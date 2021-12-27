Лыжные гонки. Кубок мира 2021/2022. Первый этап «Тур де Ски»: что ждать, где смотреть

28 декабря в небольшом швейцарском населенном пункте Ленцерхайде пройдут первые гонки лыжной многодневки «Тур де Ски». И во вторник, и в среду соревнования пройдут в видах, входящих в программу Олимпийских игр-2022: спринте свободным стилем, а также гонках с раздельного старта на дистанции 10 км у женщин и 15 км у мужчин классическим стилем.

Предыдущий раз сильнейшие лыжники мира приезжали в Ленцерхайде в рамках «Тур де Ски» два года назад. Примечательно, что вся тройка призеров мужского спринта образца-2019 выйдет на старт аналогичной завтрашней гонки в статусе главных претендентов на повторение этого результата. Король спринта Йоханнес Клэбо в представлении не нуждается: норвежец чрезвычайно редко уступает оппонентам и является фаворитом любой гонки на короткую дистанцию, в которой принимает участие. В этом сезоне в активе Йоханнеса две победы на коньковых спринтах в двух гонках (только в классике на первом этапе быстрейшим был Александр Терентьев).

Федерико Пеллегрино с появлением в мире лыжных гонок Клэбо утратил свой статус главной звезды. В каждой спринтерской гонке свободным стилем итальянец теперь главный претендент на второе место. В этом сезоне Пеллегрино еще не показал своих лучших скоростей: единственное его призовое место (второе) было добыто на предыдущем этапе в Дрездене. Француз Ришар Жюв как раз в Германии первый раз не сумел отобраться в финальную шестерку сильнейших, прервав свою серию стабильных выступлений на Кубке мира 2021/2022 (четвертое и два третьих места подряд).

Из российских участников первого этапа «Тура» наибольшее значение первый день в Ленцерхайде имеет для Глеба Ретивых. Призер чемпионата мира-2019 в спринте свободным стилем рискует не отобраться в олимпийский состав. Для гарантированного места в Пекине Ретивых необходимо попадать в тройку. Несмотря на не лучшие результаты в сезоне, подобный расклад возможен. Трасса Глебу подходит, в 2019 году он уступил на ней только Клэбо, Пеллегрино и Жюву.

Для действующего победителя многодневки и обладателя Кубка мира Александра Большунова куда важнее классическая разделка в среду. Лидер российской сборной все еще находится в процессе набора оптимальных кондиций и дистанцию пока бежит нестабильно. Способен попасть в тройку и коллега Сан Саныча по тренировочной группе Алексей Червоткин, закрепившийся в статусе одного из сильнейших классистов мира. Явного претендента на победу выделить сложно: сильная норвежская четверка Голберг — Иверсен — Крюгер — Вальнес, чемпион мира-2017 в этом виде Ииво Нисканен из Финляндии, а также Дарио Колонья. В среду один из самых титулованных олимпийцев в истории Швейцарии в последний раз выйдет на старт перед родными болельщиками.

Главная интрига спринта свободным стилем у женщин — кто станет всего-лишь второй спортсменкой в сезоне, которой удастся одержать победу. Не отдававшая первенства никому четыре гонки подряд шведка Майя Дальквист многодневку не побежит. Не выйдет на старт и ее звездная соотечественница — триумфально вернувшаяся после травмы руки чемпионка мира Юнна Сундлинг. При таком раскладе высоки шансы на победу у действующей чемпионки Тура — Джессики Диггинс из США. К числу претенденток на призовые места относятся еще одна американка — Рози Бреннан, любимица местной публики швейцарка Надин Фэндрих, обладательница спринтерского глобуса прошлого сезона и победительница спринта в Ленцерхайде в 2019 году Анамария Лампич, а также Наталья Непряева. Два года назад россиянка на этой же трассе финишировала третьей, в ее пользу говорит и прогресс в плане физических кондиций: уже на предыдущем этапе Кубка мира Непряева бежала на уровне лидеров. В классической разделке без норвежки Терезы Йохауг конкуренток у Фриды Карлссон из Швеции практически нет. В составе других команд стоит выделить немецкую спортсменку Катарину Хенниг и Юлию Ступак, которая традиционно удачно выступает в Альпах.

Подробнее о лыжной многодневке «Тур де Ски» 2021/2022 читайте здесь

Кубок мира 2021/2022. Многодневка «Тур де Ски». Этап в Ленцерхайде (Швейцария). Расписание прямых трансляций

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28 декабря, вторник

Спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Квалификация. Начало в 13:10. «Матч! ТВ», Sportbox.ru

Спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Забеги. Начало в 15:40. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 1

29 декабря, среда

Гонка с раздельным стартом на 10 км. Классический стиль. Женщины. Начало в 15:05. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2

Гонка с раздельным стартом на 15 км. Классический стиль. Мужчины. Начало в 16:45. «Матч! ТВ», Sportbox.ru, Eurosport 2

Полные результаты Кубка мира по лыжным гонкам здесь.

👩 Кубок мира. Женщины. Общий зачет, спринт, дистанция