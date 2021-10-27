Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине: что нужно знать

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине вот-вот начнутся!

Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля, поэтому пришло время узнать самое важное о предстоящих соревнованиях.

Olympics.com поможет вам быть в курсе того, кто является фаворитами, какие дисциплины будут представлены в олимпийской программе впервые и как правильно смотреть разные виды спорта.

Расписание Пекина-2022

Церемония открытия Олимпиады состоится 4 февраля 2022 года, а церемония закрытия пройдет 20 февраля 2022 года.

Однако сами соревнования начнутся за два дня до официального открытия. Раньше всех в олимпийском турнире стартуют предварительные раунды в керлинге и женские хоккейные матчи группового этапа, а также квалификация в могуле (фристайл).

Подробное расписание Пекина-2022 можно найти здесь.

Олимпийский огонь Пекина-2022 Фото © 2021 Getty Images

Все соревнования Пекина-2022

На Олимпиаде-2022 в Пекине состоятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта:

Горнолыжный спорт: Мужской скоростной спуск, женский скоростной спуск, мужской слалом, женский слалом, мужской гигантский слалом, женский гигантский слалом, мужской супергигант, женский супергигант, мужская горнолыжная комбинация, женская горнолыжная комбинация, смешанные командные соревнования по параллельному слалому

Мужской скоростной спуск, женский скоростной спуск, мужской слалом, женский слалом, мужской гигантский слалом, женский гигантский слалом, мужской супергигант, женский супергигант, мужская горнолыжная комбинация, женская горнолыжная комбинация, смешанные командные соревнования по параллельному слалому Биатлон: Смешанная эстафета 4х6 км (Ж+М), женская индивидуальная гонка на 15 км, мужская индивидуальная гонка на 20 км, женский спринт на 7,5 км, мужской спринт на 10 км, женская гонка преследования на 10 км, мужская гонка преследования на 12,5 км, мужская эстафета 4х7,5 км, женская эстафета 4х6 км, мужской масс-старт на 15 км, женский масс-старт на 12,5 км

Смешанная эстафета 4х6 км (Ж+М), женская индивидуальная гонка на 15 км, мужская индивидуальная гонка на 20 км, женский спринт на 7,5 км, мужской спринт на 10 км, женская гонка преследования на 10 км, мужская гонка преследования на 12,5 км, мужская эстафета 4х7,5 км, женская эстафета 4х6 км, мужской масс-старт на 15 км, женский масс-старт на 12,5 км Бобслей: Женский монобоб*, мужские двойки, женские двойки, мужские четверки

Женский монобоб*, мужские двойки, женские двойки, мужские четверки Лыжные гонки: Женский скиатлон 7,5+7,5 км, мужской скиатлон 15+15 км, женский спринт свободным стилем, мужской спринт свободным стилем, женская гонка на 10 км классическим стилем, мужская гонка на 15 км классическим стилем, женская эстафета 4х5 км, мужская эстафета 4х10 км, женский командный спринт классическим стилем, мужской командный спринт классическим стилем, мужской масс-старт на 50 км свободным стилем, женский масс-старт на 30 км свободным стилем

Женский скиатлон 7,5+7,5 км, мужской скиатлон 15+15 км, женский спринт свободным стилем, мужской спринт свободным стилем, женская гонка на 10 км классическим стилем, мужская гонка на 15 км классическим стилем, женская эстафета 4х5 км, мужская эстафета 4х10 км, женский командный спринт классическим стилем, мужской командный спринт классическим стилем, мужской масс-старт на 50 км свободным стилем, женский масс-старт на 30 км свободным стилем Керлинг: Смешанные пары, мужские и женские соревнования

Смешанные пары, мужские и женские соревнования Фигурное катание: Мужское одиночное катание, женское одиночное катание, танцы на льду, парное катание, командные соревнования

Мужское одиночное катание, женское одиночное катание, танцы на льду, парное катание, командные соревнования Фристайл: Женский могул, мужской могул, женский биг-эйр, мужской биг-эйр, командная акробатика, женский слоупстайл, мужской слоупстайл, женская акробатика, мужская акробатика, женский ски-кросс, мужской ски-кросс, женский хафпайп, мужской хафпайп

