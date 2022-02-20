Итоги соревнований в лыжном фристайле на Олимпиаде-2022 в Пекине - лучшие истории, моменты и рекорды
От золота Эйлин Гу в биг-эйре до дебюта смешанной командной акробатики. Мы расскажем вам о лучших моментах лыжного фристайла из Сноу-парка Геньтин в Чжанцзякоу.
Программа лыжного фристайла на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине включила в себя 13 головокружительных дисциплин, в которых хозяева соревнований собрали половину от всего своего урожая золотых медалей. Эйлин Гу должна была стать одной из главных героинь Пекина-2022 и спортсменка оправдала высокие ожидания блестящим результатом. Она была стабильна на протяжении всей Олимпиады и принесла Китаю два золота и серебро. Тем временем Ци Гуанпу и Сюй Мэнтао победили в мужской и женской акробатике соответственно.
Швед Вальтер Вальберг и австралийка Джакара Энтони вписали новые страницы в истории могула, а норвежец Бирк Рууд завоевал золото в первом олимпийском финале по мужскому биг-эйру. Впервые в истории Олимпийских игр прошли также соревнования по смешанной командной акробатике, увенчавшиеся победой сборной США.
На следующий день Матильда Гремо стала чемпионкой в лыжном слоупстайле. В финале швейцарка блестяще показала себя во втором спуске и опередила Гу с Келли Сильдару из Эстонии. У мужчин победу в финале праздновал американец Алекс Холл, уже в первом спуске показавший результат 90,01.
Два первых места в мужском ски-кроссе заняли представители Швейцарии. Золото взял впервые выступавший на Олимпиаде 29-летний Райан Регец, а серебро - действующий чемпион мира и самый опытный участник соревнований, 36-летний Алекс Фива. У женщин свой класс подтвердила 25-летняя Сандра Неслунд, выигравшая все иные возможные награды в своей карьере.
Последними разыгрывались медали в мужском хафпайпе. Новозеландец Нико Портеус, взявший бронзу в 2018 году, получил от судей по итогам первого же спуска 93,00 очка и стал чемпионом.
Три лучших момента
1 - Гу как символ успеха
Эйлин Гу начала Олимпийские игры, выдав три блестящих попытки в биг-эйре, и заявила, что золото ей помогли выиграть девять лет занятий игры на пианино. «Подхожу ко всем своим техническим приемам с точки зрения ритма и музыки. Ветер в моих ушах, скорость поворотов и кручений, все нарастает. Это смена темпа», - сказала она.
Следом Гу взяла серебро в слоупстайле, а напоследок завоевала золото в своей коронной дисциплине - хафпайпе. Никто не смог даже подобраться к ее результату в финале - 95,25 балла. Можно смело сказать, что Эйлин Гу стала одним из символов успеха на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
2 - Новый король могула
Насколько Олимпийские игры любят великих чемпионов, настолько же они рады новым звездам. Знакомьтесь с Вальтером Вальбергом.
Швед приехал на Олимпиаду без опыта побед на этапах Кубка мира и после трех операций на колене за два года. Однако даже это не помешало 21-летнему спортсмену показать лучший результат на склоне.
Ошеломленный вид Вальберга после оглашения результата (83,23 очка - на 1,05 больше, чем у Микаэля Кингсбери) прекрасно отразил реакцию всего спортивного мира. После этого фристайлисту с поздравлениями позвонила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
3 - Успех китайцев в акробатике
Серебро в смешанных командных соревнования принесло сборной Китая по акробатике чувство разочарования, но хозяева Олимпийских игр взяли себя в руки и отреагировали на это двумя золотыми медалями в индивидиуальном зачете.
В женском суперфинале Сю набрала 108,61 балла. «Это первое золото Китая в женской акробатике, и это безумно круто», - сказала 31-летняя спортсменка
Ци поддержал ее почин уже среди мужчин. «Счастлив, что мои люди здесь со мной. Ощущаю, насколько они восторженны и рады», - заявил он.
Что они сказали
«Чувствую себя американкой в той же степени, что и китаянкой. Каждый год я проводила 25-30 процентов времени в Китае. Честно говоря, эту вышку даже видно из моего дома в Пекине. Моя цель – использовать спорт как объединяющую силу»
Эйлин Гу после победы в биг-эйре
«Честно говоря, ощущения, словно это сюжет какого-то фильма. Я на седьмых небесах! Впервые попал в медали, и это случилось здесь на Олимпийских играх. Просто невероятно»
Колби Стивенсон после серебра во впервые проводившемся мужском биг-эйре
«Да уж, вчера был сумасшедший день. Я едва квалифицировалась в финал, но сегодня проснулась с хорошей энергетикой, на позитиве. С нетерпением шла на трассу. Теперь у меня полный комплект медалей. Это блеск. Я в восторге, безумие какое-то!»
Матильда Гремо после завоевания золота в женском слоупстайле
Полный список призеров на Олимпиаде-2022 в Пекине
Могул, мужчины:
Золото: Вальтер Вальберг (Швеция)
Серебро: Микаэль Кингсбери (Канада)
Бронза: Икума Хорисима (Япония)
Могул, женщины:
Золото: Джакара Энтони (Австралия)
Серебро: Джелин Кауф (США)
Бронза: Анастасия Смирнова (ROC)
Биг-эйр, женщины:
Золото: Эйлин Гу (Китай)
Серебро: Тесс Леде (Франция)
Бронза: Матильда Гремо (Швейцария)
Биг-эйр, мужчины:
Золото: Бирк Рууд (Норвегия)
Серебро: Колби Стивенсон (США)
Бронза: Хенрик Харлаут (Швеция)
Смешанная командная акробатика
Золото: США
Серебро: Китай
Бронза: Канада
Акробатика, женщины:
Золото: Сюй Мэнтао (Китай)
Серебро: Анна Гуськова (Беларусь)
Бронза: Меган Ник (США)
Слоупстайл, женщины:
Золото: Матильда Гремо (Швейцария)
Серебро: Эйлин Гу (Китай)
Бронза: Келли Сильдару (Эстония)
Слоупстайл, мужчины:
Золото: Алекс Холл (США)
Серебро: Ник Геппер (США)
Бронза: Йеспер Чедер (Швеция)
Акробатика, мужчины:
Золото: Ци Гуанпу (Китай)
Серебро: Александр Абраменко (Украина)
Бронза: Илья Буров (ROC)
Ски-кросс, женщины:
Золото: Сандра Неслунд (Швеция)
Серебро: Мариэль Томпсон (Канада)
Бронза: Даниэла Майер (Германия)
Хафпайп, женщины:
Золото: Эйлин Гу (Китай)
Серебро: Кэсси Шарп (Канада)
Бронза: Рэйчел Каркер (Канада)
Ски-кросс, мужчины:
Золото: Райан Регец (Швейцария)
Серебро: Алекс Фива (Швейцария)
Бронза: Сергей Ридзик (ROC)
Хафпайп, мужчины:
Золото: Нико Портеус (Новая Зеландия)
Серебро: Дэвид Уайз (США)
Бронза: Алекс Феррейра (США)