Итоги соревнований в шорт-треке на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды
От исторического достижения Арианны Фонтаны до драматичного олимпийского дебюта смешанной эстафеты – главные события, яркие цитаты и список призеров Пекина-2022 в шорт-треке.
Олимпийские соревнования Пекина-2022 по шорт-треку были полны эмоций, драматичных сюжетов, неожиданных поворотов и исторических рекордов. Шаоанг Лю подарил Венгрии первую медаль зимних Олимпийских игр в индивидуальных дисциплинах, а Ханне Десмет принесла Бельгии первую победу в этом виде спорта.
В женском шорт-треке развернулась нешуточная борьба между Сюзанне Схюлтинг и Арианной Фонтаной. Голландка завоевала четыре медали (два золота, серебро и бронзу), а также обновила олимпийские рекорды на дистанциях 500 и 1000 метров. Последний из этих рекордов также стал мировым. Фонтана же добавила в свою колекцию три медали и стала самым титулованным итальянским спортсменом в истории Олимпийских игр.
Что касается мужчин, местная публика радовалась успехам Жэнь Цзывэя и Ли Вэньлуна, которые выиграли на 1000-метровке золото и серебро соответственно. Хван Дэ Хон из Южной Кореи стал чемпионом на 1500 метрах, а канадский дебютант Стивен Дюбуа взял по медали каждого номинала. Нельзя не отметить и достижение Шарля Амлена, выигравшего свою историческую шестую медаль в шорт-треке.
Три лучших момента
Доминирование Китая в смешанной эстафете
Все началось со смешанной командной эстафеты, которая дебютировала в олимпийской программе на Национальном крытом стадионе, и сразу стало ясно, что впереди будет много интересного. Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин и Жэнь Цзывэй навсегда вписали свои имена в историю, принеся Китаю золото. Это была не только первая в истории победа в смешанной командной эстафете по шорт-треку, но и первые золотые медали для хозяев Олимпиады-2022. Для определения победителей потребовался фотофиниш, и китайцы опередили сборную Италии. Бронза досталась команде Венгрии.
Девятая олимпийская медаль Фонтаны
Многого на Играх-2022 в Пекине ждали и от ветерана Олимпиад Арианны Фонтаны. Главным вопросом было то, сможет ли она стать самым титулованным спортсменом в истории шорт-трека. Для этого итальянке было необходимо завоевать одну медаль, и цель была достигнута уже в стартовой дисциплине, когда ее сборной досталось серебро в смешанной командной эстафете. Спустя несколько дней Фонтана доказала, что равных на дистанции 500 метров ей по-прежнему нет, отстояв чемпионский титул, который был завоеван в Пхенчхане-2018. На этом она не остановилась, завершив Олимпийские игры серебром на дистанции 1500 метров, которое стало для нее 11-й медалью в карьере. Настоящая легенда!
Голландки отправляют поцелуй небесам
Со времен Нагано-1998 Южная Корея брала золото в женской эстафете на 3000 метров на всех Олимпиадах, кроме одной. Однако в Пекине настала очередь голландок праздновать победу в напряженном финале. Они выиграли с олимпийским рекордом 4:03,409 и посвятили победу нидерландской конькобежке Ларе ван Рейвен, которая умерла в 2020 году от болезни. На пьедестале почета они послали в небо воздушный поцелуй. Кореянкам досталось серебро, команда Китая завоевала бронзу.
Что они сказали
«Я стремилась к этому. Думала, что это мой шанс, надо попытаться, надо сделать это. Я хочу побеждать, хочу первой пересекать финишный створ, и, когда я это сделала, был настоящий эмоциональный врзрыв. Бежать в финале с Сюзанне и Ким – это невероятно, бежать с такими великолепными спортсменками. Это был великий финал, и соперничество с ними сделало его еще лучше», –
Арианна Фонтана (ITA) после победы на дистанции 500 метров.
«Я очень горжусь этим первым местом и благодарен всем, кто поддерживал меня до самого конца. Сегодня я смог провести отличную гонку и выбрал правильную стратегию. Когда финишировал, посмотрел в телефон. Сообщений было так много, что я не смог все прочитать. Сегодня лучший день в моей спортивной карьере», –
Хван Дэ Хон (KOR) после завоевания золота на дистанции 1500 метров.
«Я поцеловала лед, потому что очень люблю шорт-трек, люблю эту дисипцлину, в которой мы выступали. Благодарю всех, благодарю эти соревнования и своих партнеров на катке», –
Фань Кэсинь (CHN) после завоевания бронзы в женской эстафете на 3000 метров.
Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине
Командная смешанная эстафета
Золото: Китай
Серебро: Италия
Бронза: Венгрия
500м, женщины
Золото: Арианна Фонтана (ITA)
Серебро: Сюзанне Схюлтинг (NED)
Бронза: Ким Бутен (CAN)
1000м, мужчины
Золото: Жэнь Цзывэй (CHN)
Серебро: Ли Вэньлун (CHN)
Бронза: Шаоанг Лю (HUN)
1500м, мужчины
Золото: Хван Дэ Хон (KOR)
Серебро: Стивен Дюбуа (CAN)
Бронза: Семен Елистратов (ROC)
1000м, женщины
Золото: Сюзанне Схюлтинг (NED)
Серебро: Чхве Мин Джон (KOR)
Бронза: Ханне Десмет (BEL)
Эстафета 3000м, женщины
Золото: Нидерланды
Серебро: Южная Корея
Бронза: Китай
500м, мужчины
Золото: Шаоанг Лю (HUN)
Silver: Константин Ивлиев (ROC)
Бронза: Стивен Дюбуа (CAN)
Эстафета 5000м, мужчины
Золото: Канада
Серебро: Южная Корея
Бронза: Италия
1500м, женщины
Золото: Чхве Мин Джон (KOR)
Серебро: Арианна Фонтана (ITA)
Бронза: Сюзанне Схюлтинг (NED)