Женский могул, мужской могул, женский биг-эйр, мужской биг-эйр, командная акробатика, женский слоупстайл, мужской слоупстайл, женская акробатика, мужская акробатика, женский ски-кросс, мужской ски-кросс, женский хафпайп, мужской хафпайп Хоккей: Мужские и женские соревнования

Мужские и женские соревнования Санный спорт: Мужские одиночки, женские одиночки, мужские двойки, эстафета

Мужские одиночки, женские одиночки, мужские двойки, эстафета Лыжное двоеборье: Нормальный трамплин/10 км, большой трамплин/10 км, эстафета — большой трамплин/4×5 км

Нормальный трамплин/10 км, большой трамплин/10 км, эстафета — большой трамплин/4×5 км Шорт-трек: Смешанная эстафета*, мужчины 500 м, женщины 500 м, мужчины 1000 м, женщины 1000 м, мужчины 1500 м, женщины 1500 м, женская эстафета 3000 м, мужская эстафета 5000 м

Смешанная эстафета*, мужчины 500 м, женщины 500 м, мужчины 1000 м, женщины 1000 м, мужчины 1500 м, женщины 1500 м, женская эстафета 3000 м, мужская эстафета 5000 м Cкелетон: Мужские соревнования, женские соревнования

Мужские соревнования, женские соревнования Прыжки с трамплина : Нормальный трамплин у мужчин, нормальный трамплин у женщин, большой трамплин у мужчин, командный трамплин*

: Нормальный трамплин у мужчин, нормальный трамплин у женщин, большой трамплин у мужчин, командный трамплин* Конькобежный спорт : Мужчины 500 м, женщины 500 м, мужчины 1000 м, женщины 1000 м, мужчины 1500 м, женщины 1500 м, женщины 3000 м, мужчины 5000 м, женщины 5000 м, мужчины 10000 м, женская командная гонка, мужская командная гонка, мужской масс-старт, женский масс-старт

: Мужчины 500 м, женщины 500 м, мужчины 1000 м, женщины 1000 м, мужчины 1500 м, женщины 1500 м, женщины 3000 м, мужчины 5000 м, женщины 5000 м, мужчины 10000 м, женская командная гонка, мужская командная гонка, мужской масс-старт, женский масс-старт Сноубординг: Мужской биг-эйр, женский биг-эйр, мужской хафпайп, женский хафпайп, мужской параллельный гигантский слалом, женский параллельный гигантский слалом, женский слоупстайл, мужской слоустайл, мужской сноуборд-кросс, женский сноуборд-кросс, командный сноуборд-кросс*

*новая олимпийская дисциплина

В Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей, что на семь больше, чем было в Пхенчхане в 2018 году. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, фристайле, прыжках с трамплина и сноубординге.

Олимпийские игры в Пекине будут самыми сбалансированными в гендерном плане в истории. В сравнении с Пхенчханом процент женщин увеличится с 41 до 45.

Шорт-трек Фото © 2021 Getty Images

Главные звезды Пекина-2022

На Олимпийских играх собираются лучшие спортсмены, чтобы показать экстраординарное мастерство и стать героями спортивной драмы – и Пекин-2022 не станет исключением.

Среди участников будут олимпийские чемпионы, победители X Games и восходящие звезды, которые продемонстрируют мастерство на снегу и на льду. Вот некоторые спортсмены, за которыми нужно следить во время этой Олимпиады.

Горнолыжный спорт

Пекин-2022. Горнолыжный спорт: что нужно знать и за кого болеть

Микаэла Шиффрин (США). Двукратная олимпийская чемпионка выиграла четыре медали на чемпионате мира 2021 года (включая золото в горнолыжной комбинации), добавив их к своей уже исторической карьере в спорте, которая включает три победы в общем зачете Кубка мира, четыре победы на чемпионате мира в слаломе и звание единственной лыжницы в истории, победившей во всех шести дисциплинах Кубка мира FIS по горнолыжному спорту.

Шиффрин участвовала в соревнованиях по гигантскому слалому (золото), слалому и горнолыжной комбинации (серебро) на зимних Олимпийских играх 2018 года и будет фаворитом в борьбе за медали во всех трех видах в Пекине.

