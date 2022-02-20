Итоги соревнований в лыжном фристайле на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды

Программа лыжного фристайла на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине включила в себя 13 головокружительных дисциплин, в которых хозяева соревнований собрали половину от всего своего урожая золотых медалей. Эйлин Гу должна была стать одной из главных героинь Пекина-2022 и спортсменка оправдала высокие ожидания блестящим результатом. Она была стабильна на протяжении всей Олимпиады и принесла Китаю два золота и серебро. Тем временем Ци Гуанпу и Сюй Мэнтао победили в мужской и женской акробатике соответственно.

Швед Вальтер Вальберг и австралийка Джакара Энтони вписали новые страницы в истории могула, а норвежец Бирк Рууд завоевал золото в первом олимпийском финале по мужскому биг-эйру. Впервые в истории Олимпийских игр прошли также соревнования по смешанной командной акробатике, увенчавшиеся победой сборной США.

На следующий день Матильда Гремо стала чемпионкой в лыжном слоупстайле. В финале швейцарка блестяще показала себя во втором спуске и опередила Гу с Келли Сильдару из Эстонии. У мужчин победу в финале праздновал американец Алекс Холл, уже в первом спуске показавший результат 90,01.

Два первых места в мужском ски-кроссе заняли представители Швейцарии. Золото взял впервые выступавший на Олимпиаде 29-летний Райан Регец, а серебро - действующий чемпион мира и самый опытный участник соревнований, 36-летний Алекс Фива. У женщин свой класс подтвердила 25-летняя Сандра Неслунд, выигравшая все иные возможные награды в своей карьере.

Последними разыгрывались медали в мужском хафпайпе. Новозеландец Нико Портеус, взявший бронзу в 2018 году, получил от судей по итогам первого же спуска 93,00 очка и стал чемпионом.

Три лучших момента

1 - Гу как символ успеха

Эйлин Гу начала Олимпийские игры, выдав три блестящих попытки в биг-эйре, и заявила, что золото ей помогли выиграть девять лет занятий игры на пианино. «Подхожу ко всем своим техническим приемам с точки зрения ритма и музыки. Ветер в моих ушах, скорость поворотов и кручений, все нарастает. Это смена темпа», - сказала она.

Следом Гу взяла серебро в слоупстайле, а напоследок завоевала золото в своей коронной дисциплине - хафпайпе. Никто не смог даже подобраться к ее результату в финале - 95,25 балла. Можно смело сказать, что Эйлин Гу стала одним из символов успеха на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Эйлин Гу празднует завоевание титула олимпийской чемпионки Фото © 2022 Getty Images

2 - Новый король могула

Насколько Олимпийские игры любят великих чемпионов, настолько же они рады новым звездам. Знакомьтесь с Вальтером Вальбергом.

Швед приехал на Олимпиаду без опыта побед на этапах Кубка мира и после трех операций на колене за два года. Однако даже это не помешало 21-летнему спортсмену показать лучший результат на склоне.

Ошеломленный вид Вальберга после оглашения результата (83,23 очка - на 1,05 больше, чем у Микаэля Кингсбери) прекрасно отразил реакцию всего спортивного мира. После этого фристайлисту с поздравлениями позвонила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Вальтер Вальберг Фото © 2022 Getty Images

3 - Успех китайцев в акробатике

Серебро в смешанных командных соревнования принесло сборной Китая по акробатике чувство разочарования, но хозяева Олимпийских игр взяли себя в руки и отреагировали на это двумя золотыми медалями в индивидиуальном зачете.

В женском суперфинале Сю набрала 108,61 балла. «Это первое золото Китая в женской акробатике, и это безумно круто», - сказала 31-летняя спортсменка

Ци поддержал ее почин уже среди мужчин. «Счастлив, что мои люди здесь со мной. Ощущаю, насколько они восторженны и рады», - заявил он.

Сюй Мэнтао после победы в женской акробатике Фото © 2022 Getty Images

Что они сказали

«Чувствую себя американкой в той же степени, что и китаянкой. Каждый год я проводила 25-30 процентов времени в Китае. Честно говоря, эту вышку даже видно из моего дома в Пекине. Моя цель – использовать спорт как объединяющую силу»

Эйлин Гу после победы в биг-эйре

«Честно говоря, ощущения, словно это сюжет какого-то фильма. Я на седьмых небесах! Впервые попал в медали, и это случилось здесь на Олимпийских играх. Просто невероятно»

Колби Стивенсон после серебра во впервые проводившемся мужском биг-эйре

«Да уж, вчера был сумасшедший день. Я едва квалифицировалась в финал, но сегодня проснулась с хорошей энергетикой, на позитиве. С нетерпением шла на трассу. Теперь у меня полный комплект медалей. Это блеск. Я в восторге, безумие какое-то!»

Матильда Гремо после завоевания золота в женском слоупстайле

Колби Стивенсон празднует завоевание серебра на олимпийском турнире по биг-эйру Фото © 2022 Getty Images

Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине

Могул, мужчины:

Золото: Вальтер Вальберг (Швеция)

Серебро: Микаэль Кингсбери (Канада)

Бронза: Икума Хорисима (Япония)

Могул, женщины:

Золото: Джакара Энтони (Австралия)

Серебро: Джелин Кауф (США)

Бронза: Анастасия Смирнова (ROC)

Биг-эйр, женщины:

Золото: Эйлин Гу (Китай)

Серебро: Тесс Леде (Франция)

Бронза: Матильда Гремо (Швейцария)

Биг-эйр, мужчины:

Золото: Бирк Рууд (Норвегия)

Серебро: Колби Стивенсон (США)

Бронза: Хенрик Харлаут (Швеция)

Смешанная командная акробатика

Золото: США

Серебро: Китай

Бронза: Канада

Акробатика, женщины:

Золото: Сюй Мэнтао (Китай)

Серебро: Анна Гуськова (Беларусь)

Бронза: Меган Ник (США)

Слоупстайл, женщины:

Золото: Матильда Гремо (Швейцария)

Серебро: Эйлин Гу (Китай)

Бронза: Келли Сильдару (Эстония)

Слоупстайл, мужчины:

Золото: Алекс Холл (США)

Серебро: Ник Геппер (США)

Бронза: Йеспер Чедер (Швеция)

Акробатика, мужчины:

Золото: Ци Гуанпу (Китай)

Серебро: Александр Абраменко (Украина)

Бронза: Илья Буров (ROC)

Ски-кросс, женщины:

Золото: Сандра Неслунд (Швеция)

Серебро: Мариэль Томпсон (Канада)

Бронза: Даниэла Майер (Германия)

Хафпайп, женщины:

Золото: Эйлин Гу (Китай)

Серебро: Кэсси Шарп (Канада)

Бронза: Рэйчел Каркер (Канада)

Ски-кросс, мужчины:

Золото: Райан Регец (Швейцария)

Серебро: Алекс Фива (Швейцария)

Бронза: Сергей Ридзик (ROC)

Хафпайп, мужчины:

Золото: Нико Портеус (Новая Зеландия)

Серебро: Дэвид Уайз (США)

Бронза: Алекс Феррейра (США)