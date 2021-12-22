Как лыжник из Бразилии вдохновляет молодежь благодаря социальному проекту

Леандро Рибела влюбился в лыжи во время семейной поездки в Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина. На тот момент ему было 12: «Когда я увидел снег, то просто влюбился в зиму и лыжи». Так началась его долгая спортивная карьера.

Подростком Рибела искал программы трудового обмена в Северной Америке и увидел предложения горнолыжных курортов США. Бразилец проводил летние каникулы в северном полушарии, работая, проходя курсы обучения и совершенствуя свои навыки в зимних видах спорта для того, чтобы стать инструктором

«Я стал менеджером детской лыжной школы, но только когда мне было 24-25 лет, я обнаружил в себе желание участвовать в соревнованиях. Поскольку раньше я занимался бегом и триатлоном, лыжные гонки стали естественным выбором. В итоге я посвятил 10 лет профессиональному спорту», – рассказал Леандро..

Рибела представлял свою страну на зимних Олимпийских играх в Ванкувере 2010 года и Сочи 2014 года, а в настоящее время работает олимпийским и паралимпийским координатором Бразильской конфедерации зимних видов спорта (CBDN).

За два года до зимних Игр 2014 года Рибела принял важное решение, которое изменило жизнь многих молодых людей в Бразилии. Он запустил проект Ski na Rua. Рибела побеседовал с Olympics.com из Вуокатти, Финляндия, где он в настоящее время работает с зимней паралимпийской сборной.

От актеров второго плана к главным героям

В университете Сан-Паулу Рибела занимался велоспортом и роликовыми лыжами. Во время тренировок Рибела часто видел детей и подростков из фавел Сан-Ремо, которые мыли машины и разносили бегунам бутылки с водой.

«Меня это беспокоило. Я считал, что эти дети и подростки могли бы использовать свое время с большей пользой», – поделился воспоминаниями Рибела. В разговоре со своим другом Алексом Оливейрой, который занимался триатлоном, они решили привезти в этот район снаряжение для катания на роликовых лыжах и оставить его для тестирования подростками.

«Через некоторое время я понял, что это [снаряжение] положительно повлияло на самооценку детей», – рассказал Леандро. Поскольку дети становились все более активными, Ривела и Оливейра поняли, что им необходимо организоваться и предоставить еще больше возможностей местному сообществу.

Инструкторы и участники Ski na Rua

Рост проекта

В 2012 году только четыре ребенка использовали снаряжение для катания на роликовых лыжах, но уже на следующий год их число выросло до 15. В 2014 году численность группы увеличилась более чем в два раза (до 40 человек), а в 2015-м Ski na Rua был официально оформлен как социальный проект, а для работы с детьми наняли двух учителей физкультуры из региона Сан-Ремо.

«Важно, чтобы у них [детей] были положительные примеры вокруг. Мы наняли инструктора, который родился и вырос в этом районе, и дали ему полную стипендию для изучения физической культуры. Он заканчивает обучение, учит английский язык и работает с нами над проектом. Это заставляет нас верить, что все возможно», – объяснил Рибела. В настоящее время программа помогает 110 ученикам в возрасте от шести лет до 21 года, 30% из них – девочки.

Рибела также осознал, что проект Ski na Rua должен делать нечто большее, чем просто предоставлять детям спортивные занятия: «Ученики отсутствовали по разным причинам, например, из-за зубной боли. Они никогда не были у стоматолога. Нам нужен был кто-то, кто бы их обслуживал, и мы пригласили стоматолога, чтобы он за один раз осмотрел 40 детей. Мы строили свою работу в соответствии с возникающими потребностями».

Леандро Рибела, Ванкувер-2010 Фото © 2010 Getty Images

Распространение знаний имеет большое значение

На вопрос о том, что побуждает его руководить проектом, Рибела улыбается и говорит, что зрелость – это важный фактор: «Все это не имело бы для меня смысла, если бы я не мог отдавать другим людям. Заниматься спортом только для себя еще четыре года и оценивать степень своего успеха по результатам было для меня недостаточно. То, что я имел, не могло олицетворять меня».

Работа со спортом, направленная на помощь и изменение реальности многих людей, также приносит ему огромное удовлетворение: «Я вижу, как меняются люди, и как спорт может способствовать личностному и социальному росту. Спорт может открывать двери и изменять жизнь».

Ski na Rua воспитал олимпийца Виктора Сантоса, который участвовал в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхан. Это настоящая гордость для Рибелы и всего проекта.

Не утопия, а мечта

Леандро мечтает о развитии зимних видов спорта в Бразилии и медали для страны на Играх: будь то Олимпийские, или Паралимпийские игры. Поскольку Бразилия почти полностью тропическая страна, мечту о бразильской медали в зимних видах спорта иногда можно спутать с чем-то утопическим.

Уругвайский писатель Эдуардо Галеано однажды попытался объяснить, что такое утопия: «Утопия находится на горизонте. Я приближаюсь на десять шагов, а горизонт отдаляется на десять шагов... Для чего нужна утопия? Чтобы не переставать идти».

Но Рибела не боится пути. Он знает, что это долгая дорога, но опыт научил его, что самое главное – быть счастливым: «Сегодня я чувствую себя чрезвычайно счастливым и полезным в своей работе. Я иду каждый день в ногу со временем. Я продолжаю с той же страстью. Каждый раз, когда я вижу снег, я чувствую то же самое, что и в 12 лет, там, в Барилоче, когда я увидел его впервые».