Биатлон

Пекин-2022. Биатлон: что нужно знать и за кого болеть

Стурла Холм Легрейд (Норвегия). 24-летний спортсмен выиграл четыре золота на чемпионате мира 2021 года – в индивидуальной гонке, масс-старте, мужской и смешанной эстафетах. Ему только предстоит впервые участвовать в Олимпийских играх, но, судя по его выступлению на мировом первенстве, у него есть все шансы стать звездой в Пекине.

Бобслей

Пекин-2022. Бобслей: что нужно знать и за кого болеть

Франческо Фридрих (Германия). Немецкий пилот, к Олимпиаде-2018 уже выигравший четыре титула чемпиона мира подряд в двойках и золото чемпионата мира 2017 года в четверках, в Пхенчхане добился выдающегося результата: стал олимпийским чемпионом в двойках и четверках.

Джорджета Попеску (Румыния). Джорджета Попеску стала первой румынской женщиной, кому удалось выиграть золотую медаль зимних Игр, когда она стала победительницей соревнований монобобов на Юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне. Сможет ли она снова подняться на подиум, но уже в Пекине, в дисциплине, которая дебютирует на Олимпиадах?

Лыжные гонки

Пекин-2022. Лыжные гонки: что нужно знать и за кого болеть

Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия). Клебо выиграл спринт и командный спринт в Пхенчхане в 2018 году, а также стал чемпионом в эстафете, поле чего завоевал золотые медали во всех трех дисциплинах на чемпионатах мира 2019 и 2021 года. Клебо принадлежит множество рекордов в лыжных гонках, в числе которых звание самого молодого победителя общего зачета Кубка мира, Тур де Ски, чемпионата мира и Олимпийских игр.

Керлинг

Пекин-2022. Керлинг: что нужно знать и за кого болеть

Швеция. Мужская сборная Швеции во главе с двукратным олимпийским призером Никласом Эдином завоевала третье подряд золото на чемпионате мира 2021 года – Эдин выиграл свой пятый титул чемпиона мира.

Женская сборная Швеции также входит в число фаворитов в борьбе за золото в Пекине: Скип Анна Хассельборг – первая керлингистка в истории, которая одновременно выиграла золото чемпионата Европы среди женщин, золото чемпионата мира в смешанном парном разряде и золотую олимпийскую медаль женского турнира (в Пхенчхане).

Фигурное катание

Пекин-2022. Женское одиночное фигурное катание: что нужно знать и за кого болеть

Юдзуру Ханю (Япония) и Натан Чен (США). Юдзуру, который считается одним из величайших фигуристов в мужском одиночном катании в истории, является двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира. В Пекине он постарается выиграть третий олимпийский титул подряд, что не удавалось сделать никому с 1928 года.

Главным соперником Ханю, вероятно, станет трехкратный чемпион мира (2018, 2019, 2021) и бронзовый олимпийский призер в командном турнире Натан Чен.

Фристайл

Пекин-2022. Фристайл: что нужно знать и за кого болеть

Перрин Лаффон (Франция). Лаффон является действующей олимпийской чемпионкой в могуле, а также она в последних двух сезонах стала обладательницей Хрустального глобуса за победу в общем зачете Кубка мира по фристайлу (вручается лидеру турнирной таблицы по дисциплинам и в общем зачете).

Эйлин Гу (Китай). Гу стала одной из главных звезд юношеских Олимпийских игр 2020 года, где она выиграла три медали, в том числе золото в биг-эйре и хафпайпе. После этого она провела невероятный сезон, став чемпионкой мира в хафпайпе и слоупстайле, а также одержав победу в cлоупстайле и суперпайпе на X Games.

Хоккей

Пекин-2022. Хоккей на льду: что нужно знать и за кого болеть

Канада и США. Если не произойдет ничего неожиданного, то золото женского олимпийского хоккейного турнира разыграют Канада и США. Это довольно очевидный прогноз, учитывая, что с тех пор, как женский хоккей был включен в олимпийскую программу в 1998 году, только один раз за победу в финале боролись не эти две сборные.

Канада в противостоянии с американками лидирует по победам со счетом 3:2, но хоккеистки из США являются действующими олимпийскими чемпионками.

Санный спорт

Пекин-2022. Санный спорт: что нужно знать и за кого болеть

Натали Гайзенбергер (Германия). Олимпийская чемпионка 2018 года остается доминирующей силой в женском санном спорте в одиночках, на последнем чемпионате мира в Кенигсзе она выиграла серебро. В активе немки четыре золота и одна бронза, что делает ее самой титулованной саночницей в истории Олимпийских игр.

