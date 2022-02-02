Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Шансы и состав команды ОКР, расписание матчей, фавориты

Соревнования по хоккею среди женщин на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 3 по 17 февраля 2022 года. Будут разыгран один комплект наград, и сборная ОКР входит в число претендентов на медали.

Главными фаворитами женского хоккейного турнира Игр в Пекине, как и на большинстве крупных соревнований, являются две североамериканские сборные – Канада и США. Именно эти две команды выиграли все шесть состоявшихся на данный момент олимпийских турниров по женскому хоккею: четыре комплекта золотых медалей у сборной Канады, два – у американок. При этом в финальных матчах Игр они неизменно встречались именно друг с другом. Так что и в Пекине с большой долей вероятности можно предположить в финале именно встречу двух принципиальных команд-соперниц с североамериканского континента.

Российская команда ни разу не становилась призером Олимпиад, но дважды в течение последнего десятилетия (в 2013 и в 2016 годах) выигрывала бронзовые медали чемпионатов мира. И на Олимпиаде в Пекине хоккеистки сборной ОКР определенно входят в число соискательниц наград. Состав у команды на Играх в Пекине довольно опытный. Достаточно сказать, что почти половина хоккеисток сборной ОКР (10 из 23) становились призерами чемпионатов мира, то есть имеют опыт успешных выступлений на самом высоком уровне. А защитницы Ангелина Гончаренко и Анна Шибанова, а также нападающие Людмила Белякова, Елена Дергачева, Александра Вафина, Валерия Павлова и Ольга Сосина имеют в своем активе по две бронзы мировых чемпионатов.

Главными конкурентками сборной ОКР в борьбе за попадание на олимпийский пьедестал Пекина, помимо команд Канады и США, являются хоккеистки Финляндии, которые в 2019 году стали серебряными медалистками чемпионата мира. И едва не сотворили самую громкую сенсацию в истории женского хоккея, уступив в финале сборной США лишь в драматичном овертайме, по ходу которого уже праздновали победу. Тогда «золотой гол» финской команды был отменен лишь после долгого видеопросмотра.

Формула женского хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине предполагает для команд группы А возможность набирать форму по ходу соревнований – все пять команд сильнейшей группы все равно выступят в плей-офф. Причем команды, занявшие на групповом этапе четвертое и пятое места, встретятся в четвертьфинале между собой, а трем лучшим командам группы А на этой стадии достанутся в соперницы представительницы группы В.

Полный состав сборной ОКР с более подробной информацией о хоккеистках можно посмотреть здесь.

Женский хоккей на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание игр.

Время начала матчей — московское.

Матчи сборной ОКР на групповой стадии:

4 февраля, пятница

ОКР – Швейцария. Начало в 7:10

5 февраля, суббота

ОКР – США. Начало в 16:10

7 февраля, понедельник

ОКР – Канада. Начало в 7:10

8 февраля, вторник

ОКР – Финляндия. Начало в 16:10

Расписание матчей плей-офф

11 февраля, пятница

Четвертьфинал. Начало в 7:10

Четвертьфинал. Начало в 16:10

12 февраля, суббота

Четвертьфинал. Начало в 7:10

Четвертьфинал. Начало в 11:40

14 февраля, понедельник

Полуфинал. Начало в 7:10

Полуфинал. Начало в 16:10

16 февраля, среда

Матч за третье место. Начало в 14:30

17 февраля

Финал. Начало в 7:10

Все, что надо знать об олимпийском турнире по хоккею в Пекине, читайте здесь

📅 Полный календарь международных соревнований по хоккею в 2022 году смотрите здесь

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