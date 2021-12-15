Как фаворит Олимпиады в бобслее Кейли Хамфрис чуть не осталась без страны перед Играми-2022 в Пекине

Олимпийский путь 36-летней Кейли Хамфрис начался еще в 2006 году в Турине, однако выступить на той Олимпиаде ей не удалось. Спортсменка, которая тогда была разгоняющей, осталась запасной.

«Я просто заплакала и пошла в свою комнату, – рассказывала Хамфрис. – Я подумала: «Я останусь здесь и наберусь опыта или уеду домой?» И тогда я решила остаться и поддержать свою команду. Я подумала, что не могу допустить, чтобы мой олимпийский опыт остался таким, и тогда я приняла решение стать пилотом по бобслею».

Спустя четыре года она не просто получила место в сборной Канады, но и выиграла для своей страны первое олимпийское золото в женском бобслее в паре с Хезер Мойс. После Ванкувера-2010 их дуэт распался, и Хамфрис начала выступать с другими партнершами, но в начале сезона 2013/14 она воссоединилась с Мойс, чтобы выиграть второе олимпийское золото в Сочи в 2014 году. Канадки уступали перед последним заездом американкам, но смогли вырвать победу с преимуществом в 0,10 секунды. Хамфрис и Мойс стали первыми в истории, кому удалось защитить олимпийский титул в соревнованиях женских двоек.

Между Олимпиадами в Ванкувере и в Сочи Хамфрис успела не только выиграть два золота чемпионата мира по бобслею в двойках, но и выступить на чемпионате мира по регби в 2010 году, принять участие в соревнованиях по велотреку и перенести операцию на бедре.

Кейли Хамфрис на Олимпиаде-2014 в Сочи Фото © 2014 Getty Images

Перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане Хамфрис в четвертый раз выиграла Кубок мира, а из Южной Кореи уехала с бронзой, которую завоевала в паре с Филисией Джордж. После соревнований Кейли призналась, что та медаль была для нее самой эмоциональной, но тогда она не знала, что ждет ее в будущем. В 2019 году из-за конфликта с главным тренером сборной Канады Тоддом Хейзом она была вынуждена покинуть свою страну. Учитывая брак с бывшим американским бобслеистом Трэвисом Армбрустером, она решила выступать за сборную США.

В составе новой команды она выиграла чемпионат мира 2020 года в двойках в паре с Лорен Гиббс, а спустя год не только защитила титул, теперь уже с Лоло Джонс, но и стала чемпионкой мира в монобобе – новом олимпийском виде программы, который дебютирует на Играх-2022 в Пекине. Появление новой дисциплины для женщин это и ее заслуга, ведь уже многие годы Хамфрис ведет борьбу не только на трассе, но и за ее пределами, стараясь добиться гендерного равенства в бобслее.

Казалось бы, дорога к двум золотым медалям пекинской Олимпиады открыта, но все оказалось не так просто. Процедура получения гражданства затянулась. У спортсменки были документы, дающие право представлять США на Кубке мира и на чемпионатах мира, но до Олимпийских игр ее могли допустить только при наличии американского паспорта, который она долго не могла получить. К счастью, у этой истории счастливый конец. 3 декабря Кейли объявила, что стала гражданкой США.

«Иммиграция – это не просто связь с прошлым. Это также связь с будущим, а «будущее принадлежит тем, кто верит в красоту своей мечты». Потребовалось много лет (и слез), чтобы дойти до этого момента, – написала она в Instagram. – Это была неровная дорога, наполненная множеством сомнений/неуверенности в том, что это будет сделано до Олимпиады. Иногда американская мечта казалась несбыточной. Но я никогда не теряла надежду и не теряла веру. Я всегда твердо верила в то, что делаю и кем хочу стать».