубка мира в Эстерсунде также запомнилась ее милым поступком после награждения – она дала свою медаль юным болельщицам на трибунах.

Ханна Эберг Фото © 2021 Getty Images

Динара Алимбекова

Есть в женском биатлоне и более близкие россиянам спортсменки, которые могут порадовать медалями. 25-летняя Динара Алимбекова, представляющая Белоруссию, в предыдущем сезоне четыре раза поднималась на подиум и получила приз Международного союза биатлонистов (IBU) как лучшая спортсменка до 25 лет. В этом сезоне медаль, что называется, назревает. В первых трех гонках Динара заняла четвертое место, а также помогла сборной завоевать серебро в женской эстафете – свой этап она прошла без промахов.

Алимбекову уже называют преемницей Дарьи Домрачевой, с которой она вместе выиграла олимпийское золото Пхенчхана-2018 в женской эстафете. Перед Играми спортсменка перенесла операцию после травмы плеча, последствия которой мучали ее не один сезон. Но, похоже, что сейчас биатлонистке ничто не мешает замахнуться и на личную олимпийскую медаль.

Cтурла Холм Легрейд

24-летний норвежец ворвался в элиту мирового биатлона в прошлом сезоне, выиграв первую же гонку. На чемпионате мира 2021 года он завоевал четыре золота – два личных в индивидуальной гонке и масс-старте, а также два в эстафете. При этом результаты на трассе – не единственное, чем интересен Легрейд. Этот спортсмен настоящий интеллектуал: он хорошо учился в школе и поступил на факультет нанотехнологий, правда, учебу пока пришлось временно отложить, чтобы сосредоточиться на биатлоне. В прошлом сезоне Стурла едва не отобрал корону у Йоханнеса Бе, но более опытному норвежцу удалось сохранить Большой хрустальный глобус.

Стурла Холм Легрейд Фото © 2021 Getty Images

В новом сезоне Легрейд снова стартовал с победы, в следующей гонке был лишь 37-м, затем занял шестое место в спринте, а гонку преследования пропустил из-за болезни. Но нет сомнений, что у Легрейда будет немало подиумов и вполне вероятно, что он порадует своих болельщиков на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Йоханнес и Тарьей Бе

Норвежские братья на протяжении многих сезонов остаются одними из главных фаворитов российских болельщиков. Действующий победитель Кубка мира Йоханнес Бе завоевал уже все титулы, включая олимпийский (индивидуальная гонка Пхечхана-2018), но теперь у него появилась новая мотивация. Если раньше единолично занять биатлонный трон ему мешал француз Мартен Фуркад, то теперь это постарается сделать Легрейд.

Желающие поностальгировать по предыдущему поколению биатлонистов могут болеть за старшего брата Йоханнеса. Тарьей Бе свою единственную победу в Кубке мира одержал еще в сезоне 2010/11 до гегемонии Фуркада, но и сегодня 33-летний спортсмен продолжает периодически «заезжать» на подиум, как, например, в стартовой гонке этого сезона. А в прошлом сезоне старшему Бе не было равных в зачете масс-стартов.

Кентен Фийон Майе

Среди французов, как и среди норвежцев, немало спортсменов, которые могут радовать призовыми местами. Один из них – 29-летний Кентен Фийон Майе, который в последние сезоны регулярно замыкает тройку сильнейших в общем зачете Кубка мира. В активе спортсмена 10 медалей чемпионата мира, но личного золота пока нет, как и олимпийских наград, а значит, что он будет особенно замотивирован в олимпийский сезон. Кентен не скрывает, что в текущем сезоне его главная цель – Олимпиада, поэтому Кубок мира отходит на второй план.

В этом сезоне Кентен уже выиграл бронзу в спринте и без ошибок прошел свой этап в эстафете, в которой французы выиграли серебро.

Кентен Фийон Майе Фото © 2021 Getty Images

Эмильен Жаклен

26-летний француз не так стабилен, как Кентен Фийон Майе, но тоже входит в число претендентов на все награды. Кроме того, в отличие от старшего партнера по команде, Жаклен уже выигрывал личные гонки на чемпионатах мира и не один раз. Его любимая дистанция – гонка преследования, в которой он является действующим чемпионом мира (он также выиграл золото в этом виде в 2020 году), а в позапрошлом сезоне Жаклен выиграл в пасьюте Малый хрустальный глобус.

Эмильен Жаклен Фото © 2021 Getty Images

После четырех личных гонок текущего розыгрыша Кубка мира Эмильен пока лучший из французов, на его счету серебро, бронза и одно четвертое место. Жаклен признавался, что на него очень давят успехи Мартена Фуркада, с которым он боится никогда не сравниться, но у этого биатлониста еще есть время, чтобы одержать главные победы в карьере.