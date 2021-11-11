Бобслей. Календарь сезона-2021/22: Кубок мира, Олимпийские игры, чемпионат и Кубок Европы

Олимпийский сезон по бобслею будет изобиловать международными стартами, главными из которых станут этапы Кубка мира, совмещенный с финалом турнира чемпионат Европы и, естественно, Олимпийские игры в Пекине. Olympics представляет календарь международного сезона по бобслею.

Бобслей. Календарь сезонf-2021/2022

7 – 9 ноября. Монобоб. Женская серия. 1-й этап. Уистлер, Канада

11 – 14 ноября. Кубок Европы. 1-й этап. Лиллехаммер, Норвегия

11 – 12 ноября. Монобоб. Женская серия. 2-й этап. Лиллехаммер, Норвегия

20 – 21 ноября. Кубок мира. 1-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия

20 ноября. Монобоб. Женская серия. 3-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия

23 – 24 ноября. Монобоб. Женская серия. 4-й этап. Парк-Сити, США

26 – 27 ноября. Кубок Европы. 2-й этап. Альтенберг, Германия

26 ноября. Монобоб. Женская серия. 5-й этап. Альтенберг, Германия

27 – 28 ноября. Кубок мира. 2-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия

27 ноября. Монобоб. Женская серия. 6-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия

3 – 5 декабря. Кубок Европы. 3-й этап. Винтерберг, Германия

20 ноября. Монобоб. Женская серия. 3-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия

4 – 5 декабря. Кубок мира. 3-й этап. Альтенберг, Германия

3 декабря. Монобоб. Женская серия. 7-й этап. Альтенберг, Германия

4 декабря. Монобоб. Женская серия. 8-й этап. Винтерберг, Германия

11 декабря. Монобоб. Женская серия. 9-й этап. Винтерберг, Германия

11 декабря. Монобоб. Женская серия. 10-й этап. Сигулда, Латвия

11 – 12 декабря. Кубок мира. 4-й этап. Винтерберг, Германия

11 – 12 декабря. Кубок Европы. 4-й этап. Сигулда, Латвия

13 – 15 декабря. Монобоб. Женская серия. 11-й этап. Лейк-Плэсид, США

18 декабря. Монобоб. Женская серия. 12-й этап. Альтенберг, Германия

18 – 19 декабря. Кубок мира. 5-й этап. Альтенберг, Германия

1 – 2 января. Кубок мира. 6-й этап. Сигулда, Латвия

1 января. Монобоб. Женская серия. 13-й этап. Сигулда, Латвия

6 – 8 января. Кубок Европы. 5-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия

6 – 7 января. Монобоб. Женская серия. 14-й этап. Инсбрук (Иглс), Австрия

8 января. Монобоб. Женская серия. 15-й этап. Винтерберг, Германия

8 – 9 января. Кубок мира. 7-й этап. Винтерберг, Германия

14 – 15 января. Чемпионат Европы среди юниоров и молодежи (U23). Винтерберг, Германия

14 января. Монобоб. Женская серия. 16-й этап. Винтерберг, Германия

14 – 15 января. Кубок Европы. 6-й этап. Винтерберг, Германия

15 – 16 января. Кубок мира. 8-й этап. Чемпионат Европы. Санкт-Мориц, Швейцария

15 января. Монобоб. Женская серия. 17-й этап. Санкт-Мориц, Швейцария

22 – 23 января. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи (U23). Инсбрук (Иглс), Австрия

4 – 20 февраля. Олимпийские игры. Пекин, Китай