Лыжное двоеборье

Пекин-2022. Лыжное двоеборье: что нужно знать и за кого болеть

Эрик Френцель (Германия). Френцель невероятно выступил на Олимпийских играх-2018, закрепив за собой звание одного из величайших спортсменов в лыжном двоеборье всех времен. Немец выиграл медаль в каждом виде: золото на нормальном трамплине/гонке на 10 км и в эстафете, а также бронзу на большом трамплине/гонке на 10 км.

Шорт-трек

Пекин-2022. Шорт-трек: что нужно знать и за кого болеть

Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды). Нидерландская сенсация выиграла золото Пхенчхана-2018 на дистанции 1000м, а также стала лучшей в каждом забеге на чемпионате мира 2021 года (включая многоборье). 24-летней спортсменке может быть сложно повторить такой успех в Пекине, но она без сомнений будет фаворитом в каждой гонке, в которой примет участие.

Скелетон

Пекин-2022. Скелетон: что нужно знать и за кого болеть

Мартинс Дукурс (Латвия). Шестикратный чемпион мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Мартинc Дукурс выступает в скелетоне с 1998 года, что делает его ветераном. Латвиец занял четвертое место на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и 16-е место на чемпионате мира 2021 года, но не стоит списывать Дукурса со счетов перед Пекином-2022. В конце концов, человек, которого соперники называют Суперменом, имеет наибольшее количество побед в Кубке мира в истории скелетона.

Прыжки с трамплина

Пекин-2022: Прыжки с трамплина: что нужно знать и за кого болеть

Андреас Веллингер (Германия). Четырехкратный олимпийский призер, олимпийский чемпион Пхенчхана, по понятным причинам, является одним из фаворитов соревнований на нормальном трамплине, но стоит отметить, что с тех пор, как эта дисциплина была включена в программу зимних Олимпийских игр в 1964 году, ни один спортсмен среди мужчин не смог успешно защитить свой титул.

Конькобежный спорт

Пекин-2022. Конькобежный спорт: что нужно знать и за кого болеть

Ирен Вюст (Нидерланды). Нидерландская конькобежка – самая титулованная действующая спортсменка зимних Олимпийских игр, имеющая в активе 11 медалей. Она уже оставила свой след в истории, став первой спортсменкой, которой удалось выиграть золото в личных соревнованиях на четырех разных зимних Олимпиадах.

Только шести спортсменам в летних видах спорта покорилось подобное достижение. Если Вюрст выиграет золото в Пекине, то она станет первой, кому удалось завоевать олимпийское золото на пяти Играх.

Сноубординг

Пекин-2022. Сноубординг: что нужно знать и за кого болеть

Хлоя Ким (США). Ким стала самой молодой олимпийской чемпионкой в женском сноуборде, когда в возрасте 17 лет выиграла золото Пхенчхана-2018 в хафпайпе. Сейчас Ким 21 год и она является действующей олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и победительницей X Games в хафпайпе. Она первая, кому удалось выиграть титул на трех главных соревнованиях, а также одержать победу на Юношеских Олимпийских играх.

Олимпийские объекты Пекина-2022

Поскольку Пекин является первым городом проведения и летних, и зимних Олимпийских игр, некоторые площадки летних Игр Пекина-2008 будут повторно использованы для проведения Игр Пекина-2022 в рамках Плана устойчивого развития Организационного комитета XXIV Олимпиады в Пекине (BOCOG).

Места проведения зимних Игр 2022 года были разделены на три зоны или кластера: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу.

Подробнее о каждом объекте и Олимпийских деревнях вы можете прочитать здесь.

Кластер Пекин

В этом кластере, расположенном в центре Пекина, в первую очередь пройдут соревнования зимних Олимпийских игр по видам спорта на льду, а также церемонии открытия и закрытия Игр.

