Пекин-2022 | Золотые надежды ОКР: главные претенденты на олимпийские победы

На Олимпийских играх в Пекине команда ОКР будет претендовать на большое количество наград во многих видах спорта. Olympics выделяет топ-10 спортсменов (в алфавитном порядке), которые могут рассчитывать на Играх-2022 на золотые медали.

Александр Большунов (лыжные гонки, 25 лет)

Феноменальный лыжник, обладатель Кубка мира на протяжении двух предолимпийских сезонов подряд. Александр Большунов громко заявил о себе, как о восходящей суперзвезде, на предыдущих Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда, в 2018 году совсем молодой парень выиграл сразу четыре медали – серебро в командном спринте, на дистанции 50 км и в эстафете, а также бронзу в личном спринте. Затем последовали четыре серебряные медали чемпионата мира-2019, после чего Александра многие даже начали называть Князь серебряный. Но две подряд победы в общем зачете Кубка мира и «Тур де Ски» плюс выигрыш золота на ЧМ-2021 в скиатлоне показали – Большунов созрел для больших олимпийских побед. И пусть олимпийский сезон складывался из-за сложностей со здоровьем для него не идеально, на Играх-2022 он наряду с Йоханнесом Клебо способен претендовать на победы едва ли не во всех видах программы – от спринта до марафона. Пусть, не исключено, какие-то дисциплины из тактических соображений Александр все же решится пропустить.

Максим Буров (фристайл, 23 года)

На Олимпийских играх в Пхенчхене Буров занял только 15 место, но с тех пор успел превратиться в суперзвезду акробатики. Максим выиграл в этой дисциплине фристайла два чемпионата мира подряд – в 2019 и 2021 годах. А в Кубке мира побеждает с пугающей конкурентов частотой. В нынешнем сезоне в личных соревнованиях он выиграл все четыре этапа Кубка мира, в которых участвовал и уверенно лидирует в общем зачете.

Камила Валиева (фигурное катание, 15 лет)

На Играх в Пхенчхане золотую медаль в женском одиночном катании завоевала 15-летняя Алина Загитова. Сейчас же главной претенденткой на победу по праву считается Камила Валиева. Ученица Этери Тутберидзе уже в юниорских соревнованиях поражала сочетанием феноменальной техники и артистизма. Нынешний сезон стал первым, когда Камила получила возможность соревноваться среди взрослых. И сразу же подняла женское одиночное катание на новый уровень, обновив мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме. Валиева перед Олимпиадой вообще не знает поражений. Она выиграла оба своих этапа Гран-при, чемпионат России и чемпионат Европы. И везде опережала соперниц с заметным отрывом.

Максим Буров в последнее время доминирует в акробатике Фото © 2020 Getty Images

Семен Елистратов (шорт-трек, 32 года)

На Олимпиадах Семен дебютировал в 20 лет в Ванкувере, а четыре года спустя стал олимпийском чемпионом Игр в Сочи в эстафете. В последние годы после ухода из спорта Виктор Ана именно Елистратов стал лидером сборной, выиграв бронзу на 1500 м в Пхенчхане. В нынешнем олимпийском цикле Семен еще прибавил в результатах. В прошлом сезоне он завоевал три золота чемпионата Европы, а также серебро и две бронзы чемпионата мира. А в нынешнем сезоне уже успел отметиться двумя победами (лично и в смешанной эстафете) на этапах Кубка мира.

Алина Ковалева (керлинг, 28 лет)

Для Алины Ковалевой Игры-2022 в Пекине станут олимпийским дебютом. Она и раньше входила в состав женской национальной команды, но на роль скипа и лидера коллектива выдвинулась только в нынешнем олимпийском цикле. Да, пока большие турниры Ковалева и ее команда не выигрывали, но показывали стабильно высокие результаты. Главное достижение – серебро чемпионата мира-2021, когда до золотых медалей не хватило совсем чуть-чуть. Кроме того, команда Ковалевой трижды подряд становилась четвертой на чемпионатах Европы. В Пекине Алине и ее подругам по сборной требуется лишь чуть-чуть удачи в решающих матчах.

Павел Кулижников (конькобежный спорт, 27 лет)

В конькобежной команде ОКР немало претендентов на награды, но Павел Кулижников выделяется на общем фоне. Павел в силу ряда обстоятельств дебютирует на Олимпийских играх. Но сделает это в ранге быстрейшего спринтера-конькобежца мира. На данный момент, Кулижников владеет мировыми рекордами на дистанциях 500 м и 1000 м, является пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и трехкратным победителем ЧМ в спринтерском многоборье. Правда, нынешний сезон из-за сложностей со здоровьем складывается у него отнюдь не идеально. Но такой талантливый и опытный спортсмен способен выйти на пик форму к главному старту, что уже неоднократно доказывал.

Семен Елистратов (в центре) уже выигрывал медали Олимпийских игр Фото © 2018 Getty Images

Александр Логинов (биатлон, 30 лет)

Понятно, что в биатлоне шансы команды ОКР все же ниже, чем в лыжных гонках или фигурном катании, но Логинов с его опытом является более чем реальным претендентом на олимпийскую победу. Александр на своей дебютной Олимпиаде может «выстрелить» в любой из гонок. Он является чемпионом мира 2020 года в спринте. В январе 2022 года он выиграл этап Кубка мира также в спринтерской гонке и находится перед Играми в Пекине в отличной форме.

Дмитрий Логинов (сноуборд, 22 года)

Несмотря на молодой по меркам сноуборда возраст, Дмитрий Логинов уже выступал на Играх – в Пхенчхане выбыл на ранней стадии соревнований. Но сейчас подходит к Олимпиаде в статусе главного фаворита в параллельном гигантском слаломе. В этой дисциплине Логинов выиграл два последних чемпионата мира – в 2019 и 2021 годах. Хорош он был в нынешнем сезоне и на этапах Кубка мира, выиграв в начале января этап Кубка мира.

Дмитрий Логинов - победитель двух последних чемпионатов мира в параллельном гигантском слаломе Фото © 2021 Getty Images

Наталья Непряева (лыжные гонки, 26 лет)

Мужская лыжная команда ОКР во главе с Большуновым и Сергеем Устюговым сильна, но и женская в последнее время заметно подтянулась. Прежде всего, благодаря Непряевой. Уже четыре года назад на Играх в Пхенчхане Наталья Непряева выиграла бронзу в эстафете, затем на чемпионате мира-2019 завоевала две бронзы, а на ЧМ-2021 – серебро. В нынешнем олимпийском цикле она начала бороться за Кубок мира и за победу на престижной многодневке «Тур де Ски», и в этом сезоне вышла на первые роли. В начале января Непряева первенствовала на «Тур де Ски», одержав две победы в отдельных гонках Кубка мира. Кроме того, на Игры в Пекин она прибыла в статусе лидера Кубка мира.

Александр Третьяков (скелетон, 36 лет)

Третьяков дебютировал на Олимпийских играх еще в 2006 году в Турине, когда стал 15-м. Затем последовали бронза на Играх-2010 в Ванкувере и победа на Играх—2014 в Сочи. И с тех пор Александр не стал медленнее. Напротив, он не только по-прежнему хорош в стартовом разгоне, но и способен классно пройти любую сложнейшую трассу. В 2021 году он стал чемпионом Европы и вице-чемпионом мира, а в Кубке мира-2021/22 выиграл два этапа.