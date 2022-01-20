Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов-2022: где смотреть, что ждать

В столице Эстонии стартует чемпионат четырех континентов-2022 по фигурному катанию, являющийся своеобразным аналогом чемпионата Европы. Он пройдет с 20 по 23 января.

В этот раз его принимает тот же город, что и первенство Старого света. Все из-за пандемии. Именно из-за нее соревнования перенесли из Тяньцзина в Таллинн. Т.к. Олимпийские игры совсем близко: до них остается две недели, то многие страны-участницы чемпионата четырех континентов решили послать в Эстонию не сильнейшие составы, избегая двух дальних перелетов накануне Игр для участников Олимпиады.

В отсутствие звезд первой величины отметим все же ряд интересных фигуристов. В танцах на льду внимание будет приковано к Кане Мурамото и Дайсукэ Такахаси. Дайсукэ является бронзовым призером Игр-2010 и чемпионом мира-2010 в одиночном катании, Кана выигрывала бронзу на чемпионате четырех континентов-2018 в паре с Крисом Ридом. На Гран-при в Японии в этом сезоне Мурамото и Такахаси стали шестыми, а также вторыми на чемпионате страны.

В одиночном катании интересно будет посмотреть на корейца Джунхван Ча (бронзового призера финала Гран-при 2018/2019, шестикратного чемпиона Южной Кореи), японцев Као Миуру (4-е место на чемпионате страны и 1-е на чемпионате Японии среди юниоров), Казуки Тамоно, ставшего третьим на этапе Гран-при в Сочи и пятым на чемпионате Японии, а также на Сену Мияке (6-е место на национальном первенстве).

В женском одиночном катании выступит вся первая тройка чемпионата Южной Кореи этого сезона: Ю Ен, Елим Ким, Хаен Ли.

В парном катании поборются за медали бронзовые призеры чемпионата США Одри Лу и Миша Митрофанов.

Посмотреть турнир можно на сайте Евроспорта и в приложении Eurosport только на территории России

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию

Расписание

20 января

13.35 Танцы на льду, ритм-танец

16.00 Пары, короткая программа

18.30 Женщины, короткая программа

21 января

13.20 Мужчины, короткая программа

19.20 Танцы на льду, произвольный танец

22 января

13.30 Женщины, произвольная программа

19.50 Пары, произвольная программа

23 января

12.47 Мужчины, произвольная программа

18.30 Показательные выступления