Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. США и Канада забросили 17 шайб на двоих

В стартовом матче женского хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине в группе А сборная Канады буквально разгромила команду Швейцарии – 12:1. А вечером действующие олимпийские чемпионки из сборной США уверенно взяли верх над хоккеистками Финляндии – 5:2.

В матче Канады и Швейцарии уже к исходу 8-й минуты команда из Страны Кленового листа вела – 2:0, причем обе шайбы были на счету Сары Филье. Как выяснилось впоследствии, и то, и другое стало трендами первого хоккейного матча нынешней Олимпиады – на протяжении всей встречи канадки продолжили забрасывать шайбы, а хоккеистки этой команды делать дубли. К истечение игрового времени в воротах голкипера сборной Швейцарии Андреа Брандли, которой оставалось только посочувствовать, побывали 12 шайб. А сразу четыре хоккеистки команды Канады оформили в этой встрече по дублю, став авторами двух шайб каждая – помимо Сары Филье, ими стали Блэйр Тарнбулл, Лаура Стейси и Натали Спунер. В итоге – сверхкрупная победа чемпионок мира-2021, которые в Пекине явно нацелены вернуть себе утраченный в 2018 году в Пхенчхане титул олимпийских чемпионок.

Хоккеистки сборной США празднуют свой очередной успех в матче с Финляндией Фото © geGETTY IMAGES

Матч сборных США и Финляндии тоже сложился для фаворита, которым и тут была североамериканская команда, довольно легко, хотя его итоговый результат оказался гораздо более скромным. Однако счет бросков по воротам, нанесенных командами, абсолютно красноречив – 52:12 в пользу сборной США. Голкипер сборной Финляндии Анни Кейсала совершила в этот вечер героические 47 сейвов, но это не помогло ее команде хотя бы навязать американкам борьбу. Оставалось только вспоминать, что в 2019 году эти сборные встречались друг с другом в финале чемпионата мира, и финские хоккеистки были буквально в шаге от исторической победы – в овертайме того матча они забили «золотой гол», уже начали праздновать победу, но после очень длительного просмотра видео арбитры отменили взятие ворот, зафиксировав помеху вратарю. Сейчас о том примерном равенстве сил, когда все могла решить одна шайба, говорить уже не приходилось. Сборная США уже после двух периодов вела – 4:0, и даже две шайбы одного из лидеров сборной Финляндии Сюзанны Тапани, заброшенные ей в третьей 20-минутке, уже не могли изменить ход встречи. Как и канадки, хоккеистки США выиграли свою стартовую встречу на Олимпиаде, что называется, за явным преимуществом. И в их составе, к слову, нашлись два игрока, которые отметились дублями на старте Игр в Пекине – по две шайбы на счету Алекс Карпентер и Кендалл Койн Скофилд.

Первый день олимпийского женского хоккейного турнира подтвердил большинство прогнозов, согласно которым в финале должны встретиться именно хоккеистки Канады и США. Как это и было на всех предыдущих Олимпиадах, начиная с 1998 года, когда женский хоккей дебютировал в программе Игр.

Все, что надо знать об олимпийском турнире по хоккею в Пекине, читайте здесь

📅 Полный календарь международных соревнований по хоккею в 2022 году смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях