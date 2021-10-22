5 вещей, которые интересно знать о главном сопернике Александра Большунова Йоханнесе Клебо

Противостояние теперь уже 25-летнего Йоханнеса Клебо и 24-летнего Александра Большунова в последние годы стало лыжной классикой. В преддверии нового сезона многие отмечают, что их дуэль на трассе – одна из главных интриг как в Кубке мира, так и на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В день рождения норвежской звезды Olympics.com рассказывает, что Клебо выделяет на фоне остальных лыжников, чем он увлекается помимо спорта и как ему помогает вся семья.

Король спринта

Большинство наград на главных стартах Йоханнес Клебо завоевал в спринтерских гонках, в которых он доказывает, насколько силен на финише. Он является рекордсменом по количеству побед в этом виде. На прошлой Олимпиаде в Пхенчхане за норвежцем остался как классический личный спринт, так и командный, который он выиграл в паре с Мартином Сундбю. После того, как в 2006 году швед Бьер Линд завоевал олимпийское золото в обеих дисциплинах, ни одному лыжнику не удавалось повторить этот успех.

Большунов в Пхенчхане также был в призах в обеих гонках: в личном спринте выиграл бронзу, а в командном стал серебряным призером вместе с Денисом Спицовым.

Первую медаль чемпионата мира, бронзу 2017 года, Клебо также выиграл в спринте – личном. После этого он уже не проигрывал в спринте на мировых первенствах. Выиграв личный спринт в 2021 году, Йоханнес стал первым спортсменом, кому удалось защитить чемпионский титул в этом виде лыжных гонок (в программе ЧМ с 2001 года).

Большунов был рядом на последнем чемпионате мира в командном спринте: вместе с Глебом Ретивых он выиграл бронзу. Остальные награды Александр брал в других гонках – скиатлоне и гонке на 50 км классическим стилем. Здесь стоит отметить, что на последнем ЧМ Клебо чуть было не зашел на территорию Большунова – он финишировал первым в марафоне, оставив представителя ОКР позади себя, но после гонки ее итоги пересмотрели. Дело в том, что на последних метрах Йоханнес и Александр столкнулись, в результате чего у Большунова сломалась палка и его обогнал еще один норвежец ­– Эмиль Иверсен. В итоге Клебо дисквалифицировали, Иверсена объявили чемпионом, а Большунову вручили серебро.

У Клебо тоже есть неприятный опыт в противостоянии с россиянином на своей коронной дистанции. На стартовом этапе Кубка мира сезона-2018/19 он слишком рано стал праздновать победу и не заметил, как соперник его обошел.

Самый молодой чемпион

Йоханнес впервые встал на лыжи, когда ему было два года. Неудивительно, что к 21 году он уже выиграл все. На Играх-2018 в Пхенчхане норвежец стал самым молодым олимпийским чемпионом в лыжных гонках. Он завоевал олимпийское золото, когда ему был 21 год, 3 месяца и 22 дня. Прежнему самому молодому чемпиону, шведу Гунде Свану, в день победы на Олимпиаде-1984 в Сараево было 22 года, 1 месяц и 1 день.

Через месяц после Олимпиады Клебо стал самым молодым обладателем Большого хрустального глобуса (победа в Кубке мира), обойдя все того же Свана. Что уж тут говорить, что норвежец также является самым юным обладателем Малого хрустального глобуса в зачете спринтерских дисциплин и самым молодым победителем «Тур де Ски».

Блогер

Йоханнес Клебо – популярный человек как в родной Норвегии, так и за ее пределами. Этому способствуют не только его результаты, но и то, что спортсмен делает для того, чтобы быть медийной персоной, а именно – ведет блог. На канале лыжника на YouTube 117 тысяч подписчиков, самые популярные ролики набирают более 300 тысяч просмотров. В своих видео норвежец рассказывает о соревнованиях, тренировках, учит правильно кататься на лыжах и показывает, как проводит свободное время. Среди самых популярных на канале – рассказ о нескольких выходных Йоханнеса в компании его девушки Перниллы Досвик, с которой он вместе живет.

Не забывает Клебо в своем блоге и о Большунове. Один из роликов даже называется Klæbo vs. Bolshunov. Йоханнес рассказывает о предстоящих соревнованиях на лыжероллерах Toppidrettsveka, желает себе удачи, а потом говорит, что забыл пожелать удачи Большунову. Заканчивается видео тем, что Александр побеждает, а норвежец отмечает, что соперник силен, но также ему помогло то, что он ехал в воздушном потоке за мотоциклом.

Довольно популярен Клебо и в Instagram, где на него подписаны 413 тысяч пользователей. Для сравнения, у лидера сборной Норвегии по биатлону Йоханнеса Бе – 250 тысяч подписчиков. Правда, у главной норвежской звезды лыжных гонок предыдущего поколения, Петтера Нортуга, подписчиков чуть больше – 506 тысяч.

Помогает вся семья

Можно без преувеличения сказать, что за успехами Йоханнеса Клебо стоит вся его семья, в которой практически все занимались лыжами и музыкой. Кстати, в детстве Йоханнес играл на виолончели и увлекался футболом, но лыжный спорт перевесил.

Главный человек в этом семейном подряде – дедушка лыжника Коре Хесфлот, который является личным тренером спортсмена. Именно он поставил Йоханнеса на лыжи, когда тому было два года и сделал все, чтобы обучение было максимально интересным.

Папа спортсмена отвечает за спонсорские контракты и другие финансовые вопросы и сопровождает его в поездках, а мама ответственна за быт. Брат Йоханнеса, который профессионально занимается музыкой, снимает видео для его блога и монтирует их, сестра спортсмена переводит ролики на YouTube на английский, а также ведет переписку с болельщиками. Занятие нашлось даже для бабушки – она печет для внука специальный хлеб, поскольку у Клебо непереносимость глютена.

Получил приглашение на свадьбу Большунова

Несмотря на то, что на лыжне Йоханнес Клебо и Александр Большунов являются непримиримыми соперниками, в жизни у них хорошие отношения, которые не испортило даже неприятное столкновение на чемпионате мира. Оба лыжника отметили, что не станут относиться к друг другу иначе.

«Ничего не изменится, – сказал Клебо об отношениях с Большуновым в эфире NRK. – Мы еще много лет будем вместе бегать гонки. Он очень хороший лыжник, которого я, конечно же, надеюсь победить. Это моя цель – попытаться победить его. Надеюсь, мы больше никогда не попадем в подобную ситуацию».

Йоханнес Клебо и Александр Большунов Фото © 2020 Getty Images

То, что спортсмены неплохо ладят подтверждает и тот факт, что Александр даже пригласил Йоханнеса на свою свадьбу с бывшей лыжницей Анной Жеребятьевой, правда, норвежец не смог приехать из-за съемок в шоу. Кстати, Большунов в одном из интервью говорил, что если бы Клебо пригласил его на свадьбу, то он бы принял его приглашение.