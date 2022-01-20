Фигурное катание. Первенство России среди юниоров-2022: итоги, полные результаты и видео прокатов

Полные результаты и видео прокатов лучших фигуристов на первенстве России среди юниоров

Автор: Татьяна Рогович
Фигурное катание

18–20 января в Саранске проходит первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Olympics собрал для вас полные результаты во всех дисциплинах, а также видео прокатов лучших юных фигуристов страны.

Юноши

Результаты | Юноши, короткая программа

  1. Егор РУХИН — 86.09
  2. Артем КОВАЛЕВ — 85.02
  3. Илья ЯБЛОКОВ — 83.22
  4. Андрей АНИСИМОВ — 82.63
  5. Кирилл САРНОВСКИЙ — 81.2
  6. Николай УГОЖАЕВ — 79.87
  7. Даниил ФЕДОСИМОВ — 73.87
  8. Кирилл АНДРУСИК — 72.43
  9. Федор ЗОНОВ — 71.99
  10. Николай КОЛЕСНИКОВ — 71.79
  11. Владислав ДИКИДЖИ — 70.67
  12. Иван ПОПОВ — 70.01
  13. Григорий ФЕДОРОВ — 67.16
  14. Тимофей ПЛАТОНОВ — 66.04
  15. Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ — 65.71
  16. Макар ПУЗИН — 65.41
  17. Эдуард КАРАРТЫНЯН — 64.35
  18. Максим БЕЛЯВСКИЙ — 63.25

Девушки

Результаты | Девушки, короткая программа

  1. Софья АКАТЬЕВА — 78.84
  2. Софья САМОДЕЛКИНА — 75.51
  3. Аделия ПЕТРОСЯН — 71.97
  4. Вероника ЖИЛИНА — 69.91
  5. Алина ГОРБАЧЕВА — 68.72
  6. Софья МУРАВЬЕВА — 68.38
  7. Мария ЗАХАРОВА — 68.1
  8. Алиса ДВОЕГЛАЗОВА — 67.58
  9. Софья ТИТОВА — 66.81
  10. Елизавета КУЛИКОВА — 66.39
  11. Любовь РУБЦОВА — 65.1
  12. Виктория МОРОЗОВА — 64.46
  13. Ульяна ШИРЯЕВА — 63.58
  14. Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО — 63.57
  15. Инга ГУРГЕНИДЗЕ — 61.63
  16. Наталия ЛАГУТОВА — 58.67
  17. Анастасия ЗИНИНА — 57.32
  18. София ЗАХАРОВА — 51.68

Юниоры. Танцы на льду

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

  1. Василиса КАГАНОВСКАЯ — Валерий АНГЕЛОПОЛ — 72.95
  2. Софья ТЮТЮНИНА — Александр ШУСТИЦКИЙ — 72.81
  3. Ирина ХАВРОНИНА — Дарио ЧИРИЗАНО — 71.46
  4. Софья ЛЕОНТЬЕВА — Даниил ГОРЕЛКИН — 67.1
  5. Алиса ОВСЯНКИНА — Матвей САМОХИН — 65.26
  6. Маргарита СВИСТУНОВА — Дмитрий СТУДЕНИКИН — 64.22
  7. Екатерина КАТАШИНСКАЯ — Матвей ГРАЧЕВ — 63.94
  8. Анна ЩЕРБАКОВА — Егор ГОНЧАРОВ — 62.71
  9. Екатерина РЫБАКОВА — Иван МАХНОНОСОВ — 62.62
  10. София КАЧУШКИНА — Олег МУРАТОВ — 60.38
  11. Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ — Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ — 60.13
  12. София АЛЕКСОВА — Илья ВЛАДИМИРОВ — 59.75
  13. Елизавета МАЛЕИНА — Григорий РОДИН — 57.81
  14. Анна КОЛОМЕНСКАЯ — Артём ФРОЛОВ — 56.83
  15. Полина КОЧЕРЫГИНА — Евгений АРТЮЩЕНКО — 52.29

Трансляции

Все соревнования первенства России по фигурному катанию среди юниоров-2022 в прямом эфире доступны на сайте Первого канала.

Расписание

20 января, четверг

  • 14.00 – 16.25 Юноши, короткая программа
  • 16.40 – 17.10 Открытие соревнований
  • 17.25 – 19.50 Девушки, короткая программа
  • 20.05 – 22.15 Танцы на льду, ритм танец

21 января, пятница

  • 13.15 – 15.50 Юноши, произвольная программа
  • 16.05 – 18.40 Девушки, произвольная программа
  • 18.50 – 19.20 Награждение победителей
  • 19.35 – 21.20 Пары, короткая программа

22 января, суббота

  • 12.00 – 14.20 Танцы на льду, произвольный танец
  • 14.40 – 16.35 Пары, произвольная программа
  • 17.00 – 17.30 Награждение победителей

🏆 Итоги первой половины олимпийского сезона

📆 Календарь сезона 2021/2022 по фигурному катанию

Фавориты и главные действующие лица сезона 2021/2022 по фигурному катанию

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь