Великие олимпийские моменты. Хоккей. CCCР-1956

Хоккей, который в СССР тогда называли «канадским» (чтобы отличать эту игру от пользовавшегося тогда в стране огромной популярностью русского хоккея с мячом), в Советском Союзе начали культивировать лишь в 1946 году. Однако навыки, полученные игроками в хоккее с мячом, оказались весьма полезными и в новом виде спорта. И в 1954-м - всего через восемь лет после того, как состоялся первый чемпионат страны – сборная СССР не только приняла участие в чемпионате мира в Стокгольме, но и одержала на нем сенсационную победу, завоевав золотые медали. Этому стремительному прорыву на вершину не помешала даже ужасная трагедия 7 января 1950 года, когда в авиакатастрофе под Свердловском в полном составе погибла команда ВВС, за которую играли несколько кандидатов в национальную сборную. Были в составе ВВС в тот год и будущие олимпийские чемпионы Всеволод Бобров и Виктор Шувалов. В силу счастливого для каждого из них стечения обстоятельств оба они по разным причинам не попали на роковой рейс.

Несмотря на то, что на чемпионате мира-1955 в Германии сборная СССР не смогла отстоять свой титул (она заняла второе место, а чемпионами в тот год вновь, уже в 16-й раз, стали канадцы), на первую в своей истории зимнюю Олимпиаду 1956 года в Кортина д’Ампеццо она отправлялась в статусе фаворита. Правда, скорее, «фаворита второго эшелона», так как олимпийское «золото» почти все по традиции заранее отправляли в Канаду. На тот момент канадцы выиграли шесть из семи состоявшихся олимпийских турниров, единственный раз уступив в 1936 году первое место команде Великобритании, большинство игроков которой тоже выросли и учились хоккею именно в Канаде. Так что победа над командой Страны кленового листа для олимпийских дебютантов из сборной СССР, которыми руководили тренеры Аркадий Чернышов и Владимир Егоров, перед началом турнира в Кортина д’Ампеццо выглядела сверхзадачей.

В олимпийском хоккейном турнире 1956 года принимали участие 10 сборных, которые на предварительном этапе были разбиты на три группы. Вместе со сборной СССР на этой стадии оказались команды Швеции и Швейцарии, и в матчах с ними она одержала две уверенные победы (соответственно, 5:1 и 10:3). По два победителя каждой группы сформировали шестерку команд, которые в круговом турнире и должны были разыграть медали Олимпиады.

Результаты матчей, сыгранных на групповой стадии, в зачет не шли, и начали этот «турнир шести» хоккеисты СССР еще одной встречей со сборной Швеции. В принципе, можно было игру и не повторять, так как сюжет второго матча со шведами практически полностью совпал со сценарием первого: ничья 1:1 после стартового периода, доминирование сборной СССР во втором и третьем, и лишь итоговый результат оказался чуть-чуть скромнее (4:1). Затем состоялись крупные победы над Объединенной командой Германии (за нее в Кортина д’Ампеццо вместе играли хоккеисты ФРГ и ГДР) – 8:0, Чехословакии – 7:4 и США – 4:0.

К решающему матчу против канадцев сборная СССР подошла, имея в активе шесть побед в шести матчах при общей разнице шайб – 34:8. Отлично действовал в воротах Николай Пучков, пропустивший за 17 сыгранных периодов лишь 6 шайб (еще две оказались в воротах сборной СССР, когда их защищал второй голкипер - Григорий Мкртычан). А в атаке блистали те самые Всеволод Бобров и Виктор Шувалов, забросившие на турнире на двоих уже 14 шайб: Бобров – 9, Шувалов – 5.

Путь сборной Канады ко встрече с хоккеистами СССР был куда менее безоблачным, и она по ходу турнира потерпела сенсационное поражение от команды США – 1:4. Так что для канадцев во встрече со сборной СССР имела значение еще и разница шайб, так как в случае их победы одинаковое количество очков (по 8) могло оказаться сразу у трех сборных – СССР, США и Канады. Любопытно, что ворота канадской команды на этой Олимпиаде защищал Дени Бродо – отец одного из самых великих голкиперов в истории хоккея Мартина Бродо.

Однако до подсчета забитых и пропущенных шайб дело не дошло. Во втором периоде Юрий Крылов открыл счет, и ко второму перерыву сборная СССР вела – 1:0. По ходу матча лед на катке в Кортина д’Ампеццо слегка подтаял, и канадцы долго отказывались выходить на заключительный период. Игра все же возобновилась, и после этого преимущество команды СССР стало еще более ощутимым. В результате точный бросок Валентина Кузина подвел итог и матчу, и всему хоккейному турниру Игр 1956 года. Сборная СССР впервые в своей истории стала олимпийским чемпионом.

Так начиналась эпоха легендарной хоккейной «красной машины».