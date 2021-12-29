Знаменосцы: Алексей Прокуроров, Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002

Путь к флагу

Из-за шумов в сердце врачи запретили Алексею серьезные физические нагрузки, но в 12 лет парень все же записался в лыжную секцию. Занимаясь в детско-юношеской спортивной школе неподалеку от родной деревни, Прокуроров вырос в сильного лыжника и спустя 10 лет пробился в сборную СССР, успешно выступив на зимней Универсиаде-1985.

В долгой карьере Прокуророва было пять Олимпиад, но самой удачной оказалась первая. На Играх 1988 года в Калгари Алексей финишировал лишь 18-м в гонке на 15 км классическим стилем, зато в забеге на 30 км выиграл золото, на девять секунд опередив партнера по национальной команде Владимира Смирнова. В эстафете советская сборная взяла серебро – для Прокуророва это была вторая и последняя олимпийская медаль.

На двух следующих Олимпиадах лучший результат Алексея – четвертое место в гонке на 50 км на Играх-1992 в Альбервиле. Несмотря на отсутствие новых олимпийских наград Прокуроров оставался самым стабильным русским лыжником. На протяжении восьми сезонов Алексей побеждал как минимум в одной гонке в рамках Кубка мира.

При этом Прокуроров показывал высокие результаты и на чемпионатах мира. С 1989 года по 1997-й он завоевал на мировых первенствах шесть медалей, пять из которых – в личных гонках.

Выступление на Олимпиаде

На Игры-1998 Прокуроров отправился в возрасте 33 лет в статусе олимпийского чемпиона и чемпиона мира. Совокупность этих факторов отлично подходила для того, чтобы доверить спортсмену национальный флаг на церемонии открытия.

Для сборной России соревнования по лыжным гонкам в Нагано прошли очень удачно – пять выигранных гонок. Правда, все золотые награды завоевала женская команда. Среди мужчин за медаль мог зацепиться Прокуроров, но как и на Олимпиаде-1992, финишировал четвертым в гонке на 50 км.

Алексей Прокуроров с флагом, Нагано-1998

В новом тысячелетии результаты прославленного лыжника стали постепенно ухудшаться, но это не помешало ему подняться на подиум в рамках Кубка мира в 37 лет. Алексей нашел в себе силы и мотивацию выступить на Играх в Солт-Лейк-Сити, где снова пронес знамя сборной России на церемонии открытия.

В двух личных гонках Прокуроров финишировал в третьем десятке – чувствовалось, что конец спортивной карьеры близок. На Олимпиаде-2002 лишь один русский лыжник взял медаль – Михаил Иванов выиграл золото в гонке на 50 км. О Прокуророве у него остались только приятные воспоминания: «Алексей был человеком, которого знали, уважали, любили и на которого равнялись».

Жизнь после Игр

По окончании сезона-2001/02 Прокуроров прогнозируемо завершил выступления на профессиональном уровне и вскоре переключился на тренерскую работу. Сначала Алексей помогал Юрию Бородавко в юниорской сборной России, после чего напарники стали руководить взрослой командой, с которой Бородавко работает до сих пор.

После Турина-2006 Прокуроров возглавил женскую сборную России. Благодаря его опыту и навыкам чемпионкой мира стала Ольга Завьялова – лыжница, которая до прихода Алексея собиралась завершать спортивную карьеру.

Вполне возможно, Прокуроров, как и его коллега Бородавко, и сегодня мог бы руководить командой. Но, к сожалению, в октябре 2008-го олимпийский чемпион ушел из жизни. Ранним утром Алексея, направлявшегося к вокзалу, сбил автомобиль, которым управлял пьяный водитель.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере лыжницы из России Ирина Хазова и Наталья Коростелева завоевали бронзовые награды. Останься Прокуроров в живых, нет сомнений, что медалей было бы еще больше.

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972

Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984

Знаменосцы: Андрей Букин, Калгари-1988

Знаменосцы: Валерий Медведцев, Альбервиль-1992

Знаменосцы: Сергей Чепиков, Лиллехаммер-1994