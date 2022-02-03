Пекин-2022 | Хоккей. Женщины. Россия – Швейцария: что ждать, где смотреть 

Первым соперником команды Евгения Бобарико на женском турнире по хоккею Олимпийских игр в Пекине станет сборная Швейцарии. В своем стартовом матче швейцарки с крупным счетом уступили сегодня команде Канады – 1:12, но этому результату не стоит придавать чересчур большого значения. Швейцарская сборная традиционно не может оказать серьезного сопротивления двух главным фаворитам любых турниров по женскому хоккею – сборным Канады и США. А вот в противостоянии с другими соперниками может быть очень опасна.

Достаточно вспомнить, что на чемпионате мира-2021 команда ОКР обменялась победами со Швейцарией, причем одержала победу на групповой стадии, а вот уступила соперницам в гораздо более важном четвертьфинальном матче, прекратив на этом борьбу за медали. Тогда сборная ОКР вела после первого периода – 2:0, но в итоге все решилось лишь в овертайме (3:2 в пользу команды Швейцарии), и этот матч наверняка оставил болезненные воспоминания у хоккеисток команды ОКР. И возможность взять реванш предоставляется им на Олимпиаде. Ситуация осложняется тем, что к своему первому матчу на нынешних Играх сборная ОКР подходит с кадровыми проблемами, потеряв из-за болезни сразу шесть хоккеисток.

- Отсутствие шестерых ведущих игроков – это, конечно, очень большая потеря, - признала в интервью для информационных ресурсов ОКР капитан команды Анна Шохина. – Но, к сожалению, так случилось. Девочкам – выздоровления, а мы будем биться пока без них.

Стоит отметить и еще одну важную особенность предстоящего матча. Формула женского турнира Олимпийских игр в Пекине полностью повторяет ту, которая применяется в последние годы на чемпионатах мира. При этом все пять команд сильнейшей группы А гарантированно попадают в четвертьфинал, и сборные, занявшие на предварительной стадии четвертое и пятое место, встретятся в первом матче плей-офф именно между собой. Таким образом, совершенно не исключен вариант повторения сюжета прошлогоднего чемпионата мира, когда встреча сборных ОКР и Швейцарии в группе стала, по сути, лишь прелюдией к их главному очному противостоянию – уже на стадии четвертьфинала.

Словом, соперник в первом матче олимпийского турнира у команды ОКР – очень принципиальный, и при этом хорошо знакомый. Достаточно сказать, что в Пекине за сборную Швейцарии выступают все три хоккеистки, которые забрасывали шайбы в ворота сборной ОКР в памятном четвертьфинале ЧМ-2021 – Эвелина Раселли, Фебе Штаенц и Лаура Циммерманн. Да и в целом состав у команды главного тренера Колина Мюллера в последние годы остается весьма стабильным. Так что о сегодняшнем поражении Швейцарии от канадок со счетом 1:12 хоккеисткам сборной ОКР лучше всего на время просто забыть. Завтра игра будет совсем иной.

Прямая трансляция матча ОКР – Швейцария на женском хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине – 4 февраля в 7:10 на канале «Матч ТВ».

Все, что надо знать об олимпийском турнире по хоккею в Пекине, читайте здесь

📅 Полный календарь международных соревнований по хоккею в 2022 году смотрите здесь

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях