Итоги соревнований в лыжном двоеборье на Олимпиаде-2022 в Пекине: лучшие истории, моменты и рекорды

Лыжное двоеборье объединяет два вида спорта. Это обеспечивает ему увлекательный сюжет и неподдельный драматизм. Соревнования Пекина-2022 оправдали репутацию, вместив в себя волевые рывки, удивительные ошибки и неожиданные победы.

Йорген Гробак вернул себе золото в прыжках с большого трамплина и лыжной гонке на 10км и избавился от призраков Пхенчхана-2018. В активе 30-летнего норвежца уже шесть олимпийских медалей.

Винценц Гайгер продемонстрировал волю к победе и за счет ускорения на финише выиграл свое первое индивидуальное золото. Чемпион Пхенчхана в командном зачете изрядно удивил успехом в лыжной гонке и прыжках с нормального трамплина.

Гробак завершил Олимпийские игры еще одной золотой медалью в эстафете, вписав себя и сборную Норвегии в историю.

Три лучших момента

Гробак возвращает себе золото спустя восемь лет

Спустя восемь лет после двойной победы в Сочи-2014 Гробак сенсационно вернулся на верхнюю ступень олимпийского пьедестала почета. Привело к этому весьма необычное стечение обстоятельств.

Главным фаворитом на Олимпиаду приехал другой норвежец Ярл Магнус Риибер. У него определили коронавирус, закрыли на карантин в гостинице и выпустили лишь за день до старта. Это не помешало ему прыгнуть дальше всех на первом этапе соревнований и начать лыжную гонку с солидной форой. Однако на отметке 2,5км он ошибся и свернул не туда.

Риибер вскоре осознал, что происходит, но от его лидерства не осталось и следа. Гробак же сильно провел концовку, обошел лидеров и финишным спуртом выиграл гонку.

Бесподобный Винценц Гайгер

Четыре года назад Винценц Гайгер завоевал олимпийское золото в командной эстафете. Он ехал в Пекин с желанием добавить к нему победу в индивидуальном зачете.

Результат превзошел даже ожидания самого немца. Он начал лыжную гонку 11-м, но на дистанции включил турбоскорость и завоевал чемпионский титул несмотря на отставание в полторы минуты.

Рекорды, рекорды, рекорды

Гробак увенчал триумфальное выступление в Пекине-2022 победой в командных соревнованиях. Эта золотая медаль стала для Норвегии третьей в командной эстафете. Столько нет ни у одной другой страны в истории Олимпиад.

Не обошелся Гробак и без индивидуального рекорда. Он стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом в лыжном двоеборье. В Пекине-2022, кроме золота в командной эстафете, он выиграл большой трамплин/10км, как и в Сочи-2014. Гробак – лишь второй спортсмен, который завоевал медали во всех трех дисциплинах лыжного двоеборья на одной Олимпиаде.

Германия заняла второе место в командных состязаниях. Эрик Френцель получил седьмую медаль и повторил олимпийский рекорд в лыжном двоеборье, установленный австрийцем Феликсом Готтвальдом.

Что они сказали

«Цели такой не ставил, но на Олимпиаду нельзя приезжать без мечты. Я знал, что главное – не терять концентрацию и делать свою работу. Поэтому не слишком думал о результатах, просто старался хорошо прыгать и хорошо бежать. Завоевать серебро, а потом и золото... Горжусь собой и счастлив. Это чуть больше, чем я ожидал», –

Йорген Гробак о своих успехах в индивидуальных соревнованиях.

«Это нереально. Не знаю, как мне удалось. Постарался подналечь, плюс у меня были очень быстрые лыжи. Мои сервисмены идеально сделали свою работу. О медали даже не думал. А уж золотая – это вообще с ума сойти. Командная победа [в Пхенчхане-2018] была особенной, и сегодня тоже особенный день. Я даже не задумывался о победе и теперь не могу в нее поверить», –

Винценц Гайгер о неожиданной победе на большом трамплине.

«Дурацкая ошибка. Совсем не весело показать всему миру, как ты, вероятно, упустил из-за нее золотую медаль. Глупо так ошибиться. Но в другой день даже с этой ошибкой я бы поборолся. Я хороший спринтер и все равно боролся бы за золото», –

Ярл Магнуc Риибер об ошибке в соревнованиях БТ/10км, которая стоила ему медали.

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Индивидуальные соревнования, нормальный трамплин/10км:

Золото: Винценц Гайгер (Германия)

Серебро: Йорген Гробак (Норвегия)

Бронза: Лукас Грайдерер (Австрия)

Индивидуальные соревнования, большой трамплин/10км:

Золото: Йорген Гробак (Норвегия)

Серебро: Енс Лурос Офтебру (Норвегия)

Бронза: Акито Ватабэ (Япония)

Командные соревнования, нормальный трамплин/4х5км:

Золото: Норвегия

Серебро: Германия

Бронза: Япония