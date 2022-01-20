Фигурное катание. Первенство России среди юниоров-2022: итоги, полные результаты и видео прокатов

18–20 января в Саранске проходит первенство России среди юниоров по фигурному катанию. Olympics собрал для вас полные результаты во всех дисциплинах, а также видео прокатов лучших юных фигуристов страны.

Юноши

Результаты | Юноши, короткая программа

Егор РУХИН — 86.09 Артем КОВАЛЕВ — 85.02 Илья ЯБЛОКОВ — 83.22 Андрей АНИСИМОВ — 82.63 Кирилл САРНОВСКИЙ — 81.2 Николай УГОЖАЕВ — 79.87 Даниил ФЕДОСИМОВ — 73.87 Кирилл АНДРУСИК — 72.43 Федор ЗОНОВ — 71.99 Николай КОЛЕСНИКОВ — 71.79 Владислав ДИКИДЖИ — 70.67 Иван ПОПОВ — 70.01 Григорий ФЕДОРОВ — 67.16 Тимофей ПЛАТОНОВ — 66.04 Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ — 65.71 Макар ПУЗИН — 65.41 Эдуард КАРАРТЫНЯН — 64.35 Максим БЕЛЯВСКИЙ — 63.25

Девушки

Результаты | Девушки, короткая программа

Софья АКАТЬЕВА — 78.84 Софья САМОДЕЛКИНА — 75.51 Аделия ПЕТРОСЯН — 71.97 Вероника ЖИЛИНА — 69.91 Алина ГОРБАЧЕВА — 68.72 Софья МУРАВЬЕВА — 68.38 Мария ЗАХАРОВА — 68.1 Алиса ДВОЕГЛАЗОВА — 67.58 Софья ТИТОВА — 66.81 Елизавета КУЛИКОВА — 66.39 Любовь РУБЦОВА — 65.1 Виктория МОРОЗОВА — 64.46 Ульяна ШИРЯЕВА — 63.58 Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО — 63.57 Инга ГУРГЕНИДЗЕ — 61.63 Наталия ЛАГУТОВА — 58.67 Анастасия ЗИНИНА — 57.32 София ЗАХАРОВА — 51.68

Юниоры. Танцы на льду

Результаты | Танцы на льду, ритм-танец

Василиса КАГАНОВСКАЯ — Валерий АНГЕЛОПОЛ — 72.95 Софья ТЮТЮНИНА — Александр ШУСТИЦКИЙ — 72.81 Ирина ХАВРОНИНА — Дарио ЧИРИЗАНО — 71.46 Софья ЛЕОНТЬЕВА — Даниил ГОРЕЛКИН — 67.1 Алиса ОВСЯНКИНА — Матвей САМОХИН — 65.26 Маргарита СВИСТУНОВА — Дмитрий СТУДЕНИКИН — 64.22 Екатерина КАТАШИНСКАЯ — Матвей ГРАЧЕВ — 63.94 Анна ЩЕРБАКОВА — Егор ГОНЧАРОВ — 62.71 Екатерина РЫБАКОВА — Иван МАХНОНОСОВ — 62.62 София КАЧУШКИНА — Олег МУРАТОВ — 60.38 Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ — Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ — 60.13 София АЛЕКСОВА — Илья ВЛАДИМИРОВ — 59.75 Елизавета МАЛЕИНА — Григорий РОДИН — 57.81 Анна КОЛОМЕНСКАЯ — Артём ФРОЛОВ — 56.83 Полина КОЧЕРЫГИНА — Евгений АРТЮЩЕНКО — 52.29

Трансляции

Все соревнования первенства России по фигурному катанию среди юниоров-2022 в прямом эфире доступны на сайте Первого канала.

Расписание

20 января, четверг

14.00 – 16.25 Юноши, короткая программа

16.40 – 17.10 Открытие соревнований

17.25 – 19.50 Девушки, короткая программа

20.05 – 22.15 Танцы на льду, ритм танец

21 января, пятница

13.15 – 15.50 Юноши, произвольная программа

16.05 – 18.40 Девушки, произвольная программа

18.50 – 19.20 Награждение победителей

19.35 – 21.20 Пары, короткая программа

22 января, суббота