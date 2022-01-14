Знаменосцы: Алексей Морозов, Ванкувер-2010
На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере с флагом сборной России прошел Алексей Морозов, который сегодня возглавляет Континентальную хоккейную лигу
Путь к флагу
В детстве Алексей познавал хоккей благодаря тренеру-отцу и мечтал стать вратарем, но папа отговорил сына от этой затеи. Как оказалось позже, не зря. Морозов вырос в результативного нападающего: на молодежном чемпионате мира-1996 его признали лучшим снайпером турнира.
В 21 год форвард отправился покорять НХЛ и первым же броском забросил шайбу за «Питтсбург Пингвинз». В дебютном сезоне Алексей сыграл 76 матчей в Северной Америке и заслужил вызов в олимпийскую сборную России, где был самым молодым игроком.
При этом в компании опытных хоккеистов (в составе был даже нынешний тренер сборной Алексей Жамнов) Морозов не выглядел статистом. На зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано он забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Серебряные медали тех Игр оставались лучшим результатом сборной вплоть до Пхенчхана-2018.
Две следующие Олимпиады Морозов пропустил, зато с приходом Вячеслава Быкова на должность главного тренера превратился в лидера национальной команды. С капитанской повязкой на рукаве Морозов выиграл два чемпионата мира.
Выступление на Олимпиаде
На зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере Морозова выбрали знаменосцем. Перед выходом на арену хоккеист заметно волновался, так как впервые принимал участие в таком масштабном событии – в расположение сборной на Играх в Нагано он прибыл за день до матча, пропустив церемонию открытия. «Понимаю насколько это почетно, не каждому выпадает такая честь», – рассуждал Алексей.
В день первой игры капитану сборной исполнилось 33 года, день рождения он отметил заброшенной шайбой в ворота Латвии. В следующем матче Морозов отличился голом в игре против Словакии. Россия заняла первое место в своей группе, но в четвертьфинале попала на Канаду – на этом Олимпиада для российских хоккеистов закончилась. «Уступать всегда неприятно, а на Олимпийских играх, которые бывают раз в четыре года, тем более», – признал Морозов.
Жизнь после Игр
После Олимпиады в Ванкувере спортивная карьера Алексея продолжалась еще четыре года. В этот период он выступал за «Ак Барс» и ЦСКА. Оставив профессиональный спорт, Морозов не отошел от хоккея. В 2015 году он возглавил Молодежную хоккейную лигу, а в 2020-м стал президентом Континентальной хоккейной лиги.
Хоккей в жизни Алексея присутствует 24/7. Даже дома: «Сын не дает мне отключаться от хоккея, он им живет, пытается у меня проверить, в курсе ли я всех хоккейных новостей. Супруга тоже живет моей работой: помогает, интересуется тем, что у нас происходит. Когда я играл в хоккей, она мне всегда помогала, была в хоккейной теме, и сейчас продолжает. За ужином у нас часто разговоры и дискуссии на тему хоккея».
Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956
Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960
Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964
Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968
Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972
Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984
Знаменосцы: Андрей Букин, Калгари-1988
Знаменосцы: Валерий Медведцев, Альбервиль-1992
Знаменосцы: Сергей Чепиков, Лиллехаммер-1994
Знаменосцы: Алексей Прокуроров, Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002