Знаменосцы: Алексей Морозов, Ванкувер-2010

Путь к флагу

В детстве Алексей познавал хоккей благодаря тренеру-отцу и мечтал стать вратарем, но папа отговорил сына от этой затеи. Как оказалось позже, не зря. Морозов вырос в результативного нападающего: на молодежном чемпионате мира-1996 его признали лучшим снайпером турнира.

В 21 год форвард отправился покорять НХЛ и первым же броском забросил шайбу за «Питтсбург Пингвинз». В дебютном сезоне Алексей сыграл 76 матчей в Северной Америке и заслужил вызов в олимпийскую сборную России, где был самым молодым игроком.

При этом в компании опытных хоккеистов (в составе был даже нынешний тренер сборной Алексей Жамнов) Морозов не выглядел статистом. На зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано он забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Серебряные медали тех Игр оставались лучшим результатом сборной вплоть до Пхенчхана-2018.

Две следующие Олимпиады Морозов пропустил, зато с приходом Вячеслава Быкова на должность главного тренера превратился в лидера национальной команды. С капитанской повязкой на рукаве Морозов выиграл два чемпионата мира.

Выступление на Олимпиаде

На зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Морозова выбрали знаменосцем. Перед выходом на арену хоккеист заметно волновался, так как впервые принимал участие в таком масштабном событии – в расположение сборной на Играх в Нагано он прибыл за день до матча, пропустив церемонию открытия. «Понимаю насколько это почетно, не каждому выпадает такая честь», – рассуждал Алексей.

Алексей Морозов Фото © 2010 Getty Images

В день первой игры капитану сборной исполнилось 33 года, день рождения он отметил заброшенной шайбой в ворота Латвии. В следующем матче Морозов отличился голом в игре против Словакии. Россия заняла первое место в своей группе, но в четвертьфинале попала на Канаду – на этом Олимпиада для российских хоккеистов закончилась. «Уступать всегда неприятно, а на Олимпийских играх, которые бывают раз в четыре года, тем более», – признал Морозов.

Жизнь после Игр

После Олимпиады в Ванкувере спортивная карьера Алексея продолжалась еще четыре года. В этот период он выступал за «Ак Барс» и ЦСКА. Оставив профессиональный спорт, Морозов не отошел от хоккея. В 2015 году он возглавил Молодежную хоккейную лигу, а в 2020-м стал президентом Континентальной хоккейной лиги.

Хоккей в жизни Алексея присутствует 24/7. Даже дома: «Сын не дает мне отключаться от хоккея, он им живет, пытается у меня проверить, в курсе ли я всех хоккейных новостей. Супруга тоже живет моей работой: помогает, интересуется тем, что у нас происходит. Когда я играл в хоккей, она мне всегда помогала, была в хоккейной теме, и сейчас продолжает. За ужином у нас часто разговоры и дискуссии на тему хоккея».

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972

Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984

Знаменосцы: Андрей Букин, Калгари-1988

Знаменосцы: Валерий Медведцев, Альбервиль-1992

Знаменосцы: Сергей Чепиков, Лиллехаммер-1994

Знаменосцы: Алексей Прокуроров, Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002

Знаменосцы: Дмитрий Дорофеев и Евгений Плющенко, Турин-2006