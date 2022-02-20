Спортивный гид по Пекину-2022: ключевые моменты зимних Олимпийских игр

От ярких выступлений Айлин (Эйлин) Гу до эмоционального прощания Шона Уайта – предлагаем заново пережить лучшие моменты соревнований, которые длились 16 дней.

Просто нажимайте на название любого из 15 видов спорта и окунитесь в атмосферу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Горнолыжный спорт

От золотого дубля Мишель Гизин до стремительного возвращения Софии Годжи – соревнования по горнолыжному спорту прошли в по-настоящему зимних условиях.

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Биатлон

Кентен Фийон Майе, Марте Олсбю-Ройселанн и Йоханнес Бё – все эти спортсмены завоевали в Пекине по пять медалей. В команде ROC больше всего наград у Эдуарда Латыпова – он выиграл три бронзовые медали.

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Бобслей

Кейли Хамфрис стала первой олимпийской чемпионкой в женском монобобе и завоевала свою третью медаль на зимних Олимпийских играх. В Национальном санно-бобслейном центре Яньцина было еще много интересного.

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Лыжные гонки

Йоханнес Клэбо привезет домой четыре олимпийские медали, завоеванные в Чжанцзякоу. Тремя наградами может похвастаться Ийво Нисканен. Но самый титулованный лыжник Пекина-2022 – Александр Большунов с пятью медалями, три из которых золотые. Среди женщин блистала Наталья Непряева, собравшая коллекцию из бронзы, серебра и золота.

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Керлинг

Успешнее всех выступила сборная Швеции. Скандинавы взяли медали во всех трех дисциплинах.

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Фигурное катание

В мужской одиночной программе не было равных Натану Чену, в женских прокатах лучшей была Анна Щербакова. Никита Кацалапов и Виктория Синицина здорово выступили в танцах на льду и завоевали серебро.

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Хоккей с шайбой

В женском турнире традиционно сильны оказались хоккеистки из Канады, выигравшие золотые медали. У мужчин олимпийское золото завоевала Финляндия. В финале эта команда обыграла хоккеистов ROC.

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Санный спорт

Золото всех четырех дисциплин забрали спортсмены из Германии. В женских соревнованиях на подиум удалось пробиться Татьяне Ивановой из команды ROC.

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Лыжное двоеборье

Норвежец Йорген Гробак установил историческое достижение – он стал первым спортсменом, выигравшим четыре золота на Олимпийских играх в лыжном двоеборье.

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Шорт-трек

Команда ROC праздновала успех в мужских соревнованиях. В забеге на 1000м Семен Елистратов взял бронзу, а в забеге на 500м Константин Ивлиев выиграл серебро.

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Скелетон

Еще один вид спорта, в котором никто не смог дотянуться до атлетов из Германии. У мужчин был лучшим Кристофер Гротхер, а среди женщин сильнейшей оказалась Ханна Найзе.

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Прыжки с трамплина

Один из самых неожиданных подиумов для команды ROC случился в смешанных соревнованиях по прыжкам с трамплина. В этой дисциплине Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов завоевали серебряные награды.

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Сноуборд

Наиболее успешно соревнования по сноуборду прошли для американки Линдси Джекобеллис, которая завоевала две золотые медали. Вик Уайлд из команды ROC выиграл бронзу в параллельном гигантском слаломе.

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Конькобежный спорт

Больше всего медалей (12) в конькобежном спорте ожидаемо завоевали представители Нидерландов. От команды ROC на подиум поднялись Ангелина Голикова, выигравшая бронзу в забеге на 500м, а также Даниил Алдошкин, Руслан Захаров и Сергей Трофимов, занявшие второе место в командной гонке.

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Фристайл

Илья Буров и Сергей Ридзик повторили достижения Пхенчхана-2018 и завоевали по еще одной бронзе в Пекине. Анастасия Смирнова также заняла третье место на дебютной Олимпиаде.

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