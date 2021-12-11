В чем разница между дисциплинами лыжных гонок?

Лыжные гонки – один из пяти видов спорта, которые присутствовали в программе на каждых зимних Олимпийских играх, начиная с первых в 1924 году во французском Шамони.

До Олимпийских игр 2022 года в Пекине осталось менее двух месяцев. В преддверии соревнований в китайской столице Olympics.com предлагает ознакомиться с большими и маленькими различиями между дисциплинами лыжных гонок.

Прежде всего стоит знать, что в лыжных гонках есть два стиля, которыми пользуются спортсмены при прохождении трассы на лыжах с помощью палок и собственной силы.

Классический и свободный стили

Первый – это классический стиль, при котором лыжи спортсмена движутся параллельно по снежной борозде. Свободный стиль – более быстрый, при котором лыжник переставляет ноги в стороны таким образом, что это больше напоминает катание на коньках.

Учитывая это различие, мы перейдем к 12 дисциплинам (по шесть у мужчин и женщин) Пекина-2022, в которых используется как классический, так и свободный стили.

В скиатлоне спортсмены используют оба стиля (классический и свободный). В мужской гонке лыжники преодолевают 30 км (по 15 каждый этап), а в женской – 15 км (по 7,5 каждый этап). Как мужчины, так и женщины, проходят одну часть дистанции классическим стилем, а вторую – свободным.

Скиатлон – это гонка с общего старта, которую участники начинают одновременно. На половине пути спортсмены меняют лыжи.

В других гонках Пекина-2022, предполагающих классический стиль, мужчины пробегут 15 км, а женщины – 10 км.

Также на Олимпиаде будут представлены две гонки свободным стилем – мужская на 50 км и женская на 30 км, которые являются серьезным испытанием на выносливость.

Далее идут эстафеты – любимые дисциплины болельщиков во время Игр – мужская 4х10 км и женская 4х5 км. Как мужская, так и женская команды в эстафете состоят из четырех человек, гонка начинается с общего старта. Первая сборная, которая пересечет финишную черту, становится победителем. В этом виде программы на первых двух этапах лыжники используют классический стиль, а затем переходят на свободный.

Следующие дисциплины – спринтерские гонки (классическим и свободным стилем). В индивидуальных спринтах (1,4 км у мужчин и 1,2 км у женщин) соревнования устроены примерно как в легкой атлетике: они начинаются с квалификационных раундов, два лучших лыжника в каждом заезде выходят в четвертьфинал, далее идут полуфиналы, а заканчивается все финалом.

Командные усилия

И, наконец, в олимпийской программе есть командный спринт (классическим стилем). В этом виде участвуют по два лыжника от каждой сборной, которые сменяют друг друга до тех пор, пока не пройдут полных шесть кругов. Побеждает та сборная, которая первой пересечет финишную линию.

Все соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля в Национальном лыжном центре в кластере Чжанцзякоу.

Таковы основы одного из самых старых и почитаемых видов спорта в программе зимних Олимпийских игр. Теперь все, что нужно, – это магия и драма спортсменов, сочетание силы, скорости и желания выйти на олимпийскую трассу.