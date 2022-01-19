Фигурное катание. Первенство России среди юниоров-2022: расписание, участники, трансляции

20-22 января в столице Мордовии, Саранске, состоится первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

В турнире, который пройдет на льду открывшейся в минувшем декабре многофункциональной «Саранск Арены», примут участие 18 одиночников и одиночниц, 12 спортивных пар и 15 танцевальных дуэтов.

Женское одиночное катание

В женском одиночном катании борьба за титул ожидается не менее напряженной, чем на взрослом чемпионате России месяцем ранее.

Отметим, что пять участниц нынешних соревнований должны были принять участие в финале Гран-при среди юниоров. Это Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Муравьева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина. Но турнир был отменен из-за коронавируса. Так что именно в Саранске встретится весь цвет подрастающего поколения в этом виде фигурного катания.

Софья Акатьева будет защищать титул, завоеванный год назад в Красноярске. В этом сезоне ученица школы Этери Тутберидзе выиграла два этапа Гран-при среди юниоров – в том же Красноярске и Гданьске. Софья стала первой фигуристкой, исполнившей в программе три четверных прыжка (два из них в каскаде) и тройной аксель.

Аделия Петросян, также представляющая «Хрустальный», на первенстве России среди юниоров-2021 стала серебряным призером. В серии Гран-при Аделия завоевала бронзу на этапе в Кошице и золото – в Любляне. Но особый фурор Петросян произвела в Петербурге на чемпионате страны среди взрослых. В произвольной она исполнила два четверных риттбергера, прыжка, который редко исполняется даже мужчинами-одиночниками, и заняла 4-е место.

Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева – бронзовый призер прошлогоднего первенства, которая вошла в состав участниц финала Гран-при, выиграв этап в Линце и став второй в Кошице. На чемпионате России в Северной столице Софья в короткой программе выполнила тройной аксель и стала третьей в этом виде и шестой в итоге.

Вероника Жилина в сентябре 2021-го выиграла этап Гран-при в Словакии, продемонстрировав три четверных прыжка в произвольной программе. Но была вынуждена пропустить второй из-за травмы ноги. В какой сейчас форме еще одна представительница «Ангелов Плющенко», увидим в Саранске.

Анастасия Зинина стала второй на этапе в Красноярске и третьей – в Линце. В Сибири Настя выполнила два четверных тулупа, один из них в каскаде с двойным. Правда, второй тулуп получил сбавки.

Софья Самоделкина увезла с серии Гран-при бронзу (из Красноярска) и серебро (из Любляны), а на взрослом чемпионате России-2022 стала пятой. Ученица Сергея Давыдова стремится исполнить в произвольной по три четверных прыжка, но не всегда все они получаются докрученными.

Мужское одиночное катание

В мужском одиночном катании среди фаворитов значится Егор Рухин, бронзовый призер прошлогоднего турнира. Он стал серебряным призером этапа Гран-при в Красноярске и бронзовым – в Гданьске.

Илья Яблоков также поборется за победу. В этом сезоне ученик Виктории Буцаевой выиграл этап в Любляне и стал вторым в Кошице.

Еще один российский фигурист, отобравшийся в юниорский финал Гран-при – Глеб Лутфуллин, к сожалению, пропустит первенство России. У ученика Алексея Мишина температура.

Кирилл Сарновский из «Ангелов Плющенко» своими результатами на старте сезона тоже застолбил себе место в числе претендентов на призовое место в Саранске. Кирилл выиграл этап Гран-при в Кошице и стал третьим в Линце.

Парное катание

В парном катании выделяется дуэт Юлия Артемьева – Дмитрий Назарычев. Действующие чемпионы России среди юниоров успешно выступили в этом сезоне во взрослой серии Гран-при. Ученики Павла Слюсаренко завоевали бронзу на этапе в Турине и серебро – в Гренобле, а также стали пятыми на чемпионате России-2022.

Серебряные призеры первенства России среди юниоров-2022 Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, перешедшие от Людмилы Великовой к Федору Климову, стали на этапе в Кошице четвертыми.

Финалистов нынешней юниорской серии Гран-при представят Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков (победившие на этапах в Красноярске и Гданьске), Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (1-е место на этапе в Кошице, 2-е – в Линце), Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (2-е место в Красноярске и 1-е в Линце), Екатерина Петушкова – Евгений Маликов (3-е место в Красноярске и 2-е – в Гданьске).

Танцы на льду

В танцах на льду претендентами на победу видятся Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, победители Юношеских Олимпийских игр-2020, а также бронзовые призеры первенства России среди юниоров-2021. В этом сезоне ученики Алексея Горшкова выиграли этапы серии Гран-при в Красноярске и Гданьске.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол давно обратили на себя внимание и также в числе фаворитов. Ученики Анжелики Крыловой (которая в паре с дядей Ангелопола Олегом Овсянниковым завоевала титул чемпионки мира-1999 и выиграла серебро на Играх-1998) показывают не по годам зрелое и глубокое катание. В 2021-м дуэт стал вторым на этапе Гран-при в Кошице и первым в Любляне.

Екатерина Рублева и Иван Шефер, призеры чемпионатов России 2007-2010, работают с Софьей Тютюниной и Александром Шустицким, ставшими на Играх в Лозанне 2 года назад вторыми. В этом сезоне фигуристы выиграли в Линце и стали третьими в Кошице.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, представляющие группу Ирины Жук и Александра Свинина, обратили на себя внимание вторым результатом на красноярском этапе Гран-при.

Трансляции

Все соревнования первенства России по фигурному катанию среди юниоров-2022 в прямом эфире доступны на сайте Первого канала.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров-2022

Расписание

20 января, четверг

14.00 – 16.25 Юноши, короткая программа

16.40 – 17.10 Открытие соревнований

17.25 – 19.50 Девушки, короткая программа

20.05 – 22.15 Танцы на льду, ритм танец

21 января, пятница

13.15 – 15.50 Юноши, произвольная программа

16.05 – 18.40 Девушки, произвольная программа

18.50 – 19.20 Награждение победителей

19.35 – 21.20 Пары, короткая программа

22 января, суббота

12.00 – 14.20 Танцы на льду, произвольный танец

14.40 – 16.35 Пары, произвольная программа

17.00 – 17.30 Награждение победителей