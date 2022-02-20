Итоги соревнований в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине: лучшие истории, моменты и рекорды

Лыжные гонки остаются главным местом добычи золотых медалей для сборной Норвегии на зимних Олимпийских играх. Стандарты норвежцев в этом виде спорта так высоки, что восемь медалей в Пекине-2022 могут даже выглядеть плохим результатом. Дело в том, что в Пхенчхане-2018 медалей было 14.

Один из тех, кто оказал норвежцам ожесточенное сопротивление – Александр Большунов. Он завоевал медаль в каждой дисциплине, в которой принимал участие - три золота,серебро и бронза. Чуть хуже выступил Йоханнес Клебо, у которого четыре медали. У норвежца явно были проблемы на дальних дистанциях. Наконец, нужно отметить финна Ийво Нисканена, в активе которого по одной медали каждого достоинства.

Если же говорить о женских соревнованиях, по несколько медалей завоевали представительница ROC Наталья Непряева, шведки Йонна Сундлинг и Мая Дальквист, американка Джесси Диггинс, финка Кертту Нисканен норвежка Тереза Йохауг, а также немки Виктория Карл и Катарина Хенниг.

Представляем обзор соревнований по лыжным гонкам в Пекине-2022. В этом виде спорта испытание на прочность характера проходит абсолютно каждый участник.

Три лучших момента

1. Идеальная замена в сборной Германии

Пожалуй, в Пекине-2022 многих удивила женская сборная Германии, завоевавшая медали в обеих командных дисциплинах. В женском командном спринте немки выиграли увлекательный финиш, опередив Швецию и ROC меньше чем на секунду.

Победа Германии еще более примечательна, если учесть, что пересекшая финишную черту Виктория Карл вообще не должна была участвовать. Она заменила Катерину Зауэрбрай, которая снялась с соревнований.

«Просто невероятно и очень приятно, что мы завоевали золото. Считаю, это очень важно для нас, особенно после серебра в эстафете 4х5км. Это очень важно для лыжных гонок в Германии», – заявила радостная победительница Катарина Хенниг.

Виктория Карл пересекает финишную черту в женском командном спринте на радость Катарине Хенниг Фото © 1 Getty Images

2. Александр Большунов: золотые медали и золотые ботинки

Облегчение было главной эмоцией в первый день соревнований, когда были разыграны медали в скиатлоне (30км у мужчин и 15км у женщин). 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг завоевала свое первое олимпийское золото. Ничуть не меньше радовался своей победе Александр Большунов, который в Пхенчхане-2018 выиграл три серебра и бронзу.

«Не могу выразить свои чувства. Пока еще не осознал, что являюсь олимпийским чемпионом. В этом месяце я очень верил в себя и понимал, что должен стать олимпийским чемпионом. Очень рад, что мне удалось сделать это уже в первом виде программы», – отметил Большунов.

В итоге Большунов завоевал в Пекине пять медалей. Он победил в масс-старте на 50км, который был сокращен до 30км из-за погодных условий, и пришел на церемонию награждения в золотых ботинках.

Золотые ботинки Александра Большунова, выигравшего мужской масс-старт Фото © 2022 Getty Images

3. Нисканен дожидается на финише колумбийца Карлоса Андреса Кинтану

Финн Ийво Нисканен победил в гонке на 15км классическим стилем, завоевав свое третье олимпийское золото. Конечно, он мог праздновать победу с товарищами по команде или просто пойти отдыхать, но вместо этого предпочел дождаться на финише последнего лыжника соревнований – колумбийца Карлоса Андреса Кинтану. Очень эмоциональный момент! #StrongerTogether

«Я сказал ему, что он молодец. Нужно с уважением относиться ко всем спортсменам. Каждый из нас проделал большую работу, чтобы оказаться здесь. И я очень рад, что был там, когда он финишировал», – сказал журналистам Нисканен. – Такое уважение очень нужно Олимпийским играм. У маленьких стран нет того бюджета, который есть у грандов. Но каждый лыжник должен гордиться тем, что выступал на Олимпиаде».

Что они сказали

«Александр Большунов жил в моей голове пять дней, но теперь его там нет», –

финн Ийво Нисканен после победы над главным соперником на дистанции 15км классическим стилем через пять дней после того, как проиграл Большунову в скиатлоне

«Это большая победа для Германии. Когда мы отправлялись на Олимпиаду, никто не говорил, что мы вернемся домой с золотом. Но мы возвращаемся с золотом. Просто невероятно», –

немка Виктория Карл после победы в командном спринте

«Когда я еду на соревнования, в одной сумке весь мой инвентарь, лыжные ботинки, перчатки и все остальное. В другой сумке у меня хлеб. Много хлеба. Даже не знаю сколько именно. Наверное, буханок 20 или что-то такое. Это очень важно. У меня были бы проблемы с желудком без него. Я действительно очень в нем нуждаюсь», –

норвежец Йоханнес Клебо, который не переносит глютен и возит с собой на все соревнования хлеб, который испекла бабуля

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Скиатлон 7,5км + 7,5км, женщины

Золото: Тереза Йохауг (NOR)

Серебро: Наталья Непряева (ROC)

Бронза: Тереза Штадлобер (AUT)

Скиатлон 15км + 15км, мужчины

Золото: Александр Большунов (ROC)

Серебро: Денис Спицов (ROC)

Бронза: Ийво Нисканен (FIN)

Спринт, свободный стиль, женщины

Золото: Йонна Сундлинг (SWE)

Серебро: Мая Дальквист (SWE)

Бронза: Джессика Диггинс (USA)

Спринт, свободный стиль, мужчины

Золото: Йоханнес Клебо (NOR)

Серебро: Федерико Пеллегрино (ITA)

Бронза: Александр Терентьев (ROC)

10км, классический стиль, женщины

Золото: Тереза Йохауг (NOR)

Серебро: Кертту Нисканен (FIN)

Бронза: Криста Пярмякоски (FIN)

15км, классический стиль, мужчины

Золото: Ийво Нисканен (FIN)

Серебро: Александр Большунов (ROC)

Бронза: Йоханнес Клебо (NOR)

Эстафета 4х5км, женщины

Золото: ROC

Серебро: Германия

Бронза: Швеция

Эстафета 4х10км, мужчины

Золото: ROC

Серебро: Норвегия

Бронза: Франция

Командный спринт, классический стиль, женщины

Золото: Германия

Серебро: Швеция

Бронза: ROC

Командный спринт, классический стиль, мужчины

Золото: Норвегия

Серебро: Финляндия

Бронза: ROC

Масс-старт 50км, свободный стиль, мужчины (сокращен до 30км из-за погодных условий)

Золото: Александр Большунов (ROC)

Серебро: Иван Якимушкин (ROC)

Бронза: Симен Хегстад Крюгер (NOR)

Масс-старт 30км, свободный стиль, женщины

Золото: Тереза Йохауг (NOR)

Серебро: Джесси Диггинс (USA)

Бронза: Кертту Нисканен (FIN)