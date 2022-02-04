Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Полина Болгарева сделала первый хет-трик на Олимпиаде  

В своем стартовом матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине женская сборная ОКР одержала победу над командой Швейцарии – 5:2. Три шайбы в ворота голкипера соперниц Андреа Брандли провела нападающая Полина Болгарева, оформившая первый хет-трик на олимпийском хоккейном турнире в Пекине.

Из-за болезни шестерых хоккеисток в заявке сборной ОКР на этот матч было всего 18 полевых игроков – шесть защитниц и 12 нападающих. И несмотря на убедительный итоговый результат, игра сложилась очень непросто для команды Евгения Бобарико, о чем наглядно свидетельствует статистика бросков – всего 31:30 в пользу сборной ОКР. Дважды хоккеистки ОКР выходили вперед (сначала отличилась Екатерина Добродеева, а затем Полина Болгарева), и оба раза команда Швейцарии сравнивала счет. Причем обе свои шайбы швейцарки забросили в неравных составах. В первом периоде Лара Шталдер реализовала большинство, а во втором Алина Мюллер отличилась уже в ситуации, когда численное преимущество было у команды ОКР.

Пожалуй, ключевым моментом этого матча стало то, как команда Евгения Бобарико реагировала на пропущенные шайбы. В обоих случаях почти сразу после гола в свои ворота сборная ОКР восстанавливала преимущество в счете. В первом периоде ей понадобилось для этого всего 13 секунд, во втором чуть больше – около трех с половиной минут. Зато эта третья шайба в ворота сборной Швейцарии, заброшенная на 31-й минуте Анной Шибановой броском от синей линии, внесла окончательный перелом в игру. После нее не только преимущество в счете, но и игровое превосходство команды сборной ОКР стало весьма ощутимым.

Главным событием второй половины встречи стали две шайбы, заброшенные Полиной Болгаревой, позволившие нападающей команды ОКР оформить хет-трик, чего не смогла сделать накануне ни одна из хоккеисток сборных Канады и США, добившихся крупных побед на старте Олимпиады. Так что на данный момент именно Болгарева возглавила список лучших снайперов олимпийского хоккейного турнира. При этом она провела на льду в матче со Швейцарией всего 13 минут и 28 секунд – далеко не лучший показатель в составе команды ОКР. Хет-трик стал украшением встречи, но в целом можно сказать, что итоговый счет 5:2 вполне отражает соотношение сил в этой игре, так как сборная ОКР на протяжении большей части встречи выглядела предпочтительнее соперниц.

Сегодня состоялся также один матч команд группы В, в котором свою первую на домашней Олимпиаде одержала сборная Китая, победившая команду Дании – 3:1. По стечению обстоятельств все три матча турнира, состоявшиеся в группе В, завершились с одним и тем же итоговым счетом. Но можно не сомневаться, что это однообразие результатов продлится недолго.

Завтра олимпийский хоккейный турнир среди женщин будет продолжен. И хоккеисткам ОКР в этот день предстоит матч против гораздо более сложного, чем Швейцария, соперника – их ожидает встреча с действующими олимпийскими чемпионками из сборной США. Напомним, что по формуле женского хоккейного турнира Игр в Пекине в плей-офф попадают все пять сборных, выступающих на предварительной стадии в сильнейшей группе А.

Прямая трансляция матча ОКР – США на женском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине – 5 февраля в 16:10 на каналах «Матч ТВ» и «Матч. Арена».

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