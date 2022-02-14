Итоги соревнований в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2022 в Пекине: лучшие истории, моменты и рекорды

В Пекине-2022 ярко блеснули новые звезды. Лучшие прыгуны с трамплина сделали все возможное для завоевания олимпийских наград.

Первое золото получила Урша Боготай, показавшая лучший результат на нормальном трамплине у женщин. После первого прыжка словенка занимала второе место и была вынуждена догонять лидера. Давление не помешало – в решающей попытке Боготай улетела на 100 метров и завоевала свое первое олимпийское золото.

У мужчин на нормальном трамплине первенствовал Рею Кобаяси. Японец приехал в Пекин-2022 в ранге главного фаворита и не разочаровал своих поклонников. Прыжки на 145,4 и 129,6 метра принесли Японии первое за полвека золото в этой дисциплине.

7 февраля состоялся олимпийский дебют командных соревнований в миксте. Историческое золото взяла словенская четверка Крижнар, Богатай, Тими Зайц и Петер Превц, команда ROC завоевала серебро, канадцы финишировали третьими.

Дальше было не менее интересно.

На большом трамплине у мужчин золото неожиданно завоевал норвежец Мариус Линнвик, опередивший Кобаяси, который по итогам заключительного прыжка опустился с первого на второе место.

Последняя дисциплина получилась не менее интригующей. Чемпионами стали австрийцы, буквально в последнем прыжке завоевавшие титул в мужских командных соревнованиях.

Три лучших момента

Кобаяси был фаворитом до Игр и завоевал золото

Японец Кобаяси проводил блестящий сезон, который украсила победа в общем зачете на престижном Турне четырех трамплинов. Однако это, конечно, не гарантировало ему успеха на Играх. На своей дебютной Олимпиаде в Пхенчхане-2018 Кобаяси занял седьмое место на нормальном трамплине, а на большом и вовсе остался десятым.

Ответ всем скептикам был дан уже в первом индивидуальном соревновании в Пекине-2022. Кобаяси стал единственным участником соревнований, который не вышел на тренировочный прыжок, но это не помешало 25-летнему спортсмену принести Японии первое золото на нормальном трамплине с Игр в Саппоро-1972.

Рею Кобаяси Фото © 2022 Getty Images

Богатай приносит Словении первое золото в прыжках с трамплина

Богатай приехала на Олимпийские игры с весьма странной статистикой. Она давно считалась одной из лучших в мире, но в активе 26-летней спортсменки не было ни единой победы на крупных соревнованиях. До Пекина.

Выполнив два прыжка на 100 метров, Богатай завоевала золото на нормальном трамплине – первое в истории Словении в данном виде спорта. На этом она не остановилась и уже через два дня выиграла вторую золотую медаль, на сей раз в смешанных командных соревнованиях.

Урша Богатай Фото © 2022 Getty Images

Мариус Линнивик берет золото на большом трамплине

Пока не начались соревнования на большом трамплине, у всех на устах было имя Кобаяси, который несколькими днями ранее взял золото на нормальном трамплине. После первого прыжка казалось, что все идет по плану японского спортсмена. В таблице он располагался выше, чем 23-летний норвежец Мариус Линнвик.

Однако вторая попытка стала моментом истины для всех зрителей и участников. Линнвик улетел аж на 140 метров, обогнал Кобаяси на два чистых очка и завоевал свою первую олимпийскую медаль.

Мариус Линнвик Фото © 2022 Getty Images

Что они сказали

«Сегодня во время соревнований чувствовал только приятные эмоции. На прошлой Олимпиаде [где Кобаяси занял седьмое место на нормальном трамплине] я осознал, как многого мне не хватает. Сегодня сделал то, что должен был. Поэтому и победил», –

олимпийский чемпион Рею Кобаяси (Япония) после победы на нормальном трамплине 6 февраля.

«Не ожидала. Прошлые Олимпийские игры вышли для меня кошмарными, но сегодня все так здорово получалось, что даже не верилось. Я оба раза хорошо прыгнула, и этого было достаточно. Может, сегодня мне повезло, давление было сильное. Все еще не верится. У меня были травмы, были тяжелые времена. Может, тяжкий труд наконец принес плоды», –

словенка Урша Богатай после победы на нормальном трамплине 5 февраля.

Полный список призеров в Пекине-2022

Женщины, нормальный трамплин:

Золото: Урша Богатай (Словения)

Серебро: Катарина Альтхаус (Германия)

Бронза: Ника Крижнар (Словения)

Мужчины, нормальный трамплин:

Золото: Рею Кобаяси (Япония)

Серебро: Мануэль Феттнер (Австрия)

Бронза: Давид Кубацки (Польша)

Смешанные команды:

Золото: Словения

Серебро: ROC

Бронза: Канада

Мужчины, большой трамплин:

Золото: Мариус Линнвик (Норвегия)

Серебро: Рею Кобаяси (Япония)

Бронза: Карл Гайгер (Германия)

Мужчины, команды:

Золото: Австрия

Серебро: Словения

Бронза: Германия