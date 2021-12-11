Великие противостояния на зимних Олимпиадах: Йоханнес Клебо и Александр Большунов в лыжных гонках

Последние несколько сезонов главными претендентами на победу в общем зачете Кубка мира являются два лыжника – трехкратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо и четырехкратный олимпийский призер Александр Большунов, который представит на Олимпиаде-2022 в Пекине сборную ОКР.

Большунов – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. В прошлом сезоне он победил Клебо с большим отрывом, но норвежец пропустил ряд гонок из-за пандемии COVID-19, поскольку скандинавская сборная сняла своих спортсменов с нескольких этапов. Однако в позапрошлом сезоне Клебо также проиграл Большунову в общем зачете Кубка мира, хотя лыжники провели примерно одинаковое количество гонок.

Большинство своих золотых медалей на главных стартах Клебо выиграл в спринте, доказывая, насколько он силен на финише. Норвежцу принадлежит рекорд по количеству победу в спринтерских гонках в Кубке мира. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане он был лучшим как в личном, так и в командном спринте в паре с Мартином Сундбю. После того, как швед Бьорн Линд выиграл обе гонки Турина-2006 ни одному лыжнику не удавалось повторить этот успех на Олимпийских играх.

Большунов в Пхенчхане в 2018 году также был на подиуме в обеих гонках: он выиграл бронзу в личном спринте и серебро вместе с Денисом Спицовым в командном спринте. Представитель сборной ОАР также завоевал серебро в гонке классическим стилем на 50 км и эстафете 4х10 км.

Свою первую медаль чемпионата мира, бронзу в 2017 году, Клебо также выиграл в спринте. С тех пор на мировых первенствах он не проигрывал в спринте. В 2021 году Йоханнес стал первым спортсменом, кому удалось защитить чемпионский титул в индивидуальном спринте (в программе ЧМ с 2001 года).

Александр Большунов и Йоханнес Клебо на чемпионате мира 2021 года Фото © 2021 Getty Images

Большунов был рядом на последнем чемпионате мира в командном спринте: вместе с Глебом Ретивых он выиграл бронзу. Остальные награды Александр брал в других гонках – скиатлоне и гонке на 50 км классическим стилем. Здесь стоит отметить, что на последнем ЧМ Клебо чуть было не зашел на территорию Большунова – он финишировал первым в марафоне, однако после гонки ее итоги пересмотрели. Дело в том, что на последних метрах Йоханнес и Александр столкнулись, в результате чего у Большунова сломалась палка и его обогнал еще один норвежец ­– Эмиль Иверсен. В итоге Клебо дисквалифицировали, Иверсена объявили чемпионом, а Большунову вручили серебро.

В этом противостоянии только однажды Клебо потерпел неудачу на своей коронной дистанции. На стартовом этапе Кубка мира сезона-2018/19 он слишком рано стал праздновать победу в спринте и не заметил, как Большунов его обошел.

Йоханнес Клебо ведет видеоблог на YouTube, в котором не забывает о Большунове. На его канале даже есть видео под названием Klæbo vs. Bolshunov, в котором норвежец рассказывает предстоящих соревнованиях на лыжероллерах Toppidrettsveka, желает себе удачи, а потом говорит, что забыл пожелать удачи Большунову. Заканчивается видео тем, что Александр побеждает, а норвежец отмечает, что соперник силен, но также ему помогло то, что он ехал в воздушном потоке за мотоциклом.

На лыжне Йоханнес Клебо и Александр Большунов являются непримиримыми соперниками, но в жизни у них хорошие отношения, которые не испортило даже неприятное столкновение на чемпионате мира. После того инцидента оба лыжника отметили, что не станут относиться к друг другу иначе.

«Ничего не изменится, – сказал Клебо об отношениях с Большуновым в эфире NRK. – Мы еще много лет будем вместе бегать гонки. Он очень хороший лыжник, которого я, конечно же, надеюсь победить. Это моя цель – попытаться победить его. Надеюсь, мы больше никогда не попадем в подобную ситуацию».

То, что спортсмены неплохо ладят подтверждает и тот факт, что Александр даже пригласил Йоханнеса на свою свадьбу с бывшей лыжницей Анной Жеребятьевой, правда, норвежец не смог приехать из-за съемок в шоу. Кстати, Большунов в одном из интервью заявил, что если бы Клебо пригласил его на свадьбу, то он бы принял его приглашение.