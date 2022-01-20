Фигурное катание. Первенство России среди юниоров-2022: итоги, полные результаты и видео прокатов
Полные результаты и видео прокатов лучших фигуристов на первенстве России среди юниоров
Автор: Татьяна Рогович
18–20 января в Саранске проходит первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Olympics собрал для вас полные результаты во всех дисциплинах, а также видео прокатов лучших юных фигуристов страны.
Юноши
Результаты | Юноши, короткая программа
- Егор РУХИН — 86.09
- Артем КОВАЛЕВ — 85.02
- Илья ЯБЛОКОВ — 83.22
- Андрей АНИСИМОВ — 82.63
- Кирилл САРНОВСКИЙ — 81.2
- Николай УГОЖАЕВ — 79.87
- Даниил ФЕДОСИМОВ — 73.87
- Кирилл АНДРУСИК — 72.43
- Федор ЗОНОВ — 71.99
- Николай КОЛЕСНИКОВ — 71.79
- Владислав ДИКИДЖИ — 70.67
- Иван ПОПОВ — 70.01
- Григорий ФЕДОРОВ — 67.16
- Тимофей ПЛАТОНОВ — 66.04
- Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ — 65.71
- Макар ПУЗИН — 65.41
- Эдуард КАРАРТЫНЯН — 64.35
- Максим БЕЛЯВСКИЙ — 63.25
Девушки
Результаты | Девушки, короткая программа
- Софья АКАТЬЕВА — 78.84
- Софья САМОДЕЛКИНА — 75.51
- Аделия ПЕТРОСЯН — 71.97
- Вероника ЖИЛИНА — 69.91
- Алина ГОРБАЧЕВА — 68.72
- Софья МУРАВЬЕВА — 68.38
- Мария ЗАХАРОВА — 68.1
- Алиса ДВОЕГЛАЗОВА — 67.58
- Софья ТИТОВА — 66.81
- Елизавета КУЛИКОВА — 66.39
- Любовь РУБЦОВА — 65.1
- Виктория МОРОЗОВА — 64.46
- Ульяна ШИРЯЕВА — 63.58
- Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО — 63.57
- Инга ГУРГЕНИДЗЕ — 61.63
- Наталия ЛАГУТОВА — 58.67
- Анастасия ЗИНИНА — 57.32
- София ЗАХАРОВА — 51.68
Юниоры. Танцы на льду
Результаты | Танцы на льду, ритм-танец
- Василиса КАГАНОВСКАЯ — Валерий АНГЕЛОПОЛ — 72.95
- Софья ТЮТЮНИНА — Александр ШУСТИЦКИЙ — 72.81
- Ирина ХАВРОНИНА — Дарио ЧИРИЗАНО — 71.46
- Софья ЛЕОНТЬЕВА — Даниил ГОРЕЛКИН — 67.1
- Алиса ОВСЯНКИНА — Матвей САМОХИН — 65.26
- Маргарита СВИСТУНОВА — Дмитрий СТУДЕНИКИН — 64.22
- Екатерина КАТАШИНСКАЯ — Матвей ГРАЧЕВ — 63.94
- Анна ЩЕРБАКОВА — Егор ГОНЧАРОВ — 62.71
- Екатерина РЫБАКОВА — Иван МАХНОНОСОВ — 62.62
- София КАЧУШКИНА — Олег МУРАТОВ — 60.38
- Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ — Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ — 60.13
- София АЛЕКСОВА — Илья ВЛАДИМИРОВ — 59.75
- Елизавета МАЛЕИНА — Григорий РОДИН — 57.81
- Анна КОЛОМЕНСКАЯ — Артём ФРОЛОВ — 56.83
- Полина КОЧЕРЫГИНА — Евгений АРТЮЩЕНКО — 52.29
Трансляции
Все соревнования первенства России по фигурному катанию среди юниоров-2022 в прямом эфире доступны на сайте Первого канала.
Расписание
20 января, четверг
- 14.00 – 16.25 Юноши, короткая программа
- 16.40 – 17.10 Открытие соревнований
- 17.25 – 19.50 Девушки, короткая программа
- 20.05 – 22.15 Танцы на льду, ритм танец
21 января, пятница
- 13.15 – 15.50 Юноши, произвольная программа
- 16.05 – 18.40 Девушки, произвольная программа
- 18.50 – 19.20 Награждение победителей
- 19.35 – 21.20 Пары, короткая программа
22 января, суббота
- 12.00 – 14.20 Танцы на льду, произвольный танец
- 14.40 – 16.35 Пары, произвольная программа
- 17.00 – 17.30 Награждение победителей