Итоги соревнований в лыжных гонках на Олимпиаде-2022 в Пекине: лучшие истории, моменты и рекорды
Доминирующей силой в лыжных гонках остаются норвежцы, но в Чжанцзякоу себя проявили и представители ROC, а также другие скандинавские страны
Лыжные гонки остаются главным местом добычи золотых медалей для сборной Норвегии на зимних Олимпийских играх. Стандарты норвежцев в этом виде спорта так высоки, что восемь медалей в Пекине-2022 могут даже выглядеть плохим результатом. Дело в том, что в Пхенчхане-2018 медалей было 14.
Один из тех, кто оказал норвежцам ожесточенное сопротивление – Александр Большунов. Он завоевал медаль в каждой дисциплине, в которой принимал участие - три золота,серебро и бронза. Чуть хуже выступил Йоханнес Клебо, у которого четыре медали. У норвежца явно были проблемы на дальних дистанциях. Наконец, нужно отметить финна Ийво Нисканена, в активе которого по одной медали каждого достоинства.
Если же говорить о женских соревнованиях, по несколько медалей завоевали представительница ROC Наталья Непряева, шведки Йонна Сундлинг и Мая Дальквист, американка Джесси Диггинс, финка Кертту Нисканен норвежка Тереза Йохауг, а также немки Виктория Карл и Катарина Хенниг.
Представляем обзор соревнований по лыжным гонкам в Пекине-2022. В этом виде спорта испытание на прочность характера проходит абсолютно каждый участник.
Три лучших момента
1. Идеальная замена в сборной Германии
Пожалуй, в Пекине-2022 многих удивила женская сборная Германии, завоевавшая медали в обеих командных дисциплинах. В женском командном спринте немки выиграли увлекательный финиш, опередив Швецию и ROC меньше чем на секунду.
Победа Германии еще более примечательна, если учесть, что пересекшая финишную черту Виктория Карл вообще не должна была участвовать. Она заменила Катерину Зауэрбрай, которая снялась с соревнований.
«Просто невероятно и очень приятно, что мы завоевали золото. Считаю, это очень важно для нас, особенно после серебра в эстафете 4х5км. Это очень важно для лыжных гонок в Германии», – заявила радостная победительница Катарина Хенниг.
2. Александр Большунов: золотые медали и золотые ботинки
Облегчение было главной эмоцией в первый день соревнований, когда были разыграны медали в скиатлоне (30км у мужчин и 15км у женщин). 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг завоевала свое первое олимпийское золото. Ничуть не меньше радовался своей победе Александр Большунов, который в Пхенчхане-2018 выиграл три серебра и бронзу.
«Не могу выразить свои чувства. Пока еще не осознал, что являюсь олимпийским чемпионом. В этом месяце я очень верил в себя и понимал, что должен стать олимпийским чемпионом. Очень рад, что мне удалось сделать это уже в первом виде программы», – отметил Большунов.
В итоге Большунов завоевал в Пекине пять медалей. Он победил в масс-старте на 50км, который был сокращен до 30км из-за погодных условий, и пришел на церемонию награждения в золотых ботинках.
3. Нисканен дожидается на финише колумбийца Карлоса Андреса Кинтану
Финн Ийво Нисканен победил в гонке на 15км классическим стилем, завоевав свое третье олимпийское золото. Конечно, он мог праздновать победу с товарищами по команде или просто пойти отдыхать, но вместо этого предпочел дождаться на финише последнего лыжника соревнований – колумбийца Карлоса Андреса Кинтану. Очень эмоциональный момент! #StrongerTogether
«Я сказал ему, что он молодец. Нужно с уважением относиться ко всем спортсменам. Каждый из нас проделал большую работу, чтобы оказаться здесь. И я очень рад, что был там, когда он финишировал», – сказал журналистам Нисканен. – Такое уважение очень нужно Олимпийским играм. У маленьких стран нет того бюджета, который есть у грандов. Но каждый лыжник должен гордиться тем, что выступал на Олимпиаде».
Что они сказали
«Александр Большунов жил в моей голове пять дней, но теперь его там нет», –
финн Ийво Нисканен после победы над главным соперником на дистанции 15км классическим стилем через пять дней после того, как проиграл Большунову в скиатлоне
«Это большая победа для Германии. Когда мы отправлялись на Олимпиаду, никто не говорил, что мы вернемся домой с золотом. Но мы возвращаемся с золотом. Просто невероятно», –
немка Виктория Карл после победы в командном спринте
«Когда я еду на соревнования, в одной сумке весь мой инвентарь, лыжные ботинки, перчатки и все остальное. В другой сумке у меня хлеб. Много хлеба. Даже не знаю сколько именно. Наверное, буханок 20 или что-то такое. Это очень важно. У меня были бы проблемы с желудком без него. Я действительно очень в нем нуждаюсь», –
норвежец Йоханнес Клебо, который не переносит глютен и возит с собой на все соревнования хлеб, который испекла бабуля
Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине
Скиатлон 7,5км + 7,5км, женщины
Золото: Тереза Йохауг (NOR)
Серебро: Наталья Непряева (ROC)
Бронза: Тереза Штадлобер (AUT)
Скиатлон 15км + 15км, мужчины
Золото: Александр Большунов (ROC)
Серебро: Денис Спицов (ROC)
Бронза: Ийво Нисканен (FIN)
Спринт, свободный стиль, женщины
Золото: Йонна Сундлинг (SWE)
Серебро: Мая Дальквист (SWE)
Бронза: Джессика Диггинс (USA)
Спринт, свободный стиль, мужчины
Золото: Йоханнес Клебо (NOR)
Серебро: Федерико Пеллегрино (ITA)
Бронза: Александр Терентьев (ROC)
10км, классический стиль, женщины
Золото: Тереза Йохауг (NOR)
Серебро: Кертту Нисканен (FIN)
Бронза: Криста Пярмякоски (FIN)
15км, классический стиль, мужчины
Золото: Ийво Нисканен (FIN)
Серебро: Александр Большунов (ROC)
Бронза: Йоханнес Клебо (NOR)
Эстафета 4х5км, женщины
Золото: ROC
Серебро: Германия
Бронза: Швеция
Эстафета 4х10км, мужчины
Золото: ROC
Серебро: Норвегия
Бронза: Франция
Командный спринт, классический стиль, женщины
Золото: Германия
Серебро: Швеция
Бронза: ROC
Командный спринт, классический стиль, мужчины
Золото: Норвегия
Серебро: Финляндия
Бронза: ROC
Масс-старт 50км, свободный стиль, мужчины (сокращен до 30км из-за погодных условий)
Золото: Александр Большунов (ROC)
Серебро: Иван Якимушкин (ROC)
Бронза: Симен Хегстад Крюгер (NOR)
Масс-старт 30км, свободный стиль, женщины
Золото: Тереза Йохауг (NOR)
Серебро: Джесси Диггинс (USA)
Бронза: Кертту Нисканен (FIN)