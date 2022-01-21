Знаменосцы: Максим Траньков, Сочи-2014

Путь к флагу

Знакомство Максима с фигурным катанием произошло в четыре года, когда старший брат Алексей сообщил маме о том, что увидел объявление о наборе в секцию. В 11 лет Траньков начал кататься в паре и выполнил первый разряд. Сменив пять партнерш, Максим добился первого серьезного успеха с Марией Мухортовой. В 2005 году пара победила на чемпионате мира среди юниоров и вскоре поднялась на первую строчку мирового юниорского рейтинга ISU.

На взрослом уровне Траньков и Мухортова взяли серебро и бронзу чемпионата Европы, достигнув достаточно высокого уровня для того, чтобы представлять страну на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. На Олимпиаде в Канаде Максим упал в короткой программе при исполнении тройного тулупа, а пара заняла итоговое седьмое место.

«Нельзя назвать успешным мое выступление тогда, но стать участником Олимпийских игр, тем более в сборной такой страны, как Россия – для моей спортивной семьи было очень важно. Я помню, с какой эйфорией ждал автобус на соревнования. Ты понимаешь, что буквально через час ты выйдешь на лед и уже все – как бы ни закончилось, ты уже участник Олимпийских игр», – поделился воспоминаниями Траньков с Olympics.com.

Мария Мухортова и Максим Траньков, Ванкувер-2010 Фото © 2010 Getty Images

На последующем чемпионате мира пара снова осталась без медалей, заняв четвертое место. После этого Траньков перестал выступать с Мухортовой и сменил тренера. Новой партнершей Максима стала Татьяна Волосожар, которая на Играх в Турине и Ванкувере представляла Украину.

Выступление на Олимпиаде

К зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи Траньков и Волосожар подошли в статусе действующих чемпионов мира и Европы в парном катании. На Олимпиаде тандем подтвердил звание лучших: пара завоевала золотые медали в командных соревнованиях и парном катании, обновив свой же мировой рекорд. Максим и Татьяна стали первыми фигуристами, выигравшими по две золотые медали на одних Олимпийских играх.

После выдающегося выступления Транькову выпала честь нести российский флаг на торжественной церемонии закрытия Олимпиады. «Мы шли по олимпийской деревне и по громкоговорителю объявили, что знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр выбран Максим Траньков. Это было прямо круто. Я очень горжусь этим, для меня это важнее всех моих медалей», – признался Траньков в интервью Olympics.com.

Жизнь после Игр

По окончании Сочи-2014 пара приостановила выступления на полтора года. Траньков использовал этот период максимально продуктивно: залечил старые травмы и женился на своей партнерше. Сейчас у Максима и Татьяны подрастают дочь Анжелика и сын Теодор. После перерыва пара отметилась победой на чемпионате Европы, а в 2018 году завершила выступления.

Зимой 2018-го Траньков комментировал Олимпийские игры в Пхенчхане, а на Олимпиаде-2022 будет уже в качестве тренера. Его подопечные Евгения Тарасова и Владимир Морозов вошли в состав команды ОКР и отправятся в Пекин. Траньков ведет эту пару четвертый год и надеется на олимпийский успех уже в качестве тренера.

Знаменосцы: Олег Гончаренко, Кортина-д’Ампеццо-1956

Знаменосцы: Николай Сологубов, Скво-Вэлли-1960

Знаменосцы: Евгений Гришин, Инсбрук-1964

Знаменосцы: Виктор Маматов, Гренобль-1968

Знаменосцы: Вячеслав Веденин, Саппоро-1972

Знаменосцы: Владислав Третьяк, Инсбрук-1976 и Сараево-1984

Знаменосцы: Андрей Букин, Калгари-1988

Знаменосцы: Валерий Медведцев, Альбервиль-1992

Знаменосцы: Сергей Чепиков, Лиллехаммер-1994

Знаменосцы: Алексей Прокуроров, Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002

Знаменосцы: Дмитрий Дорофеев и Евгений Плющенко, Турин-2006

Знаменосцы: Алексей Морозов, Ванкувер-2010