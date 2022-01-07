Знаменосцы: Дмитрий Дорофеев и Евгений Плющенко, Турин-2006

Путь к флагу

Дмитрий Дорофеев

Очень часто место рождения определяет будущую судьбу человека. Дмитрий Дорофеев рос в городе Коломна, где самый популярный вид спорта – конькобежный. На взрослых соревнованиях он дебютировал в 19 лет, однако на первые Олимпийские игры попал лишь в 25. На Играх в Солт-Лейк-Сити Дорофеев участвовал в забеге на 500м и финишировал с худшим временем среди российских спортсменов – только 18-е место.

Дмитрий Дорофеев Фото © 2006 Getty Images

После неудачной Олимпиады и череды травм Дмитрий потерял место в сборной, однако не бросил тренировки. Вскоре его вернули в команду в качестве спаринг-партнера более молодого конькобежца – Дмитрия Лобкова. Когда Лобков получил травму, Дорофеев выдвинулся на первый план. За два месяца до Олимпийских игр в Турине он выиграл серебро чемпионата мира.

Евгений Плющенко

Как и для Дорофеева, первой Олимпиадой в карьере Евгения Плющенко стали Игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити. К этим соревнованиям Плющенко подходил уже в качестве настоящей звезды: российский фигурист дважды выиграл чемпионат Европы и завоевал золото чемпионата мира с дерзким номером под песню Sex Bomb.

Евгений Плющенко

В Солт-Лейк-Сити Евгений взял серебро в одиночном катании, однако мог вполне рассчитывать на золото, если бы не падение при исполнении четверного прыжка в короткой программе. К Турину плющенко стал еще сильнее, добавив в коллекцию наград по две золотые медали с чемпионатов мира и Европы.

Выступление на Олимпиаде

Дмитрий Дорофеев

На предыдущих Играх знаменосцев на церемонии открытия часто выбирали за былые заслуги и достижения, но Дорофеев был в лучшей форме в своей жизни именно на момент проведения Олимпиады. В Турин Дмитрий отправился в статусе лидера общего зачета Кубка мира в беге на 500м и с гордостью нес флаг на церемонии открытия.

Дмитрий Дорофеев Фото © 2006 Getty Images

На излюбленной дистанции Дорофеев выиграл серебряную медаль, которая стала первой за 12 лет олимпийской наградой для конькобежного спорта России. 29-летний спортсмен повторил достижение Валерия Муратова – другого конькобежца из Коломны. В год рождения Дорофеева Муратов принес сборной СССР серебро в забеге на 500м. «В моем случае серебряная медаль имеет золотой отлив», – радовался Дмитрий.

Евгений Плющенко

На Играх в Турине у Плющенко была огромная мотивация доказать, что ошибка в Солт-Лейк-Сити – нелепая случайность. Фигуристу предложили вынести флаг на церемонии открытия, но он отказался: хотел поберечь эмоции и как можно лучше подготовиться к выступлению. Чтобы не растерять концентрацию, Евгений и вовсе пропустил торжественную церемонию.

Все оказалось не зря. В одиночном катании Плющенко не было равных – серебряного призера Стефана Ламбьеля он обошел на 27 баллов. Тем не менее перед выходом на лед волнение присутствовало: «Не покидала тревога, что опять завалю каскад в короткой программе. Заходил на прыжок с единственной мыслью: «Только бы не упасть!» Обошлось». С чувством выполненного долга Плющенко пронес российский флаг на церемонии закрытия.

Жизнь после Игр

Дмитрий Дорофеев

В 2008 году Дорофеев перестал участвовать в соревнованиях и перешел на тренерскую работу. Сейчас он ведет таких конькобежцев, как Павел Кулижников и Руслан Мурашов. Оба спортсмена должны представить команду ОКР на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине, но Дмитрий не спешит с прогнозами: «Загадывать результат перед Пекином не будем. Олимпийские игры — такая вещь, что не знаешь, как оно сложится».

Евгений Плющенко

После Турина Плющенко съездил еще на две Олимпиады: в Ванкувере взял серебро в одиночном катании, а в Сочи выиграл золото в командном первенстве. В конце карьеры в коллекции Евгения оказалось четыре олимпийские награды – так много медалей среди фигуристов-одиночников выигрывал лишь швед Йиллис Графстрем. Чтобы передать накопленный опыт, Евгений занялся тренерской деятельностью. Сейчас Плющенко входит в тренерский состав сборной по фигурному катанию.

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972

Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984

Знаменосцы: Андрей Букин, Калгари-1988

Знаменосцы: Валерий Медведцев, Альбервиль-1992

Знаменосцы: Сергей Чепиков, Лиллехаммер-1994

Знаменосцы: Алексей Прокуроров, Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002