Центр для соревнований в дисциплине биг-эйр с подсветкой в парке Шоуган (Линтао Жанг/ Getty Images) Фото © 2019 Getty Images

Национальный стадион : церемонии открытия и закрытия, является частью наследия Пекина-2008

: церемонии открытия и закрытия, является частью наследия Пекина-2008 Пекинский национальный плавательный комплекс : керлинг / керлинг на колясках (зимние Паралимпийские игры), является частью наследия Пекина-2008

: керлинг / керлинг на колясках (зимние Паралимпийские игры), является частью наследия Пекина-2008 Государственный дворец спорта : хоккей с шайбой/ следж-хоккей (Паралимпийские зимние игры), является частью наследия Пекина-2008

: хоккей с шайбой/ следж-хоккей (Паралимпийские зимние игры), является частью наследия Пекина-2008 Спортивный центр «Укэсон »: хоккей, является частью наследия Пекина-2008

»: хоккей, является частью наследия Пекина-2008 Национальный конькобежный стадион : конькобежный спорт

: конькобежный спорт Столичный дворец спорта : шорт-трек и фигурное катание, является частью наследия Пекина-2008

: шорт-трек и фигурное катание, является частью наследия Пекина-2008 Трамплин «Биг-эйр Шоген»: биг-эйр во фристайле и сноубординге

Кластер Яньцин

Расположенный в 75 км к северо-западу от центра Пекина Яньцин – холмистый район, известный термальными источниками, национальными парками и лыжными курортами. Здесь находится Бадалин – самый посещаемый отрезок Великой Китайской стены. Спортивные объекты Яньцина примут соревнования по горнолыжному спорту, бобслею, скелетону и санному спорту.

Национальный санно-бобслейный центр : бобслей, скелетон, санный спорт

: бобслей, скелетон, санный спорт Национальный горнолыжный центр: горные лыжи / паралимпийский горнолыжный спорт (зимние Паралимпийские игры)

Кластер Чжанцзякоу

Чжанцзякоу – популярный лыжный курорт, примерно в 180 км к северо-западу от Пекина. Благодаря новой железнодорожной ветке, гости Олимпиады смогут за час попасть в любой кластер. На объектах Чжанцзякоу будет проходить большинство соревнований зимних Игр 2022 года по лыжному спорту и сноуборду, включая фристайл, лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье и биатлон.

Национальный биатлонный центр : биатлон / парабиатлон и лыжные гонки (зимние Паралимпийские игры)

: биатлон / парабиатлон и лыжные гонки (зимние Паралимпийские игры) Национальный центр прыжков с трамплина : прыжки с трамплина, лыжное двоеборье (прыжки с трамплина)

: прыжки с трамплина, лыжное двоеборье (прыжки с трамплина) Национальный лыжный центр : лыжные гонки, лыжное двоеборье (лыжные гонки)

: лыжные гонки, лыжное двоеборье (лыжные гонки) Снежный парк Геньтин: фристайл, сноуборд / адаптивный сноуборд (зимние Паралимпийские игры)

Где смотреть зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине

Мероприятие будет доступно для просмотра в прямом эфире телетрансляций и на цифровых платформах, самые яркие моменты можно увидеть в социальных сетях, полное освещение события – на сайте Olympics.com на протяжении всех Игр.

Полный список партнеров трансляций и их планы освещения будут опубликованы перед началом Игр и обновлены после подтверждения.

Олимпийский талисман, эмблема, слоган и факел Пекина-2022

Талисман

Большая панда по имени Бин Дунь Дунь (٩ 墩墩) – официальный талисман зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Бинг» означает лед, а также является символом чистоты и силы, а «Дунь Дунь» символизирует детей. Талисман олицетворяет силу и волю спортсменов и поддерживает олимпийский дух.

Читайте подробнее о Бин Дунь Дунь здесь.

Эмблема

В основу эмблемы лег китайский иероглиф «зима» (冬). В верхней части эмблема напоминает фигуру конькобежца, в нижней – силуэт лыжника, а изображение посередине символизирует горные хребты Китая, спортивные объекты, лыжные трассы и катки.

Читайте подробнее об эмблеме Пекина-2022 здесь.

Эмблема Пекина-2022

Девиз

«Вместе ради общего будущего» (Together for a Shared Future) – это официальный девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Пекина-2022.

Факел

Факел Пекина-2022, носящий название «Летающий» (ᷢಛ Fei Yang), олицетворяет олимпийское наследие китайской столицы, его дизайн отсылает к дизайну котла Олимпийских игр-2008, который выглядел как гигантский свиток.

Подробнее об олимпийском факеле читайте здесь.