В чем разница между санным спортом, скелетоном и бобслеем?

На первый взгляд может показаться, что между бобслеем, санным спортом и скелетоном не так уж много различий. В каждом виде соревнований спортсмены мчатся по узкой ледяной трассе на огромной скорости, демонстрируя безрассудную храбрость, которая завораживает зрителей.

Однако если подойти к вопросу более детально, станет понятно, что эти три дисциплины имеют существенные различия, которые превращают каждое соревнование в уникальный, захватывающий праздник.

Чем отличаются эти виды спорта?

Хотя все соревнования по скольжению (санный спорт, скелетон и бобслей) будут проходить на одной и той же трассе длиной 1615 м в Национальном санно-бобслейном центре, не стоит переживать – соревнования будут отличаться друг от друга.

Санный спорт

В санном спорте спортсмены едут по ледяной трассе на санях, причем каждый скользит по трассе ногами вперед, лежа на спине. Старт начинается с положения сидя и отталкивания руками от льда. Спортсмены умело проходят повороты за максимально короткое время, сохраняя при этом скорость и динамику.

Средняя скорость в санном спорте достигает от 120 до 145 км/ч. В Пекине 2022 года будет разыграно 12 медалей в мужском одиночном, парном, женском одиночном разрядах и в командной эстафете.

Скелетон

В отличие от санного спорта, спортсмены-скелетонисты начинают заезд из положения стоя. Они наращивают скорость, пробегая около 40 м, а затем принимают положение лежа головой вперед и скользят по трассе со скоростью более 130 км/ч.

В Пекине разыгрываются шесть медалей в скелетоне, поэтому конкуренция за подиум будет очень острой. В программе скелетона два вида соревнований: мужское и женское одиночное катание.

Бобслей

Бобслей, в свою очередь, имеет самую долгую олимпийскую историю среди всех видов спорта, связанных со скольжением. Этот вид спорта был в программе всех зимних Олимпиад (кроме одной).

Спортсмены скользят по трассе в сидячем положении на санях с высокими бортами, развивая скорость с разбега на протяжении первых 50 м. В бобслее атлеты управляют санями с помощью канатов. Спортсмен, сидящий сзади, может также использовать тормоза для замедления спуска – хотя на олимпийских соревнованиях к такому приему прибегают редко.

Бобслей традиционно является более командным видом спорта на зимних Олимпийских играх. В программе есть соревнования для двух и четырех мужчин, а также для двух женщин. Впервые на Играх в Пекине дебютирует женский монобоб, в котором спортсмены преодолевают трассу в одном сидячем бобе.

Различия между олимпийскими соревнованиями по санному спорту, скелетону и бобслею

Формат соревнований по санному спорту

Соревнования по санному спорту среди мужских одиночных и парных экипажей, женских одиночных и командных эстафет пройдут с 5 февраля по 10 февраля 2022 года в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине. В общей сложности для спортсменов доступны 106 квот на участие в соревнованиях по санному спорту на Олимпийских играх.

Формат соревнований по скелетону

Соревнования по скелетону среди мужчин и женщин в одиночном разряде пройдут в одном и том же месте с 10 февраля по 12 февраля 2022 года. Для спортсменов выделено 50 квот.

Формат соревнований по бобслею

Соревнования по бобслею среди мужуских двоек и четверок, женских двоек и женского монобоба пройдут с 13 февраля по 20 февраля 2022 года. Для участия в соревнованиях по бобслею на Олимпиаде спортсменам предоставляется максимум 170 мест. Квалификацию могут пройти 124 мужчины и 46 женщин.

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