Итоги соревнований в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022 в Пекине: лучшие истории, моменты и рекорды
Урша Богатай, Рею Кобаяси и Мариус Линнвик вписали свои имена в историю Олимпийских игр по итогам соревнований по прыжкам с трамплина в Пекине-2022
В Пекине-2022 ярко блеснули новые звезды. Лучшие прыгуны с трамплина сделали все возможное для завоевания олимпийских наград.
Первое золото получила Урша Боготай, показавшая лучший результат на нормальном трамплине у женщин. После первого прыжка словенка занимала второе место и была вынуждена догонять лидера. Давление не помешало – в решающей попытке Боготай улетела на 100 метров и завоевала свое первое олимпийское золото.
У мужчин на нормальном трамплине первенствовал Рею Кобаяси. Японец приехал в Пекин-2022 в ранге главного фаворита и не разочаровал своих поклонников. Прыжки на 145,4 и 129,6 метра принесли Японии первое за полвека золото в этой дисциплине.
7 февраля состоялся олимпийский дебют командных соревнований в миксте. Историческое золото взяла словенская четверка Крижнар, Богатай, Тими Зайц и Петер Превц, команда ROC завоевала серебро, канадцы финишировали третьими.
Дальше было не менее интересно.
На большом трамплине у мужчин золото неожиданно завоевал норвежец Мариус Линнвик, опередивший Кобаяси, который по итогам заключительного прыжка опустился с первого на второе место.
Последняя дисциплина получилась не менее интригующей. Чемпионами стали австрийцы, буквально в последнем прыжке завоевавшие титул в мужских командных соревнованиях.
Три лучших момента
Кобаяси был фаворитом до Игр и завоевал золото
Японец Кобаяси проводил блестящий сезон, который украсила победа в общем зачете на престижном Турне четырех трамплинов. Однако это, конечно, не гарантировало ему успеха на Играх. На своей дебютной Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Кобаяси занял седьмое место на нормальном трамплине, а на большом и вовсе остался десятым.
Ответ всем скептикам был дан уже в первом индивидуальном соревновании в Пекине-2022. Кобаяси стал единственным участником соревнований, который не вышел на тренировочный прыжок, но это не помешало 25-летнему спортсмену принести Японии первое золото на нормальном трамплине с Игр в Саппоро-1972.
Богатай приносит Словении первое золото в прыжках с трамплина
Богатай приехала на Олимпийские игры с весьма странной статистикой. Она давно считалась одной из лучших в мире, но в активе 26-летней спортсменки не было ни единой победы на крупных соревнованиях. До Пекина.
Выполнив два прыжка на 100 метров, Богатай завоевала золото на нормальном трамплине – первое в истории Словении в данном виде спорта. На этом она не остановилась и уже через два дня выиграла вторую золотую медаль, на сей раз в смешанных командных соревнованиях.
Мариус Линнивик берет золото на большом трамплине
Пока не начались соревнования на большом трамплине, у всех на устах было имя Кобаяси, который несколькими днями ранее взял золото на нормальном трамплине. После первого прыжка казалось, что все идет по плану японского спортсмена. В таблице он располагался выше, чем 23-летний норвежец Мариус Линнвик.
Однако вторая попытка стала моментом истины для всех зрителей и участников. Линнвик улетел аж на 140 метров, обогнал Кобаяси на два чистых очка и завоевал свою первую олимпийскую медаль.
Что они сказали
«Сегодня во время соревнований чувствовал только приятные эмоции. На прошлой Олимпиаде [где Кобаяси занял седьмое место на нормальном трамплине] я осознал, как многого мне не хватает. Сегодня сделал то, что должен был. Поэтому и победил», –
олимпийский чемпион Рею Кобаяси (Япония) после победы на нормальном трамплине 6 февраля.
«Не ожидала. Прошлые Олимпийские игры вышли для меня кошмарными, но сегодня все так здорово получалось, что даже не верилось. Я оба раза хорошо прыгнула, и этого было достаточно. Может, сегодня мне повезло, давление было сильное. Все еще не верится. У меня были травмы, были тяжелые времена. Может, тяжкий труд наконец принес плоды», –
словенка Урша Богатай после победы на нормальном трамплине 5 февраля.
Полный список призеров в Пекине-2022
Женщины, нормальный трамплин:
Золото: Урша Богатай (Словения)
Серебро: Катарина Альтхаус (Германия)
Бронза: Ника Крижнар (Словения)
Мужчины, нормальный трамплин:
Золото: Рею Кобаяси (Япония)
Серебро: Мануэль Феттнер (Австрия)
Бронза: Давид Кубацки (Польша)
Смешанные команды:
Золото: Словения
Серебро: ROC
Бронза: Канада
Мужчины, большой трамплин:
Золото: Мариус Линнвик (Норвегия)
Серебро: Рею Кобаяси (Япония)
Бронза: Карл Гайгер (Германия)
Мужчины, команды:
Золото: Австрия
Серебро: Словения
Бронза: Германия