Как спортсмены тренируются на родине Санта-Клауса на Рождество?

«Не переставай верить» – это, без сомнения, гимн, звучащий из динамиков на стадионе футбольного клуба «Санта-Клаус», который играет в финском Рованиеми, официальном родном городе бородатого поставщика подарков. Дома игроки носят форму в красно-белую полосу, да и их выездная форма не менее праздничная – бело-зеленая.

Легенда гласит, что клуб был основан, когда эльфы Санты пинали кожаный футбольный мяч в снегу, отдыхая от упаковки рождественских подарков. Наверное, неудивительно, что этих маленьких существ поощряли делать регулярные перерывы на упражнения, учитывая, что миссия Санты в жизни – способствовать благополучию детей. Красно-белый веселый человек также поощряет доброту взрослых, которым подает пример сам, распространяя любовь, добро и рождественский дух по всему миру.

Во время одной из таких поездок в 2017 году ФК «Санта-Клаус» отправился в Пекин, чтобы провести товарищеский матч в канун Рождества против команды китайских звезд. «Красно-белые» под руководством немца Ральфа Вундерлиха выиграли матч с одним голом. В следующем году они отправились на другую выставочную встречу, где играли с бывшим итальянским футболистом Алессандро Дель Пьеро и завершившим карьеру английским футболистом Майклом Оуэном. Санта позаботился о том, чтобы сфотографироваться с дуэтом суперзвезд.

Санта всегда посещает первый в сезоне матч клуба. Команда, без сомнений, должна сохранять веру, тем более, что она играет в шестой футбольной лиге Финляндии, в которой соревнуются более 200 коллективов. Так что Санте нужно использовать свой дар мотиватора, чтобы убедить футболистов, что они смогут подняться в более высокий дивизион.

Зимняя сказка

Когда Санте нужно cбежать от традиционных рождественских пирогов, ему явно некуда пойти, кроме как в Santasport. Местный спортивный институт – один из 11 в Финляндии, а Центр олимпийской подготовки Рованиеми – один из шести центров олимпийской подготовки в стране. Они играют важную роль в популяризации спорта и физических упражнений в городе.

В центре представлены оздоровительные, спортивные и образовательные объекты. Там Санта познакомился с некоторыми олимпийцами, в числе которых была финская лыжница Йоханна Матинтало.

25-летняя спортсменка переехала в Рованиеми в 2015 году из города Пютья из-за фантастических снежных условий круглый год. Переезд сработал. Она участвовала в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, когда ей был всего 21 год, и сейчас она находится на пороге квалификации на Олимпиаду-2022 в Пекине, которая начнется 4 февраля.

Финская лыжница Йоханна Матинтало Фото © 2018 Getty Images

Матинтало привыкла видеть новые лица в тренажерном зале в это время года, поскольку многие хотят привести себя в форму перед Новым годом, но Санта был новым человеком даже для нее.

«Вчера утром я была в тренажерном зале и выполняла силовую тренировку, а Санта-Клаус [навещал сотрудников] и тренировался с тренажерами и гирями. Было довольно весело наблюдать за этим во время своей тренировки», – рассказала она Olympics.com.

Это очень важное время года для Матинтало, когда проводятся этапы Кубка мира и зарабатываются квалификационные олимпийские очки на различных соревнованиях по всему миру. Но Рождество спортсменки проходит не так, как у остальных людей.

«Сейчас у меня важное время подготовки, так что, может быть, я немного завидую, что все люди просто наслаждаются зимой и Рождеством и веселятся. Конечно, тренировки – это тоже весело, и мне нравится то, чем я зарабатываю на жизнь. Но иногда просто хочется, чтобы я могла пропустить тренировку и просто повеселилась в снегу».

Мчаться по снегу

Матинтало осознает, насколько красив пейзаж, в котором она тренируется. Она катается на лыжах по ровным трассам на многие мили через сотни рождественских елок, обильно усыпанных природными шарами в виде снежинок и сосулек.

В это время года из-за северной широты местности она тренируется в почти круглосуточной темноте, отправляясь на свою первую тренировку с налобным фонарем, чтобы осветить себе путь. Но вместе с темнотой приходит волшебное естественное зрелище северного сияния – редкость даже для тех, кто здесь живет. Подобное освещение создает ощущение, что тренируешься под волшебным навесом.

«Северное сияние – это действительно круто, потому что в этот момент темно, действительно темно, – говорит Матинтало. – Вы даже не поймете (насколько темно), если не приедете сюда в это время года!».

Еще один поклонник северного сияния – наш друг Клаус. Он говорит, что в свободное время любит гулять по лесу, разводить костер и смотреть на звезды. Он также взял отпуск, чтобы посетить Паралимпийские игры в Пхенчхане-2018.

«Я приехал, потому что очень хотел познакомиться с людьми со всего мира и пожелать им всего наилучшего, пока они выкладываются на полную, демонстрируя свои навыки и добиваясь успеха, – сказал он. – Только один может победить, но все обязательно будут здесь счастливы».

Его самая большая мечта – увидеть, как все в мире «играют друг с другом и ничего не боятся, как паралимпийцы». Это рождественское желание, которое может относиться ко всем нам.