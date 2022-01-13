Сыграть в финале Кубка Стэнли и завоевать золото Олимпиады. Все, что нужно знать о Никите Нестерове

Выступал в НХЛ

Никита Нестеров вырос как хоккеист в системе челябинского «Трактора», однако на радары североамериканских клубов попал еще до того, как сыграл в КХЛ первый матч за команду из родного города. На драфте НХЛ 2011 года Нестерова завербовала «Тампа-Бэй», с которой хоккеист подписал контракт новичка в 2013-м.

Никита Нестеров в «Тампе» Фото © 2017 Getty Images

Набравшись опыта в «Сиракьюз Кранч» из АХЛ, Никита стал полноценным игроком «Тампы», с которой дошел до финальной серии Кубка Стэнли в 2015 году. Также на протяжении карьеры Нестеров поиграл в НХЛ за «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз». «НХЛ не просто так называют лучшей хоккейной лигой в мире, там играть и развиваться профессиональному хоккеисту очень комфортно», – признал спортсмен в интервью изданию Gazeta.Ru.

Выиграл олимпийское золото

Хоккейный турнир на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане прошел без игроков НХЛ, но Нестеров принял в нем участие, так как на тот момент выступал за ЦСКА. Защитник сыграл во всех шести матчах за команду ОСР и забросил одну шайбу в ворота Норвегии. «Олимпиада – есть Олимпиада. Олимпийское золото – на всю жизнь, и неважно, были там игроки НХЛ или нет», – поделился мнением Нестеров в интервью «Спорт-Экспресс».

Как известно, зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине также пройдут без игроков НХЛ. Но даже при участии хоккеистов из клубов Северной Америки Нестеров наверняка бы прошел в состав сборной. Нынешний сезон уже стал лучшим в карьере для 28-летнего игрока ЦСКА в плане результативности: в 41 матче КХЛ он набрал 33 очка (5 голов + 28 ассистов).

Может сыграть нападающего

На старте карьеры Нестеров продемонстрировал, что готов выходить на лед не только на позиции номинального защитника. В плей-офф Кубка Гагарина-2013 Никита не раз играл центрального нападающего за «Трактор». В НХЛ Нестеров на протяжении пяти матчей занимал позицию форварда, когда на «Тампу» обрушились травмы. В этих играх он был одним из лучших по броскам и созданным голевым моментам.

Любит женский хоккей

«К женскому хоккею отношусь положительно. Во-первых, хоккей – это здоровый образ жизни, во-вторых, возможность всегда быть в хорошей форме. Если девушка занимается хоккеем, это не значит, что она будет большая и накаченная. Это не так. Среди хоккеисток есть симпатичные девчонки. Мужчинам скажу – следите за женским хоккеем и болейте за наших», – посоветовал Нестеров в интервью сайту Sportbox.ru.

Никита в курсе тонкостей женского хоккея благодаря младшей сестре. 23-летняя Виктория Нестерова пошла по стопам брата и играет на позиции защитника. В сезоне-2021/22 хоккеистка выступает за клуб из Челябинска «Ника». Возможно, когда-нибудь и она доберется до Олимпийских игр. Никита на это надеется: «Я буду только рад, если у нее все получится, и она будет играть в сборной России. Дай бог, на Олимпиаду попадет».

Открыл хоккейный центр

Летом 2019 года Нестеров открыл в Челябинске именной хоккейный центр, чтобы отблагодарить город, в котором он сделал первые шаги в хоккее. «Такие проекты всегда хочется начинать дома, в том месте где ты сам первый раз вставал на коньки», – объяснил спортсмен.

В своей хоккейной школе Нестеров попытался совместить все лучшее, что предлагают отечественная и западная системы подготовки. Четыре тренировочные зоны площадью более 1000 кв.м вмещают в себя натуральный лед, зону дриблинга с интерактивными тренажерами, бросковую зону и зону общей и специальной физподготовки. «В общем, абсолютно все для того, чтобы вырастить хороших игроков», – резюмировал олимпийский чемпион.