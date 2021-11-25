Доротея Вирер: итальянская звезда биатлона одержима Олимпиадой-2022 в Пекине, где жаждет выиграть личное золото

Прошло чуть больше 10 лет с тех пор, как Доротея Вирер вышла на элитную сцену, мечтая стать звездой биатлона.

Нет сомнений, что ее миссию можно считать выполненной, ведь Доро, которая была чемпионкой на юниорском уровне, и во взрослой карьере выиграла почти все.

В ее активе семь медалей чемпионата мира, включая три золотые, два «Больших хрустальных глобуса» и четыре «Малых глобуса», а также две олимпийские бронзы в смешанной эстафете. Разумеется, что сейчас 31-летняя Вирер сосредоточена на одной цели – выиграть олимпийское золото Пекина-2022.

Задача не будет простой, учитывая ее амбиции в Кубке мира, где в прошлом сезоне, несмотря на победу в общем зачете, она не показала своего максимума.

Доро – самая титулованная итальянская биатлонистка, которую любят в других странах так же сильно, как и в родной Италии. На ее Instagram подписаны 600 тысяч человек (рекорд для действующих итальянских атлетов в зимних видах спорта), многие из которых являются иностранцами.

Читайте эксклюзивное интервью Доротеи Вирер Olympics.com.

Доротея Вирер во время гонки Кубка мира Фото © Getty images

Olympics.com: Начинается важный сезон, кульминацией которого станет Олимпиада. Какие у вас сейчас мечты, амбиции и чувства?

Доротея Вирер: Гонки пока еще не начались, поэтому мне сложно понять, что я чувствую по отношению к соперникам. Мы должны немного подождать старта первых этапов, хотя цели очевидны: каждый биатлонист готовит себя в этом сезоне к тому, чтобы выиграть медаль в Пекине, но, к сожалению, их только три в каждой гонке. Я сделаю все, что в моих силах. Надеюсь, что буду спокойна, когда приеду в Китай и буду помнить, что я делала во время осенних и зимних тренировок, даже если это не единственный секрет [для победы]… Нужно, чтобы объединилось так много вещей, особенно в биатлоне, где важна стрельба и лыжный ход, так что давайте надеяться, что все пойдет хорошо.

OC: Изменили ли вы что-то в летней подготовке с учетом того, что это олимпийский сезон?

ДВ: Нет, в итоге концепция одна и та же. Ты много тренируешься, особенно летом. Конечно, каждый сезон отличается и тренировки не всегда на 100% одни и те же. Но все сводится к одному и тому же – жизнь биатлонистов вращается вокруг тяжелой работы и очень упорных тренировок.

Доротея Вирер в составе сборной Италии на церемонии награждения после смешанной эстафеты на Олимпиаде-2018 Фото © 2018 Getty Images

OC: Задам сложный вопрос. Если бы нужно было выбрать между еще одной победой в Кубке мира и олимпийским золотом, что бы вы выбрали?

ДВ: Прямо сейчас я бы без сомнений выбрала олимпийское золото, потому что Кубок мира я уже выиграла. Тем не менее, я верю, что «Большой хрустальный глобус» – это особый приз, который показывает, что ты был лучшим на протяжении всего сезона. В то время как на этапах Кубка мира или на Олимпийских играх бывают неожиданные победители, которые подошли к соревнованиям в лучшей форме и смогли выступить хорошо. Но я все равно выбираю олимпийское золото – даже с учетом того, что выиграть его будет непросто!

OC: Вашим соперникам тоже будет сложно. Что вы думаете о них?

ДВ: Конкуренция в биатлоне сумасшедшая, учитывая, что как минимум 20 человек претендуют на подиум. Есть спортсменки, которые могут выступать хорошо и даже более, чем хорошо. Биатлон – один из тех видов спорта, где к соревнованиям на высочайшем уровне добавляется много других сложностей. Это и хорошо и плохо, что наш спорт объединяет две дисциплины, потому что существует много переменных.

OC: Сезон длинный и вы месяцами не бываете дома. Как удается совмещать карьеру и семейную жизнь?

ДВ: Мы уже привыкли к этому. Я уже была спортсменкой мирового уровня, когда мы встретились [с ее мужем Стефано Коррадини] и всегда была в дороге. Я всегда с нетерпением жду, когда приеду домой и когда это происходит, то мы проводим вместе как можно больше времени. А поскольку он и сам является спортсменом, то знает, каково это, и мирится с моими плохими днями. Но нужно знать, как доверять друг другу. На мой взгляд, когда ты месяцами не бываешь дома, то важно иметь рядом людей, которым ты абсолютно доверяешь.

OC: Мы знаем, что у вас есть страсть к моде и в будущем вы могли бы работать в этой сфере. У Италии великие традиции в области моды.

ДВ: Я определенно хотела бы заняться чем-то подобным в будущем, но сейчас у меня нет времени для учебы, так как я сосредоточена на соревнованиях. Я стараюсь по максимуму следить за модой насколько это возможно. Это моя самая большая страсть и мне нравится хорошо одеваться. Для нас, итальянцев, важно путешествовать по миру, будучи стильными – чтобы люди из других стран могли этому немного позавидовать! В Италии у нас есть все: море, солнце, снег, еда и мода.

OC: Вы упомянули еду. Должно быть спортсменам непросто в праздники, которые нас скоро ждут.

ДВ: Это правда! Это тяжело, потому что я люблю «запрещенную» еду, такую как сладости и торты. В целом, я люблю здоровую пищу, но также мне нравится изысканная еда, поэтому сложно найти баланс. Я по-прежнему стараюсь есть что-нибудь вкусное каждый день, хотя я должна быть особенно осторожна в это время года, когда сезон вот-вот начнется.