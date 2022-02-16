Итоги соревнований в шорт-треке на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Олимпийские соревнования Пекина-2022 по шорт-треку были полны эмоций, драматичных сюжетов, неожиданных поворотов и исторических рекордов. Шаоанг Лю подарил Венгрии первую медаль зимних Олимпийских игр в индивидуальных дисциплинах, а Ханне Десмет принесла Бельгии первую победу в этом виде спорта.

В женском шорт-треке развернулась нешуточная борьба между Сюзанне Схюлтинг и Арианной Фонтаной. Голландка завоевала четыре медали (два золота, серебро и бронзу), а также обновила олимпийские рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров. Последний из этих рекордов также стал мировым. Фонтана же добавила в свою колекцию три медали и стала самым титулованным итальянским спортсменом в истории Олимпийских игр.

Что касается мужчин, местная публика радовалась успехам Жэнь Цзывэя и Ли Вэньлуна, которые выиграли на 1000-метровке золото и серебро соответственно. Хван Дэ Хон из Южной Кореи стал чемпионом на 1500 метрах, а канадский дебютант Стивен Дюбуа взял по медали каждого номинала. Нельзя не отметить и достижение Шарля Амлена, выигравшего свою историческую шестую медаль в шорт-треке.

Три лучших момента

Доминирование Китая в смешанной эстафете

Все началось со смешанной командной эстафеты, которая дебютировала в олимпийской программе на Национальном крытом стадионе, и сразу стало ясно, что впереди будет много интересного. Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин и Жэнь Цзывэй навсегда вписали свои имена в историю, принеся Китаю золото. Это была не только первая в истории победа в смешанной командной эстафете по шорт-треку, но и первые золотые медали для хозяев Олимпиады-2022. Для определения победителей потребовался фотофиниш, и китайцы опередили сборную Италии. Бронза досталась команде Венгрии.

Победный состав сборной Китая в смешанной эстафете Фото © 2022 Getty Images

Девятая олимпийская медаль Фонтаны

Многого на Играх-2022 в Пекине ждали и от ветерана Олимпиад Арианны Фонтаны. Главным вопросом было то, сможет ли она стать самым титулованным спортсменом в истории шорт-трека. Для этого итальянке было необходимо завоевать одну медаль, и цель была достигнута уже в стартовой дисциплине, когда ее сборной досталось серебро в смешанной командной эстафете. Спустя несколько дней Фонтана доказала, что равных на дистанции 500 метров ей по-прежнему нет, отстояв чемпионский титул, который был завоеван в Пхенчхане-2018. На этом она не остановилась, завершив Олимпийские игры серебром на дистанции 1500 метров, которое стало для нее 11-й медалью в карьере. Настоящая легенда!

Итальянка Арианна Фонтана после завоевания 10-й олимпийской медали Фото © 2022 Getty Images

Голландки отправляют поцелуй небесам

Со времен Нагано-1998 Южная Корея брала золото в женской эстафете на 3000 метров на всех Олимпиадах, кроме одной. Однако в Пекине настала очередь голландок праздновать победу в напряженном финале. Они выиграли с олимпийским рекордом 4:03,409 и посвятили победу нидерландской конькобежке Ларе ван Рейвен, которая умерла в 2020 году от болезни. На пьедестале почета они послали в небо воздушный поцелуй. Кореянкам досталось серебро, команда Китая завоевала бронзу.

Чемпионки в женской эстафете на 3000 метров из Нидерландов посылают воздушный поцелуй небесам Фото © Justin Setterfield

Что они сказали

«Я стремилась к этому. Думала, что это мой шанс, надо попытаться, надо сделать это. Я хочу побеждать, хочу первой пересекать финишный створ, и, когда я это сделала, был настоящий эмоциональный врзрыв. Бежать в финале с Сюзанне и Ким – это невероятно, бежать с такими великолепными спортсменками. Это был великий финал, и соперничество с ними сделало его еще лучше», –

Арианна Фонтана (ITA) после победы на дистанции 500 метров.

«Я очень горжусь этим первым местом и благодарен всем, кто поддерживал меня до самого конца. Сегодня я смог провести отличную гонку и выбрал правильную стратегию. Когда финишировал, посмотрел в телефон. Сообщений было так много, что я не смог все прочитать. Сегодня лучший день в моей спортивной карьере», –

Хван Дэ Хон (KOR) после завоевания золота на дистанции 1500 метров.

«Я поцеловала лед, потому что очень люблю шорт-трек, люблю эту дисипцлину, в которой мы выступали. Благодарю всех, благодарю эти соревнования и своих партнеров на катке», –

Фань Кэсинь (CHN) после завоевания бронзы в женской эстафете на 3000 метров.

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Командная смешанная эстафета

Золото: Китай

Серебро: Италия

Бронза: Венгрия

500м, женщины

Золото: Арианна Фонтана (ITA)

Серебро: Сюзанне Схюлтинг (NED)

Бронза: Ким Бутен (CAN)

1000м, мужчины

Золото: Жэнь Цзывэй (CHN)

Серебро: Ли Вэньлун (CHN)

Бронза: Шаоанг Лю (HUN)

1500м, мужчины

Золото: Хван Дэ Хон (KOR)

Серебро: Стивен Дюбуа (CAN)

Бронза: Семен Елистратов (ROC)

1000м, женщины

Золото: Сюзанне Схюлтинг (NED)

Серебро: Чхве Мин Джон (KOR)

Бронза: Ханне Десмет (BEL)

Эстафета 3000м, женщины

Золото: Нидерланды

Серебро: Южная Корея

Бронза: Китай

500м, мужчины

Золото: Шаоанг Лю (HUN)

Silver: Константин Ивлиев (ROC)

Бронза: Стивен Дюбуа (CAN)

Эстафета 5000м, мужчины

Золото: Канада

Серебро: Южная Корея

Бронза: Италия

1500м, женщины

Золото: Чхве Мин Джон (KOR)

Серебро: Арианна Фонтана (ITA)

Бронза: Сюзанне Схюлтинг (NED)